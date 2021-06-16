Действовать по Минску: Путин и Байден сошлись во мнении о Донбассе

Базисом для деэскалации гражданской войны в Донбассе должны оставаться Минские соглашения, к такому выводу пришли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве.

По словам Путина, в ходе встречи 16 июня обсуждалась тема Украины, но «не очень подробно».

«Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования гражданской войны на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — подчеркнул глава РФ.

Он напомнил, что Москва взяла на себя обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений.

«Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — заверил Путин.

Он также напомнил, что в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как Киев намерен реализовывать Минские соглашения. В документе, в частности, было оговорено внесение изменений в конституцию для политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему.

«Посмотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию, для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так прописано», — сказал Путин.

Помимо этого, Киев заявил, что после проведения местных выборов в Донбассе границу между Россией и Украиной по донбасской линии займут украинские пограничные войска.

«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс, это первое.

Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. Третье: выборы провести через три месяца после этих двух шагов», — пояснил Путин.

По его словам, такие шаги перечат Минским соглашениям, одобренным в феврале 2015 года на саммите в Минске лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписанным Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому какие же здесь дополнительные обязательства может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен», — резюмировал российский президент.

В свою очередь, Байден на пресс-конференции по итогам саммита обошелся расплывчатыми формулировками.

«Я сообщил [Путину] о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжить дипломатическую работу, связанную с Минскими соглашениями», — сказал глава Белого дома.

Политик пояснил, что они с Путиным сошлись во мнении относительно незыблемости Минских норм урегулирования донбасского конфликта.

«Мы обсуждали Минские договоренности. Я высказал наш взгляд на Минские договоренности, он не возражал мне. Но, конечно, расхождения были», — добавил Байден.

При этом в Киеве крепнут опасения, что Вашингтон и Москва заключат сделку по Украине на «закулисных переговорах» — без участия самой Украины.

«Эти вопросы невозможно решить без Украины. Таким образом, на переговорах в Женеве не будет никакого конкретного результата», — говорил накануне украинский президент Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не приемлет принятие решений другими странами без участия украинских властей.

«Мы совершенно ясно дали понять нашим партнерам, что никакое соглашение по Украине, достигнутое без Украины, не будет нами признано. Мы не примем никаких сценариев, в которых они попытаются заставить нас что-то сделать», — сказал он журналистам.