Итоги саммита: какие требования к России выдвинуло НАТО

«Агрессивная» Россия и «влиятельный» Китай

Согласно заявлению по итогам саммита, НАТО буквально со всех сторон сталкивается с «многогранными угрозами, системной конкуренцией со стороны напористых и авторитарных держав», а вызовы безопасности стран и граждан растут «со всех стратегических направлений».

В первую очередь альянс обращает внимание на «агрессивные действия России», которые «представляют собой угрозу евроатлантической безопасности». Кроме того, НАТО считает, что «растущее влияние Китая и международная политика могут создать проблемы». Тем не менее альянс не отказывается от взаимодействия с Китаем, так как видит в этом «защиту интересов своей безопасности».

В то же время главы стран союза обеспокоены ядерным потенциалом КНР, растет число «боеголовок и совершенных средств их доставки для создания ядерной триады».

«Китай непрозрачно осуществляет модернизацию своих вооруженных сил и обнародованной им стратегии слияния военной и гражданской составляющих.

Китай также сотрудничает в военной сфере с Россией, в том числе посредством участия в российских учениях в евроатлантическом регионе», — уверены в НАТО.

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия и Китай проводят гибридные акции, в чем альянс видит «новый вызов».

«Недружественные страны»

При этом лидерам стран союза не нравится, что их члены — Чехия и США — есть в списке недружественных стран России. «Мы призываем Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список «недружественных стран» и воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в итоговом документе.

Такое требование удивило официального представителя МИД Марию Захарову. «Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными», — написала она в своем Telegram-канале.

В то же время она выразила мнение, что Западу стоит определиться. «Либо прекращаете придумывать истории про «Петрова и Боширова» и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках», — обратилась она к политикам.

Перемещение войск

Это не единственное требование, которое выдвинуло НАТО. «Мы обращаемся к России с конкретным призывом проявлять открытость и транспарентность относительно проводимых ею без уведомления внезапных учений, широкомасштабных учений и широкомасштабных перебросок войск, в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа», — отмечается в коммюнике.

В альянсе при этом напомнили про недавнее «наращивание военной мощи» вблизи границ с Украиной.

Контроль над вооружением

Вместе с тем страны НАТО поддерживают достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3. «Мы будем и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности», — пообещали в международном союзе.

По мнению западных стран, новый договор о контроле над вооружением способствует международной стабильности.

При этом французский президент Эммануэль Макрон уверен, что НАТО следует придерживаться определенной стратегии, которая «должна представлять собой требовательный диалог для построения архитектуры безопасности на европейском континенте посредством контроля над вооружениями».

Но, несмотря на борьбу за коллективную безопасность, власти НАТО выступили против предложения России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после того, как свое действие прекратило соответствующее соглашение (ДРСМД).

«Предложение России идет вразрез с односторонним и продолжающимся развертыванием Россией таких систем на данном континенте и не помешало бы России наращивать потенциал таких ракет за пределами ее европейской территории», — отметили в альянсе по итогам саммита, подчеркнув, что инициатива Москвы «не вызывает доверия и не является приемлемой».

Траты на оборонку

Страны альянса намерены увеличить траты на оборонную способность союза:

«Ожидается, что десять союзников потратят в этом году на оборону не менее 2% ВВП. Около двух третей союзников планируют достичь или превысить ориентир в 2% к 2024 году. Кроме того, 24 союзника тратят более 20% своих оборонных расходов на основное оборудование, включая соответствующие исследования и разработки, и, согласно их национальным планам, к 2024 году 27 союзников будут соответствовать норме 20%. Наша общая безопасность и защита зависят как от того, сколько мы тратим, так и от того, как мы их тратим».

Киберугрозы разрушают НАТО

Помимо того, что Россия якобы угрожает странам альянса с военной точки зрения, НАТО считает, что Москва пытается «вмешаться в выборы союзников и демократические процессы, оказывает политическое и экономическое давление и запугивание, проводит широкомасштабные кампании дезинформации, а также ведет злонамеренную кибердеятельность и закрывает глаза на киберпреступников, действующих с ее территории».

«Киберугрозы для Североатлантического альянса носят сложный, разрушительный и насильственный характер и становятся все более частыми… Чтобы справиться с этими вызовами, мы утвердили сегодня всеобъемлющую политику НАТО по вопросам киберобороны, которая будет поддерживать и усиливать общий потенциал сдерживания и обороны и укрепит нашу устойчивость», — заявили в Североатлантическом альянсе.