Почему НАТО пока не готово видеть Украину и Грузию в своих рядах

От Украины «нужно больше»

Генсекретарь организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, выступая на интернет-брифинге после саммита НАТО, заявил, что альянс на сегодняшний день не готов предоставить Киеву и Тбилиси план действий по членству.

«В центре основного внимания сейчас находится реформа. <...> Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к [потенциальному] членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг пояснил, что блок поддерживает усилия потенциальных партнеров «по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности». «И это — главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти страны к членству или нет», — сказал он.

Генсекретарь НАТО добавил, что мнение России, которая категорически против присоединения Украины и Грузии к альянсу, не станет решающим, когда союз будет принимать соответствующее решение.

«Другой сигнал, касающийся Украины и Грузии, сводится к тому, что сами Украина и Грузия, а также 30 государств-членов альянса будут решать, когда данные две страны окажутся готовы присоединиться к НАТО. Это [решать] не России», — полагает он. Столтенберг напомнил, что «суверенное право любой страны заключается в определении ею своего пути».

Глава НАТО подчеркнул, что международный союз поддерживает Украину на пути к членству. Например, альянс помогает Киеву усиливать гражданский контроль над вооруженными силами, бороться с коррупцией. «Нам нужно [от Украины] больше. И мы работаем с ними [властями в Киеве], чтобы гарантировать, что [реформы] полностью реализованы», — пояснил Столтенберг.

Он подчеркнул, что блок, прежде всего, обращает внимание на проведение республиками реформ, которые будут способствовать их вступлению в союз.

«Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите [альянса]. <...> Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину продолжением реформистских усилий», — отметил он.

В то же время в итоговом заявлении прошедшего в понедельник саммита НАТО говорилось, что Украина и Грузия по-прежнему имеют шансы вступить в альянс. В частности, блок подтвердил, что «каждый партнер будет оцениваться по собственным достоинствам».

При этом президент США Джо Байден отмечал, что Украине нужно убедить организацию Североатлантического договора в том, что она заслуживает членство, и сделать все необходимое, в том числе и искоренить коррупцию. По его словам, неразрешенный вооруженный конфликт в Донбассе не исключает ее вступления.

Тем не менее в перечне обязательств, которые должна выполнить страна, желающая вступить в союз, прописано, что в альянс не могут быть приняты страны, у которых есть территориальные конфликты. Список правил был принят на Вашингтонском саммите НАТО 1999 года.

«Гарантий невступления Украины в НАТО нет»

В Кремле отметили, что приняли к сведению слова американского лидера. «Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что при необходимости Владимир Путин может обсудить этот вопрос с американским коллегой на встрече в Женеве, которая начнется 16 июня в 14.00 по мск.

Путин ранее отмечал, что «каких-то гарантий невступления Украины в НАТО нет».

«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит «нет», — пояснил свое мнение президент России.

Он отметил, что вступление Украины в НАТО может нести угрозы безопасности России. Если это произойдет, то подлетное время ракет до центральной части России составит 7-10 минут.

Как Украина и Грузия добиваются членства в НАТО

Киев и Тбилиси уже несколько лет настаивают на необходимости своего вступления в альянс. При этом украинские политики считают, что страны НАТО не хотят предоставлять Киеву План действий по членству (ПДЧ) в альянсе из-за обеспокоенности реакцией России.

«И задача сейчас — работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа», — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (цитата по РБК-Украина).

При этом президент республики Владимир Зеленский намерен в июле встретиться с американским коллегой, чтобы «детально обсудить евроатлантические стремления Украины». Для этого он полетит в США.

«Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, [быть] среди мощных стран. Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить», — заявлял Зеленский.

По словам украинского лидера, власти страны приложили много усилий для того, чтобы блок подтвердил перспективы становления республики полноправным членом союза. «Мы достойны быть членами альянса, если альянс видит Украину среди членов НАТО не за кулисами, а за столом», — подчеркнул Зеленский.

Глава МИД Украины, в свою очередь, даже называл сроки, в которые Киев рассчитывает получить план по вступлению в НАТО. «И если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация [саммита НАТО]. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшая такое действие — предоставление Украине ПДЧ в 2022 году», — написал Кулеба на своей странице в Facebook. По его мнению, Украина осуществила уже достаточно реформ.

В Грузии тоже считают, что уже выполнили все обязательства по вступлению в Североатлантический альянс. «Мы честны перед партнерами НАТО с точки зрения выполнения тех обязательств, которые мы взяли. То есть, со стороны Грузии все выполнено максимально, на 100%, осталось лишь политическое решение», — отметил ранее глава МИД республики Давид Залкалиани.

Вместе с тем ранее в грузинском ведомстве приветствовали заявление НАТО по итогам саммита о том, что страны союза «однозначно и прямо» подтвердили, «что они поддерживают суверенное право Грузии самой выбирать внешнеполитические приоритеты и что недопустимо вмешательство любой третьей стороны в этот процесс».