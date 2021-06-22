Саммит Россия — США, съезд ЕР и приближение Олимпиады-2021: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем по хронологии — а именно с саммита Путин — Байден, который прошел в Женеве.

Экономист Григорий Кричевский, например, считает, что Байдену, как «лидеру мировой демократии», на этой встрече следовало бы задать вопрос, как он рассчитывает справиться с мировой инфляцией. «Именно американская администрация запустила маховик триллионных впрыскиваний ликвидности. Маховик, который абсолютно предсказуемо срикошетил на цены», — пишет профессор в своей «Антискрепе».

А вот, по мнению ИА «Стекломой», самой примечательной деталью саммита стала демонстрация тотального всепоглощающего безумия американской прессы.

«Истерические припадки начались ещё до переговоров. Сотрудница пресс-службы Белого дома имела неосторожность сообщить, что Джо Байден якобы «утвердительно кивнул» на вопрос одного из американских журналистов, доверяет ли он Владимиру Путину. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать в американском (около)журналистском сообществе массовый психоз на тему «Байден прогнулся под Путина». В итоге через два часа та же сотрудница была вынуждена опубликовать официальное опровержение: Джо Байден не расслышал вопрос и кивал не конкретному журналисту, а всем сразу.

Но окончательно тормоза у западных СМИ отказали во время пресс-конференции американского президента. Любая конструктивная риторика Байдена в отношении России воспринималась в штыки: президента перебивали, отчитывали, кричали на него и не давали уйти, чуть ли не силой выпытывая ПРАВИЛЬНЫЕ (то есть максимально русофобские) ответы. Мол, ну же, старый хрыч, давай, грози России ядерным ударом, отключением SWIFT или хотя бы секторальными санкциями, что ты там мямлишь про «конструктивный диалог»?!

Кончилось всё тем, что известный своей, кхм, задумчивостью американский президент, выслушав очередное нравоучение корреспондентки CNN о недоверии Владимиру Путину, ответил: «Вы ошиблись профессией» — и ушёл.

Иными словами, на пресс-конференции Байдена присутствовали не сотрудники уважаемых информационных агентств, а политактивисты с промытыми тоталитарной идеологией мозгами. Для них была важна не сама информация (обсуждали то-то, договорились о том-то), но придание ей идеологически верной окраски: отсюда и истеричные попытки добиться от американского президента агрессивной русофобской риторики.

Хочется надеяться, что в Белом доме сделают выводы относительно неприкрытого саботажа двустороннего диалога со стороны «демократической западной прессы», — пишет канал.

В конце недели стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и, возможно, с рядом других стран, включая США, Италию и Кипр.

«Чего уж там, отличная новость перед началом самого разгара летнего сезона, — пишет РИАN. — Главное, если намечается отпуск — подойти к делу ответственно: сделать прививку и не забывать о мерах предосторожности. Пандемия, к сожалению, никуда не ушла, скорее наоборот — пришла снова. Но теперь у нас есть опыт и средства, которые, уж очень хочется верить, позволят побороть её быстрее и с меньшими потерями».

Также в конце недели было объявлено о датах выборов в Госдуму РФ.

«Как было давно понятно, голосование пройдет в три дня с 17 по 19 сентября. В условиях очередной волны коронавируса было сложно ожидать иного, — считает «Мейстер». — Памфилова подчеркнула, что соответствующее решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, а первый приоритет – здоровье граждан.

Кроме того, многочисленные опросы общественного мнения показывают, что многодневное голосование удобнее для граждан. Это также немаловажный фактор при принятии таких решений. Уверены, что сейчас найдется множество оппозиционных политических деятелей, которые поспешат наброситься на ЦИК и поднимут вой на все информационное пространство. Однако это возмущение ради возмущения, а дешевый хайп для таких людей важнее, чем здоровье собственных избирателей».

В субботу стала известна первая пятерка списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

Сочетание в ней Шойгу, Лаврова, Шмелевой, Кузнецовой и Проценко – это хороший такой набор приоритетов, начиная от общего политического веса и способности противостоять внешним угрозам, и заканчивая практической деятельностью на благо людей, в том числе и в условиях ковидного кризиса, пишет «Адекват».

«По этому списку сложно пока делать выводы, кто из первой пятерки действительно примет решение пойти в Думу, а кто решит остаться на текущей должности, но сам по себе такой набор, в сочетании с активной предвыборной кампанией с ярко выраженной социальной направленностью, позволяет закрыть интересы большей части политического спектра и всерьез рассчитывать на серьезный результат – особенно учитывая, что предвыборная кампания продолжается, и ЕР скорее всего и дальше будет поддерживать внимание избирателей практическими инициативами, решающими проблемы на местах», — отмечает канал.

Ну, и, наконец, о спорте.

«Через месяц с небольшим в Токио должна стартовать Олимпиада. Пройти она должна была в прошлом году, но из-за пандемии Игры перенесли. И теперь организаторы ломают голову, как бы сделать так, чтобы Олимпиада не стала причиной вспышки заболевания», — пишет «Доктор прописал».

«Самое первое, что пришло им в голову - не пускать иностранных болельщиков. Отличная мысль, подумали в Токио - и ввели запрет

Местных пускать на стадионы будут (пока план такой). Но их число будет ограничено, все должны быть в масках. И еще - скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено. И судя по всему, спортсменов ждет тяжелое испытание... Можно себе представить, сидят на трибунах тысячи человек, смотрят на тебя и молчат. Не каждый выдержит.

Видимо, организаторы это понимают. И не исключено, что по этой причине они намерены разрешить спортсменам проносить алкоголь на территорию Олимпийской деревни. Распивать на открытых пространствах будет запрещено, но никаких запретов на распитие в личных номерах атлетов. Правда, окончательное решение пока не принято. И, к слову, власти Японии еще думают и над тем, а пускать ли вообще зрителей на трибуны», — отмечает канал.

На этом все!

До следующей недели...