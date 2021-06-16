«Его смерть будет иметь последствия»: Байден и Путин обсудили Навального

Глава Белого дома Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве заявил, что поднял в разговоре тему нарушений прав человека в России, в том числе – по делу Алексея Навального.

«Я сказал ему: как я мог быть президентом Соединенных Штатов Америки и не говорить о нарушении прав человека? Вот почему мы собираемся выражать наши опасения по поводу таких дел, как дело Алексея Навального», — указал американский президент.

Байден добавил, что ясно дал понять Путину, что если Навальный умрет в тюрьме, «последствия этого будут разрушительными для России».

Навальный был осужден в России по уголовным статьям, а после этого сознательно нарушал условия отбытия наказания, так Путин на пресс-конференции ответил на вопрос журналистки NBC News по поводу уголовного дела в отношении оппозиционера.

«По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение», — напомнил президент РФ.

По его словам, Навального объявили в розыск после того, как он вышел из больницы и разместил свои новые ролики в Сети.

«Зная об этом, он приехал, я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Сделал то, что хотел, так что о чем тут можно говорить», — напомнил Путин.

В начале нынешнего года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Врачи берлинской клиники «Шарите» и специалисты Бундесвера заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». С такой версией согласились несколько государств.

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Евросоюз в связи с ситуацией с Навальным ввел санкции против председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.

Москва при этом не получила от Запада и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данных о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, отмечали в российском МИД.

В Кремле отвергли обвинения в наличии у России запрещенных отравляющих веществ и причастности к этому делу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

В декабре прошлого года в ходе ежегодной пресс-конференции Путин в ответ на вопрос журналиста «Лайфа» прокомментировал инцидент с госпитализацией Навального.

«Пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен?» — заявил президент.

Он отметил, что если бы в России хотели это сделать, то «довели бы до конца». По словам президента, когда жена Навального к нему обратилась, он тут же распорядился выпустить пациента на лечение в Германию, «в ту же секунду».

Путин обратил внимание, что публикации на эту тему — некий трюк, чтобы напасть на первых лиц и «подтянуться до определенного уровня».

«Это трюк политической борьбы. Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться, чтобы добиться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой», — резюмировал президент.