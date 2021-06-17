«Вопрос времени»: станет ли Азербайджан членом НАТО

«С того момента, как Азербайджан совместно с турецкой армией воевали против члена ОДКБ, Баку фактически можно считать членом НАТО. Юридически же это вопрос времени, это все будет оформлено», — сказал «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Так депутат отреагировал на заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может построить военную базу на территории Азербайджана. По мнению лидера Турции, этот вариант не выходит за рамки Шушинской декларации о союзнических отношениях, которую он подписал вместе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Азербайджан нацелен на сближение с НАТО через Турцию, а Армения является членом ОДКБ. Мягко говоря, нейтральная позиция России позволяет Турции в лице Эрдогана как старейшему члену НАТО делать подобные заявления. Причем Москва имеет базу на территории Армении, и не имеет такой в Азербайджане», — указал Александр Шерин.

Его коллега, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин также отмечает: возможное появление военной базы Турции в Азербайджане де-факто можно будет считать расширением НАТО.

«Это заявление, конечно, часть их двусторонних отношений (Турции и Азербайджана. — «Газета.Ru»), но это вызывает опаску или недоверие. Со стороны России должны последовать какие-то разговорные моменты, чтобы еще раз понять и представить, что именно они хотят делать», — сказал депутат «Газете.Ru».

Пока Турция и Азербайджан открыто не заявили о создании военной базы, но потихоньку подбираются к этому решению, уверен Заварзин. По его словам, в таких условиях России необходимо изучить обстановку, держать ситуацию на контроле и приготовится реагировать.

«Я, как человек, который раньше занимался НАТО в качестве военного представителя России, прекрасно понимаю, что эта организация давно устарела. Они нигде не сделали ничего положительного, они только хотят далеко-далеко с периферии работать, чтобы не угрожало границам НАТО. Вот и подбираются везде, то к Украине, то к Кавказу. Так что ничего хорошего в этом не вижу», — подчеркнул депутат.

Баку идет в НАТО?

Опрошенные «Газетой.Ru» придерживаются более сдержанных оценок относительно возможного появления военных объектов Турции в Азербайджане. Так, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев считает, что вряд ли это будет расширением НАТО. В качестве примера он привел ситуацию с американской военной базой в Киргизии — когда она находилась там, никто не воспринимал постсоветскую республику как потенциального члена альянса.

«Гарантии безопасности НАТО относятся к турецкой территории, а не к войскам Турции за ее пределами. Естественно, они не относятся к тем странам, на территории которых есть турецкие войска. Поэтому это не будет расширением НАТО на Азербайджан, но если такой договор будет подписан, Россия будет смотреть на это также, как на приближение военной инфраструктуры альянса к своим границам», — уверен Силаев.

Россия ожидает, что ее ближайшие соседи по постсоветскому пространству будут с уважением относится к ее озабоченностям в сфере безопасности, добавил эксперт, а такого рода военная база, в особенности если она появится без согласования с Москвой, будет расценена как угрожающий жест.

Сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев утверждает, что перспектива появления военной базы турков выглядит двояко.

«Можно сказать, что косвенным образом Турция может обеспечить присутствие НАТО в Азербайджане. Но, с другой стороны, в последнее время турецкая внешняя политика отличается многовекторностью, что предполагает развитие отношений не только с Западом, но и с Востоком. Более того, внешнеполитическая концепция Турции предполагает расширение влияния страны на соседние государства и в регионе. С этой целью Анкара пытается обеспечить свое постоянное военное присутствие в Азербайджане, Ираке, Сирии, Катаре, Сомали», — отметил эксперт.

Турция не станет как в случае с Украиной или Грузией, выступать за включения Азербайджана в состав НАТО, уверен Гаджиев. Он объясняет свою точку зрения тем, что азербайджано-турецкие отношения выстроены на «братских и этнических основах». К тому же, Турция последовательно заявляет о себе как о самостоятельном игроке, и ей не хотелось бы, чтобы ее рассматривали в качестве проводника НАТО на Южном Кавказе.

«Если Турция будет придерживаться договоренностей, которые были достигнуты с Россией в рамках процесса по нагорнокарабахскому урегулированию, и так же будет поступать Азербайджан, то повода для опасений у Москвы не будет. Но если будут какие-то нарушения или азербайджано-турецкое взаимодействие выйдет за те рамки, которые были обозначены, то тогда у России, конечно, будут возникать вопросы», — подчеркнул эксперт.

«Братские объятья Эрдогана»

Слова Эрдогана о военной базе в Азербайджане прозвучали после официального визита президента Турции в Баку, в рамках которого он также посетил ряд бывших районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики — они перешли азербайджанской стороне после боевых действий осенью прошлого года.

В частности, турецкий лидер посетил и город Шуша, где как раз и подписал вместе с президентом Ильхамом Алиевым декларацию о союзнических отношениях. Согласно документу, стороны договорились о регулярном проведении совместных заседаний Советов безопасности двух стран, а также условились координировать действия своих вооруженных сил и помогать друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету.

Как в этот документ вписывается появление военной базы — вопрос неоднозначный. Но, с точки зрения Николая Силаева из МГИМО, декларация не является договором о союзе, а значит это не юридически обязывающий документ.

«Это то, что называется консультативным пактом, то есть стороны договорились начать консультации в случае появления угрозы для одной из них. Поэтому на самом деле Эрдоган не получил того, что ему хочется», — считает Силаев.

«Сейчас именно Турция не исключает, что на территории Азербайджана появится турецкая военная база, но из Баку такой информации нет. Скорее всего, задача, которую сейчас решает Ильхам Алиев, заключается в том, чтобы не быть задушенным в братских объятьях и избежать чрезмерной зависимости от Турции, которая может возникнуть после масштабного турецкого военного вмешательства в Нагорном Карабахе», — отметил эксперт.

Получится у Алиева или нет — судить трудно, но намерение такое, вероятно, у него есть, продолжил Силаев. Пока же, по словам эксперта, стоит подождать и посмотреть, будет ли подписан договор между Турцией и Азербайджаном о создании такой военной базы. Сам Эрдоган указывал, что эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций Алиева с президентом России Владимиром Путиным.

При этом турецкий лидер также не исключал, что в ближайшее время встретится с российским коллегой. Правда, не уточнял, собирается ли поднимать вопрос о военной базе в Азербайджане в рамках переговоров. Да и в Кремле пока не подтвердили информацию о скорой встрече Путина с Эрдоганом.