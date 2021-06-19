Пятерка Путина: президент назвал кандидатов в общефедеральный список от «Единой России»

В общефедеральный список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму от «Единой России» должны быть включены глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и главврач больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ХХ съезда партии.

Стоит отметить, что глава государства не упомянул заместителя председателя Совбеза РФ, председателя ЕР Дмитрия Медведева. При этом, на парламентских выборах 2016 года в общефедеральную часть списка партии входил только Медведев, занимавший тогда пост председателя правительства.

«На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», — подчеркнул глава государства.

По его словам, такими приоритетными векторами являются поддержка семей с детьми, образование, здравоохранение, обеспечение обороноспособности России, отстаивание интересов государства на международном уровне, передает ТАСС.

Представляя Шойгу, Путин напомнил, что генерал был одним из основателей ЕР (вместе с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым и президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым), и создателем МЧС, которую президент России назвал «лучшей в мире спасательной службой».

Сейчас министр обороны «эффективно решает сложнейшие вопросы укрепления армии и флота», добавил Путин.

Лаврова он охарактеризовал, как «блестящего дипломата» достойно представляющего Россию на международной арене.

По линии здравоохранения на пост в Госдуму есть много кандидатов – «красивых внутренне людей», среди которых есть и настоящие герои, указал Путин.

«С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке. Это Денис Николаевич Проценко. Он один из первых вступил в борьбу с эпидемией. Вы знаете, работает очень достойно, представляет огромное сообщество российских медицинских работников, которыми мы гордимся, и которым благодарны за все, что сделано в предыдущие месяцы и полтора года и делается сейчас», — сказал глава государства.

Касательно уроженки Ленинграда Шмелевой, Путин напомнил, что сопредседатель Центрального штаба ОНФ и член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию также является руководителем крымского образовательного центра «Сириус» — центра для работы с одаренными детьми, распространяющего свой опыт по всей стране.

«Наконец, что касается детства, поддержки семей с детьми в самом широком смысле этого слова, в последнее время у нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна — это Анна Юрьевна Кузнецова.

У нее у самой большая, дружная семья, семеро детей растет у нее в семье. Как вы знаете, она является омбудсменом по правам ребенка, по защите прав детей, но стала известна в последнее время в связи с тем, что возвращает наших детей из-за границы на Родину, из горячих точек планеты», — указал президент России.

Сам Медведев в ходе своей речи отметил, что топ-5 партийного списка составлялся лично им и Путиным, передает РБК.

«Эти кандидатуры — это наше совместное с Владимиром Путиным предложение. Мы можем доверить представлять партию людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни, которые хорошо известны жителям нашей страны. Я рассчитываю, что вы поддержите предложение президента», — сказал замглавы Совбеза.

Медведев сохранит пост председателя ЕР вне зависимости от состава федеральной пятерки, приводит «Интерфакс» комментарий замсекретаря «Единой России» Сергея Перминова. По его словам, партия «эволюционирует и развивается поступательно».

Также выступающий на съезде Шойгу поблагодарил главу государства за доверие.

«Это, конечно, большая, серьезная, ответственная задача. Если вы поддержите нас по включению в партийный список, то мы постараемся сделать все, чтобы это доверие оправдать», — пообещал руководитель военного ведомства.

Он также выразил признательность тем, кто помогал создавать ЕР, отметив Шаймиева, возглавлявшего в 2001 году движение «Вся Россия», и руководителя фракции «Отечество — Вся Россия» Евгения Примакова.

«Это, безусловно, тогда представлявший партию «Наш дом — Россия» Виктор Степанович Черномырдин и тогда еще молодые и начинающие политики, такие как я, [председателя Госдумы] Вячеслав Викторович Володин, который здесь сидит, [губернатор Московской области] Андрей Юрьевич Воробьев, [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин, [председатель Высшего совета ЕР] Борис Вячеславович Грызлов», — добавил глава Минобороны.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва пройдет в три дня — 17, 18 и 19 сентября. Всего до выборов допущены 32 партии. Из них 14 могут не собирать подписи избирателей. В этот список вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – за правду» и другие.