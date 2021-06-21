Голоса против президентов: Пашинян сформирует правительство Армении

В Армении обработали результаты голосования на парламентских выборах со всех 2008 избирательных участков: партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор», по данным ЦИК, набрала 53,92%.

На втором месте – блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», у него 21,04%. Этот блок он создал вместе с главами партий «Дашнакцутюн» Ишханом Сагателяном и «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопяном

Следом идут блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» с 5,23% голосов, партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» с 3,96% и партия «Республика» с 3,04% голосов. Другие политические силы набрали менее 2%.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5%, а блокам — 7% голосов избирателей.

В соответствии с конституцией страны, если после распределения мандатов в высшем законодательном органе ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий, согласно избирательному кодексу, будет шесть дней, чтобы сформировать коалиционное правительство.

Если коалиция с 54% депутатов не будет сформирована в парламенте, через 28 дней с момента выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

Как отметил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян, Пашинян набрал достаточно голосов, чтобы формировать правительство самостоятельно.

Вместе с тем, в СМИ ранее публиковались новости, согласно которым партия Пашиняна не сможет сформировать правительство, поскольку ей для этого не хватает 0,08%. Однако, как подчеркнули в армянском ЦИК, это не совсем так.

Комиссия подчеркнула, что установленная планка в 54% подразумевает общее число мандатов, которые в итоге получит политическая сила. При дальнейшем распределении мандатов партия Пашиняна получит дополнительные места в парламенте благодаря голосам, полученным другими партиями, не преодолевшими избирательного барьера, добавил Тигран Мукучян.

Он обратил внимание, что барьер по голосам преодолели всего две организации — партия Пашиняна и блок «Армения», но по закону в армянском парламенте должно быть не меньше трех политических сил. Третьей, по его словам, будет та, которая набрала больше других голосов избирателей, даже если не преодолела при этом избирательный порог.

Таким образом, в новый состав парламента Армении войдут «Гражданский договор Пашиняна» (53,92%), «Армения» Кочаряна (21,04%) и «Честь имею» Саргсяна (5,23%).

Голоса, поданные за Пашиняна, — это не только поддержка его, но также и голоса против бывших президентов — Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, объяснил «Газете.Ru» политолог Аркадий Дубнов. Он обратил внимание, что после тяжелого поражения в конфликте в Нагорном Карабахе в стране царит апатия, народ фрустрирован.

«Но часть людей, которые пришли на выборы, еще больше, чем Пашиняна, не любит бывших лидеров. Они не хотят возвращения к власти этих олигархических кланов. Здесь надо иметь в виду такой отрицательный элемент. Он складывается из голосов за Пашиняна и против Кочаряна и Саргсяна», — сказал эксперт.

По мнению Аркадия Дубнова, серьезных протестов против результатов этого голосования в стране не будет, поскольку в показателях слишком большая разница, чтобы можно было говорить о серьезных фальсификациях в пользу Пашиняна.

Тем не менее, нарушения в ходе проведения голосования были выявлены.

Как заявил представитель генпрокуратуры Армении Эдгар Арсенян, всего ведомство получило 319 сообщений о нарушениях, допущенных в ходе выборов.

В 150 из них выявили признаки преступления, по шести завели уголовные дела. 144 дела направили на расследование и подготовку документов, уточнил Арсенян.

В «Честь имею» Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна утверждают, что в рамках выборов на них оказывалось давлении со стороны силовых структур республики. Представитель блока Айк Мамиджанян заявил, что силовики устроили обыски и задержания его сторонников.

«Некоторое время назад Служба национальной безопасности без оснований и предъявления обвинения устроила обыск в доме мэра города Масиса Давида Амбарцумяна, также хотели обыскать его машину. В городе Артике та же самая структура просто похитила двух кандидатов в депутаты и двух сотрудников нашего штаба. По всей стране беспрецедентные правонарушения», — сказал он. По его словам, адвокатам задержанных неизвестны места их нахождения.

В Армении 20 июня состоялись внеочередные выборы в парламент, в которых участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК на 19:00 мск 20 июня, явка составила 49,4%. Порога явки на выборах нет — они бы считались состоявшимися при любой активности избирателей.

Внеочередные выборы были назначены в начале мая на фоне политического кризиса, начавшегося в Армении в ноябре прошлого года. Никол Пашинян и члены его правительства до выборов получили статус исполняющих обязанности. Партия «Гражданский договор» решила участвовать в выборах самостоятельно, не создавая блоки с другими политическими силами.

Причиной начавшегося в Армении политического кризиса стало подписанное Пашиняном, президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым трехстороннее заявление по Карабаху, позволившему остановить обострение нагорно-карабахского конфликта. Согласно документу, под контроль Баку были возвращены Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы непризнанной республики.

Ереван оставил за собой Лачинский коридор шириной в 5 км для обеспечения связи Армении с Нагорным Карабахом, но он не затрагивает стратегически важный город Шуши.

Сразу после подписания этого документа в Армении начались протесты оппозиции, которая требовала отставки Пашиняна с поста премьер-министра.