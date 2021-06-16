«Заря поднимается»: что говорят политики о встрече Путина и Байдена

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что итоги встречи российского президента Владимира Путина и Джо Байдена дают повод для сдержанного оптимизма.

«Главное — диалог начался, появились те самые зарницы доверия. Первый шаг сделан, заря поднимается. Вскоре последуют другие встречи и разговоры на экспертном уровне, будут предлагаться какие-то решения по снижению напряженности. В конце концов, мы две ведущие ядерные державы. Естественно, на нас обязанность. Очень правильный был в этом смысле ответ на последний вопрос маленькой девочке — мы хотим, чтобы была мирная жизнь, хорошая окружающая среда, дети могли играть и все в этом духе», — отметил сенатор.

Член комитета по международным делам Совета Федерации Вадим Деньгин согласен, что Путин выглядел достойно, несмотря на огромное напряжение перед самой встречей.

«Перед саммитом американцы подогревали атмосферу, аппарат Байдена нагонял жути. И теперь приятно, что предполагаемый свет в конце тоннеля все-таки забрезжил. Возвращение послов к работе — важный шаг, чтобы наметить точки соприкосновения. Многие вопросы обсуждались в узком кругу, наверное, что-то и не выдали в эфир. Но это нормально, ведь президенты занимаются вопросами стратегической стабильности», — считает сенатор.

Деньгин выразил надежду, что посылы российской стороны услышат не только американцы.

«Надеемся, все это вызовет адекватную реакцию и Европы, и тех стран, которые настроены русофобски. Ребята, вы все зависите от нас, от того, что скажут Россия и Америка! Мы все настроены конструктивно. Надеемся, это принесет хорошие качественные плоды», — сказал Деньгин.

close

Парламентариям не понравилась работа американских журналистов на пресс-конференции Путина. Так, Цеков вспомнил о своем украинском опыте работы.

«Американские журналисты продемонстрировали агрессию, невоспитанность, неумение слышать, недовольство ответами. Я работал на Украине, и, наверное, украинские журналисты от них этого набрались. Они приблизительно так же себя ведут по отношению к местным политикам и к крымчанам. Они всегда задавали вопросы и хотели слышать ответы, которые их устраивают. Иначе они начинают перебивать. Бравший интервью для NBC у Путина журналист — тоже какой-то кошмар. Чувствуется, что Путин был очень собран, у него очень боевой настрой. На пресс-конференции он еще не остыл от переговоров, чувствовалось наэлектиризованность.

Он с иностранными журналистами говорил, как будто продолжая разговор с Байденом. Путин объективно подвел итоги переговоров», — сказал сенатор.

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный убежден, что некоторые журналисты специально задавали президенту России «злобные» вопросы, пытаясь уколоть как можно сильнее, но это у них не получилось.

«Хороший показатель уровня [Путина] — то, что после такой непростой встречи он вышел к СМИ, публично дал комментарии, что называется «с колес». И посмотрите, какая совершенно другая картина с другой стороны. Две противоположности. И одна из них дает надежду всему человечеству», — сказал депутат.

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев в беседе с «Газетой.Ru» назвал встречу Путина и Байдена «разговором о красных линиях».

«Американцы изложили свои представления о них, российская сторона обозначила свои. Подобного рода «зафлажкованность» в условиях, когда нет стратегической договоренности об этих красных линиях, весьма условна», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас красные линии достаточно «подвижны». «Если американцы решат, что Россия не соблюдает правила в какой-то сфере, будь-то права человека или кибербезопасность, они могут сами предпринять какие-то ответные действия», — отметил американист.

Васильев также указал на низкую результативность переговоров.

«Пока результат — вернуть послов, ну и дальше начать разговоры по всем спектрам вопросов. Будут созданы не то группы, не то какие-то структуры, которые будут эти вопросы прорабатывать», — продолжил Васильев.

В то же время он охарактеризовал американскую риторику как «достаточно мягкую» и отметил, что высказывания Байдена носили не ультимативный характер, а скорее образ «советов доброго дядюшки», который «от чистого сердца дает предупреждения». По мнению Васильева, за «привычным набором слов» просматривалось «отсутствие энтузиазма».

«Прогресса нет, а набор слов не меняется от президента к президенту, от одного госсекретаря к другому госсекретарю», — подытожил эксперт.