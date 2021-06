«Отбросы» больше не решают: как в США меняют избирательное законодательство

Дальше побеждать будут демократы

Президент США Джо Байден, очевидно, не был доволен тем, что в Сенате не приняли масштабный законопроект, содержащий в том числе и реформу избирательного законодательства. «К сожалению, позиция демократов по защите нашей демократии натолкнулась на стену твердого сопротивления со стороны республиканцев», — сказал он.

Республиканцы контролируют ровно половину Сената, а правом решающего голоса обладает вице-президент из Демпартии, то есть возможности перевесить демократов численным превосходством у республиканцев нет. Чтобы в таких условиях заблокировать проект избирательной реформы, входящей в документ под названием «Акт для народа» (The For the People Act), представители партии прибегли к филибастеру — сложившейся тактике препятствования законопроектам парламентским меньшинством путем растягивания споров. И теперь ряд демократов, например, социалист Берни Сандерс, прямо призывают отменить эту парламентскую процедуру, чтобы действовать дальше без оглядки на республиканцев.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл назвал законопроект еще одной попыткой Демпартии «навсегда подстроить правила выборов» в свою пользу.

«Наши коллеги продолжают находить все новые основания для захвата власти их партией: они пытаются лишить штаты возможности контролировать собственные законы о выборах», — выразил мнение республиканцев 79-летний политик.

Для народа или для себя

Суть спора американских политиков сводится к следующей дилемме: что важнее — честность выборов или же предоставление возможности проголосовать абсолютно каждому гражданину. Многие республиканцы уверены, что экс-президент Дональд Трамп проиграл на выборах 2020 года из-за жульничества со стороны демократов. Поэтому, считают они, максимальное обеспечение избирательных прав создаёт простор для манипуляций.

Согласно тексту законопроекта, который был принят в марте Палатой представителей, во всех штатах допускается 15-дневное досрочное голосование, на подсчет бюллетеней по новым правилам предлагали отводить 10 дней после дня голосования. Избирателям также предлагается предоставить право на разные виды заочного голосования — как по почте, так и дома (печатая бюллетени на принтере и бросая затем их в передвижные урны).

Также законопроект предусматривает создание автоматической системы регистрации всех избирателей на основе данных официальных баз, без любых проверок на участках для голосования. Этот пункт оказался одним из самых неприемлемых для американцев, которые, по опросам, в подавляющем большинстве выступали за идентификацию, — и в итоге перед голосованием в сенат была внесена соответствующая поправка в законопроект. Но это нисколько не сблизило позиции представителей двух партий.

Другой целью законопроекта была борьба с джерримендерингом — демаркацией избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения сторонников партий в них. Для этого авторы законопроекта предлагали определять границы избирательных округов беспартийным экспертам.

«Акт для народа» также включал еще две части, прямо не связанные с избирательным законодательством, — о борьбе с влиянием «больших денег» в политике (для этого, например, сначала предлагалось ввести государственную систему финансирования кандидатов на выборах в Конгресс) и этических нормах (которые заставили бы кандидатов в президенты публиковать свои налоговые декларации, что так и не сделал Трамп).

По сути, многое из предлагаемого было опробовано на выборах президента 2020 года, и резкое неприятие нового пакетного законопроекта у республиканцев связано именно с этим. Бывший президент Дональд Трамп с самого начала был против голосования по почте, и именно этот способ участия в выборах считается полем для манипуляций со стороны демократов, который и не позволил ему переизбраться.

Республиканцы имеют меньшинство как в Палате представителей, так и в Сенате, и потому пока стремятся реализовывать свои инициативы в избирательной системе, в первую очередь, на уровне штатов. По данным Центра правосудия Бреннана, в этом году различные штаты уже приняли более 20 законов, идущих в противоположную «Акту для народа» сторону.

«Хотят однопартийную систему»

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев в беседе с «Газетой.Ru» назвал заблокированный законопроект «очень казуистической бумагой».

«Его основная направленность — узаконить ту практику выборов, которая была отработана демократами в 2020 году, и гарантировать себе почти что разновидность однопартийной системы. Тогда ситуация была драматичной: верхушка демократов, видимо, сказала: «черт с ними, давайте выпрем Трампа любой ценой на пенсию». А потом вошли во вкус и решили провести реформу избирательной системы», — поясняет эксперт.

Республиканцы, поясняет Васильев, не хотят этого, так как нынешняя система гарантирует возможность появления их президента и Сената. При этом «Акт для народа» сначала расколол и саму Демократическую партию, против него выступал сенатор Джо Мэнчин. Но в итоге он проголосовал вместе с однопартийцами

.

Васильев добавил, что демократы много говорят о волеизъявлении для всех, потому что «у них есть ресурс привлечь нелегальных мигрантов, которых десятки миллионов».

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с «Газетой.Ru» считает, что предлагаемая демократами реформа — эхо их поражения на президентских выборах 2016 года.

«Выражение «партия жуликов и воров», которое хотя и было придуман в отношении «Единой России», намного больше подходит Демократической партии США.

Они не держали удар в 2016 году, когда в Белый дом пришел вместо Хиллари Клинтон несистемный чувак, за которого голосовал американский плебс. Помните, как Клинтон их назвала? Deplorables (быдло, отбросы —прим. Газеты.Ru). И все эти новые правила нужны, чтобы больше не пропустить гол со стороны deplorables», — уверен Домрин.

В одном ряду с попытками изменить избирательное законодательство Домрин рассматривает ставку демократов на меньшинства — как расовые и сексуальные, так и на незаконных мигрантов.

«И поэтому, кстати, демократы хотят присоединить Пуэрито-Рико в качестве штата и округ Колумбия — по 2 новых сенатора оттуда почти гарантированно будут их партии. Все это они торопятся проделать до следующих выборов», — говорит эксперт.

Политолог американист Малек Дудаков в разговоре с «Газетой.Ru» назвал два варианта, как демократы могут несмотря на сопротивление республиканцев принять свою избирательную реформу.

«Первое — это полностью отменить филибастер. Второй вариант — простым большинством при принятии бюджета в августе-сентябре. Включить эту реформу в него будет не по нормам Сената, и, скорее всего это не получится. На мой взгляд, вся эта история, скорее, медийная и имеет PR-эффект, не думаю, что ее сейчас реализуют», — считает эксперт.

Владимир Васильев из института США и Канады считает, что демократы стоят на развилке, которая может повлиять на всю дальнейшую историю страны. «Ведь остальные ключевые демократические законопроекты, видимо, тоже упрутся в филибастер. Но если его отменить и принимать все, на что есть единогласие в стане демократов, то что будет, если через год конфигурация изменится и большинство будет уже в руках республиканцев? Они просто станут принимать активно все противоположные законы», — заключает эксперт.