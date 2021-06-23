«Надо идти»: Путин и народы Чечни ждут от Кадырова участия в новых выборах

Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь поучаствовать в сентябрьских выборах, об этом он сам поделился с возможным кандидатом в ходе встречи по видеосвязи.

«Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу», — сказал Путин и пожелал собеседнику успехов.

«Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», — заверил его Кадыров.

Он также выразил признательность президенту за доверие и поддержку. А Путин в ответ напомнил о сложной истории региона и роли первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова в выводе региона из кризиса 90-х.

За несколько часов до беседы Путина с Кадыровым — утром 23 июня — во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева в Грозном состоялся Всемирный съезд народов Чечни. По официальным данным, в нем приняли участие более пяти тысяч человек из 23 стран мира. В своей резолюции они «потребовали» от нынешнего главы региона выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.

«Заверяем вас, что мы, как и в прежние годы, будем оказывать вам поддержку в вашей многогранной деятельности, направленной на достижение всестороннего расцвета нашей любимой Чеченской Республики и всей России», — зачитал с трибуны текст резолюции председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

Декларирование текста документа закончилось троекратным скандированием всего зала: «Ахмат – сила!», и затем: «Аллах акбар!».

Стоит отметить, что участников съезда поприветствовал и Путин – на открытии съезда обращение президента зачитал глава правительства Чечни Галас Таймасханов.

Также на съезде выдвинуться на очередной срок от Кадырова потребовали делегаты из США, Франции, Турции и других стран.

«Я готов воевать даже со своим братом, если он выступает против Рамзана Кадырова!», — признался представитель чеченской диаспоры в Турции Айхан Эргювен.

Оставаться на нынешнем посту Кадырова попросил и делегат от православной церкви. Благочинный Наурского и Шелковского районов Махачкалинской епархии РПЦ иеромонах Амвросий назвал всех жителей Чечни «одной большой семьей», поскольку в регионе «созданы условия для свободного и, самое главное, достойного исповедания веры людей разных конфессий».

«Мы, как и раньше, будем вашими помощниками, вашими соратниками и хотим, чтобы вы и впредь оставались главой нашей республики. В наших молитвах, на наших устах будет всегда перед Богом звучать ваше имя, чтобы вы многие годы оставались главой Чечни и продолжили процесс мира и созидания», — пояснил иеромонах.

Рамзан Кадыров официально возглавил республику в 2007 году, тогда ему был 31 год. До этого он занимал разные посты в руководящих органах и силовых структурах, а начал свою трудовую биографию в 18 лет — с должности замглавы охраны муфтия Чечни, которым был его отец Ахмат.

В феврале 2011 года действующий на тот президент России Дмитрий Медведев внес в парламент Чечни кандидатуру Кадырова для утверждения на второй срок, чеченские депутаты единогласно утвердили продление полномочий главы региона.

Весной 2016 года президент Путин назначил Кадырова врио главы Чечни, после чего на выборах в единый день голосования 18 сентября кандидат победил, набрав, согласно официальным данным, 97,56 % голосов при явке 94,8 %.