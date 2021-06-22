Партии Макрона и Ле Пен провалились на выборах во Франции

Фактически последняя перед выборами президента Франции избирательная кампания показала, что нынешнему главе Франции Эммануэлю Макрону есть о чем переживать, пишут европейские СМИ.

Во-первых, явка на прошедших на прошлой неделе региональных выборах оказалась рекордно низкой (33%, что на 16% ниже, чем, например, шесть лет назад). И это, как утверждает Politico, ставит под угрозу шансы Макрона на переизбрание в следующем году. Во-вторых, партия Макрона «Вперед, Республика!» показала неутешительные для президента результаты.

Есть повод насторожиться, впрочем, и у его главного оппонента — лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Для нее низкая активность избирателей также не сулит ничего хорошего, считают авторы статьи.

В последние годы французские аналитики достаточно часто говорили, что главным противостоянием президентской кампании 2022 года станет как раз борьба Макрона и Ле Пен. Однако предварительные результаты первого тура региональных выборов закончился не слишком позитивно и для «Вперед, Республика!», и для «Национального объединения».

Большинство голосов по стране получили представители партии «Республиканцы» (29,3%), партия Ле Пен заняла второе место набрав 19,1% голосов. Следом идет блок из левых партий в лице социалистов, коммунистов и «Зеленых» — суммарно они получили 34,3%, а вот партия Макрона вместе с «Демократическим движением» и партией «Действовать» смогла набрать лишь 10,9%.

Во «Вперед, Республика!» такие результаты уже назвали «пощечиной», когда в партии Ле Пен не скрывали своего разочарования набранными показателями, так как на прошлых выборах «Национальному объединению» удалось занять первое место, получив 27,7% голосов. Да и различные опросы в преддверии текущей избирательной кампании прочили победу именно партии Ле Пен.

Гарантий больше нет

Итоги первого тура региональных выборов, действительно, могут оказать достаточно неожиданное влияние на будущую президентскую кампанию, считают эксперты. Главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина напоминает, что до сих пор ожидалось столкновение во втором туре именно Макрона и Ле Пен.

«Теперь эта ситуация несколько видоизменяется, именно в силу того, что республиканцы, несмотря на противоречия внутри партии, проявили себя достаточно хорошо. Может случиться так, что во втором туре президентских выборов встретятся совсем не те фигуры, которые предполагались. Возможно, Макрон будет иметь перед собой не Марин Ле Пен, а кандидата от республиканцев. Такого претендента от партии пока нет. И поскольку амбиции есть у многих, будет еще внутренняя борьба», — отметила эксперт.

С точки зрения Лапиной, более очевидные результаты появятся после второго тура региональных выборов, который должен пройти 27 июня, однако эксперт ожидает, что текущий расклад сил с республиканцами на первом месте сохранится.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что вопрос с президентскими выборами во Франции пока остается открытым, но теперь гарантий, что это будет столкновение именно Макрона и Ле Пен, нет.

«Раньше предполагалось, что глава «Национального объединения» точно выйдет во второй тур, а с Макроном гарантировано это было не до конца.

Теперь же нельзя исключить, что кандидат-республиканец может оказаться вторым на президентских выборах, а действующий президент не пройдет первый тур — как это было с Николя Саркози в 2012 году», — добавил эксперт.

Региональные выборы показали, что сложившаяся в 2017 году партийная политическая система во Франции не устоялась, продолжил Рубинский, и неизвестность в отношении будущего результата президентской кампании создает серьезные проблемы не только для Франции.

«Осенью 2021 года уходит самая видная фигура в Евросоюзе — канцлер ФРГ Ангела Меркель, — а притязания Макрона на то, чтобы выступать полномочным представителем интересов Евросоюза не подтвердились. Это продемонстрировали встречи европейцев с новым президентом США Джо Байденом», — указал эксперт.

Разочаровались в системе

При этом низкую явку в ходе первого тура региональных выборов эксперты объясняют по-разному. К примеру, Наталия Лапина из ИНИОН РАН уверена, что такой показатель был отчасти вызван празднованием дня отца во Франции, из-за которого многие французы уехали за город.

«В целом, региональные выборы не являются очень важными для французов. Вообще французы даже иногда не совсем понимают, чем занимаются региональные советы и их председатели. Вполне возможно, что во втором туре явка будет повыше», — добавила эксперт.

В то же время, Юрий Рубинский из Института Европы РАН отметил, что катастрофически низкая явка стала результатом общего разочарования французов в авторитете и влиянии политических партий и политической системы в целом.

«Первый тур довольно неожиданно показал возрождение двух традиционных партий Франции, которые менялись у власти последние десятилетия — это правоцентристы республиканцы и левые социалисты. Вместе с тем, партия Макрона «Вперед, Республика!» и право-популистское «Национальное объединение» Марин Ле Пен показали очень разочаровывающие результаты.

Прежде всего, это касается президентской партии, ей удалось пройти во второй тур выборов в очень ограниченном числе регионов, то есть она получила меньше 10% и, по сути, выбыла из игры. Это серьезная неудача для «Вперед, Республика!» и самого Макрона», — подчеркнул эксперт.