Зачем Украина говорит об отмене «свободной экономической зоны» в Крыму

Верховная рада Украины разрабатывает законопроект, который должен отменить в Крыму свободную экономическую зону (СЭЗ), пишет портал «Обозреватель».

В 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, киевские власти, не признавшие этого факта, дали полуострову на 10 лет статус СЭЗ коммерческого, промышленного и сервисного типа. С материковой Украины разрешили провозить на полуостров товары, не растаможивая их. При этом из с крымской территории они могут свободно попадать в другие российские регионы.

Кроме того, с живущих в Крыму уже седьмой год Киев не взимает общегосударственные налоги и сборы, также они не могут получать украинскую пенсию и пользоваться украинскими банками.

Таким образом, с момента объявления Крыма киевскими властями свободной экономической зоной фактически Украина рассматривала крымчан как иностранцев.

«Был принят закон о СЭЗ «Крым», им фактически признали аннексию Крыма. Юридически мы об этом не говорим, но в финансовом плане к СЭЗ относимся как к территории другого государства», — заявил порталу один из авторов нового украинского законопроекта, нардеп Ярослав Железняк. По словам Железняка, действующий украинский закон о СЭЗ не работает, потому что Украина просит ввести против РФ санкции, однако де-факто признает вхождение Крыма в состав России «в экономическом плане».

Однако новый законопроект предполагает не только отмену свободной экономической зоны, но и распространение на жителей Крыма закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины». Это, например, создаст запрет на ввоз и вывоз товаров военного назначения на полуостров. При этом там все так же не будут «взиматься» налоги и военный сбор. Налогоплательщики не обязаны будут подавать декларации и другие документы, а контролирующие органы не будут проводить проверки. Будут приостановлены начисления штрафов и пени за нарушения законодательства. Кроме того, крымские бизнесмены смогут уплачивать единый взнос добровольно.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что идея украинских депутатов удивительна.

«Можно подумать, из Крыма выстраивалась очередь на пропускном пункте Чаплынка для подачи налоговых деклараций. Видимо, начальник налоговой службы до сих пор не предупредил руководство, что Крым с 2014 года не входит в состав Украины, и чтобы исправить эту оплошность, предложил отменить льготы, которых не было. Впрочем, и для крымчан эта новость стала откровением — оказывается, они жили в украинском налоговом раю, о котором они даже не подозревали. Так что если в Киеве этим событием нас решили удивить, то у них получилось», — подчеркнул парламентарий.

«Крымская платформа»

Как отмечают украинские СМИ, завершить работу над новым законопроектом местные парламентарии планируют до августовского саммита «Крымской платформы». В Киеве надеются, что этот саммит позволит ему вновь овладеть полуостровом. Разработкой занимается украинский МИД во главе с Дмитрием Кулебой, который уже назвал основные принципы нового формата, в том числе отметив важность обеспечения эффективности санкций против России и работы в сфере защиты прав человека.

Украинский президент Владимир Зеленский не раз упоминал об инициативе, характеризуя его как площадку для координации международных усилий по «защите прав крымчан и деоккупации полуострова», но не вдавался в подробности. Отчасти основные цели новой платформы называли в украинском МИДе. Сам Кулеба говорил, что

площадка будет сфокусирована на пяти приоритетах: безопасность, включая свободу мореплавания, обеспечение эффективных санкций против России, защита прав человека и международного гуманитарного права, защита образовательных, культурных и религиозных прав, а также преодоление негативного влияния «временной оккупации на экономику и окружающую среду».

По сути, Украина хочет таким образом создать антироссийскую коалицию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Крымская платформа» представляет собой ни что иное, как форум для «обсуждения фантомных болей» украинского руководства.

«Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», — добавила она.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам общенародного референдума. В поддержку воссоединения высказались более 95% крымских избирателей. Вопрос принадлежности полуострова, по словам президента Владимира Путина, закрыт раз и навсегда.

Добавим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «аннексию Крыма признать невозможно» — потому что ее не было. «Был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий… Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации», — добавил Песков.