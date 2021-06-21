Съезд ЕР: фактор Путина, первая пятерка, баланс и обновление

«Путин, конечно же, поддерживает партию, которую создавал»

Показательным моментом эксперты назвали факт присутствия президента на съезде партии. Так, по мнению эксперта Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, это, конечно же, говорит, о том, что глава государства поддерживает «Единую Россию» — партию, которую он создавал.

Тезис о том, что Путин — по сути дела является моральным лидером ЕР, подтверждает и то обстоятельство, что послание главы государства Федеральному собранию в целом и общем легло в основу предвыборной программы партии.

Не оставило сомнений о роли «Единой России» в стране и само выступление президента.

Консолидация вокруг общенациональной повестки — это общая задача, и партии «Единая Россия» здесь принадлежит ведущая роль, заявил Путин на съезде. В представлении главы государства, ЕР — это прежде всего партия социальной направленности. «Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии «Единая Россия», — подчеркнул президент, обращаясь к участникам съезда.

Первая пятерка: и политические тяжеловесы, и люди новые

Путин отметил, что партия всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи.

Именно глава государства и предложил и первую пятерку федеральной части списка кандидатов партии на выборах в Госдуму. Ее составили министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба Объединенного народного фронта Елена Шмелева.

Глава государства подчеркнул, что первая пятерка на выборах в Думу должна выглядеть таким образом, чтобы там «были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые».

Дмитрий Медведев сохраняет при этом роль председателя партии.

«Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди, наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях. Как только что было сказано, эти кандидатуры - это наше совместное с Владимиром Владимировичем Путиным предложение», - сказал Медведев.

Региональные списки: баланс и обновление

На съезде также было принято решение сформировать 57 территориальных групп - на 21 группу больше, чем на выборах в Госдуму 2016 года. В том числе 49 групп возглавили руководители субъектов РФ, включая секретарей региональных отделений партии. В частности, региональную группу от Москвы возглавил мэр столицы Сергей Собянин, а от Московской области - губернатор Андрей Воробьев.

Кроме того, как сообщил ТАСС замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, в общей сложности от партии на выборы пойдут 219 кандидатов по одномандатным округам. При этом «Единая Россия» приняла решение не выдвигать кандидатов в Госдуму по шести таким округам.

На съезде был утвержден и проект предвыборной программы партии, однако в окончательной редакции его примут во второй половине августа на втором этапе съезда, а пока будут обсуждать в регионах с избирателями. При этом Дмитрий Медведев назвал программу партии «народной», потому что регионы могли направлять свои предложения по ее формированию, а секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак уточнил, что разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя».

Кроме собственно пятерки федерального списка, ЕР подготовила мощные списки территориальных групп, где есть, например, и врачи с мировым именем и значимые общественники.

Например, в Москве это Марьяна Лысенко, главврач горбольницы, №52 и Артем Метелев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, в Воронежской область – Игорь Кастюкевич, замруководителя исполкома ОНФ, курировавший работу акции добровольцев «Мы вместе», в Свердловской области – Жанна Рябцева Жанна Анатольевна, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области.

Собственно, даже беглый анализ списка ЕР позволяет сделать вывод, что он обновился, более чем на 50%. Собственно активно привлекать в политику представителей гражданского общества, например, волонтеров, проявивших себя в пандемию, советовал партии Владимир Путин. И в этом отношении, ЕР, выполнила наказ президента.

«В числе кандидатов — много молодых людей, есть непартийные кандидаты, и это отрадно, потому что «Единая Россия» умеет вовлекать в свои ряды активных людей, но не обязательно из партии – это хороший задел», — заявил «Газете.Ru» президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.

«Предстоит жесткая борьба»

По итогам съезда многие поделились своими прогнозами относительно того, какой же результат продемонстрирует партия по итогам выборов в сентябре.

Так, член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков считает, что с этой пятеркой во главе федерального списка, можно рассчитывать на прохождение барьера за 50 процентов.

«Потому что эти люди не так тесно связаны с политикой, но являются абсолютными лидерами общественного мнения. Здесь представлены и Шмелева, которая выражает развитие страны, есть Лавров и Шойгу — это защита, есть забота — это олицетворение в лице Кузнецовой и Проценко. Поэтому главные базисные идеологические принципы ЕР они видны, — пояснил он в интервью «Газете.Ru». — Здесь двойной эффект — это люди, ближайшего окружения, фактически команда президента и каждый является признанным лидером в свой области и лидером общественного мнения».

С таким списком можно смело рассчитывать на более чем 50% результат от ЕР, что будет хорошо для нашей страны, считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«Пятерка лидеров ЕР настолько блестящая, что о ней только мечтать можно. Шойгу и Лавров это два самых популярных человека в стране после Путина, согласно многим опросам за последние 15 лет. Появившиеся в пятерке Кузнецова, Шмелева и Проценко тоже знаковые люди в последнее время, которые являются лидерами в своих направлениях. Таких людей нужно ставить высоко как героев нашего времени, которым все подражают», — отметил Матвейчев в интервью «Газете.Ru».

А вот директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил «Газете.Ru» о своей уверенности в том, что выборы будут жесткими и конкурентными.

«Это не выборы 2016 года, которые прошли в условиях «крымского консенсуса». Для подтверждения статуса главной партии страны, партии Путина потребуется очень сильно и грамотно бороться в жесткой борьбе за голоса избирателей», — подытожил он.