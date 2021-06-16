Главные заявления саммита Путина и Байдена

Путин о Байдене

«Я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно <…> Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет <…> Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», — заявил президент России.

Байден о Путине

«Нет, угроз не было <…> Я должен сказать вам, тон всей встречи... был хорошим, позитивным. Не было никаких резких действий. Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ. Борьба с пандемией, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями и защита американского народа. Это моя ответственность как президента <…> Мы не говорим о доверии. Мы говорим об интересах и верификации договоренностей», — сказал президент США.

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О критических высказываниях Байдена

«Президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили, он предложил встретиться — это же его инициатива, мы встретились. <...> Все, что происходит в наших странах, так или иначе за это несет ответственность политическое руководство и первые лица. <...> Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке — это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?», — задался вопросом Путин.

О новой холодной войне

«США вторгнутся в Россию! Шутка <…> Я думаю, он до сих обеспокоен тем, что он окружен врагами. И он обеспокоен тем, что мы действительно стараемся свергнуть его режим. Это его беспокоит <…> Я сказал ему, у нас разница в 10 лет… в интересы ни вашей, ни нашей страны не входит ситуация, которая бы привела к новой холодной войне. И я искренне верю, что он понимает это», — сказал Байден.

О возвращении послов России и США

«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Когда конкретно — завтра, послезавтра — это вопрос чисто технического характера», — заявил Путин.

О стратегической стабильности

«Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России <…> На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире <...> Мы эту ответственность осознаем», — сказал Путин.

«Мы детально обсудили следующие шаги, которые предпримут наши страны в области мер по контролю над вооружениями. Шаги, которые мы должны принять, чтобы снизить риск непреднамеренного конфликта», — отметил Байден.

О ситуации вокруг иноагентов

«США объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году, в законодательство США внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в американском законе. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают. Это цель США, заявленная публично», — отметил президент России.

Байден о России

«Я готов вести дела с Россией, пока они делают это на основе международного права. В наших интересах, чтобы у россиян все шло хорошо в экономическом плане <…> У России была возможность стать полностью демократической страной после Горбачева. Это была гонка интеллектуалов», — объявил президент США.

О конфликте на Украине

«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения <…> По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать <…> Не надо быть никаким юристом, ни иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями, это полностью минским соглашениям противоречит», — указал Путин.

«Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения минских соглашений», — объявил Байден.

О кибербезопасности

«Мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно <…> На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки, как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом [году] наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующие структуры США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года — 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть, над чем работать», — объявил Путин.

«Я передал ему (Путину) список. Это список 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям и атакам, это касается энергетического сектора и не только <…> Ответственные страны должны привлекать киберпреступников к ответственности. Достигнуто согласие в том, чтобы российские и американские эксперты встретились и определили, что является недозволенным и что является опасным для обеих стран», — отметил Байден.

Об Алексее Навальном

«По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло, он не явился, проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Сделал то, что хотел, так что о чем тут можно говорить?», — указал Путин.

«Я ясно дал понять [Путину], что считаю, что последствия [возможной гибели Навального в тюрьме] будут катастрофическими для России. Я заявил ему, что США будут поднимать такие вопросы, как дело Навального <…> Я не могу поддерживать доверие своего народа, если не буду отстаивать права человека. Я сказал, что мы продолжим поднимать эти вопросы в диалоге с Россией», — сказал Байден.

О том, что будет после саммита

»[В США] есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие там силы возобладают, трудно сказать. Но если будет также, как после описанных вами событий (введения санкций против Москвы после саммита России и США в Хельсинки) это будет означать очередную упущенную возможность», — заявил Путин.

«Следующие шесть-двенадцать месяцев покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог», — подчеркнул Байден.

«Вы не поняли»

В рамках пресс-конференций оба политика поднимали также вопросы о возможности совместной работы в борьбе с изменениями климата, обещали рассмотреть возможность обмена политических заключенных, а также не исключили сотрудничества по проблеме Афганистана с террористами и вопросам иранской ядерной программы.

Конференция Байдена закончилась небольшим скандалом: когда президент уже попрощался с прессой и решил уйти, журналистка одного из американских каналов крикнула ему вслед вопрос «Вы уверены, что Путин изменит поведение? Вы провели с ним несколько часов. Он по-прежнему отрицает вину России. Как это можно тогда назвать важной и продуктивной встречей?».

На что президент США ответил следующее: «Я такого не говорил. Я ему сказал, что изменится отношение мира. Вы не поняли, что произошло. Вы не слышали меня». А затем покинул место проведения пресс-конференции.