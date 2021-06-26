«Запрет на объятия»: британского министра уволили после поцелуя

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил об отставке после близости со своей помощницей — Джиной Коладанджело (женой миллионера Оливера Тресса и матерью троих детей).

Когда фотографии их поцелуя опубликовало издание The Sun, некоторые высокопоставленные британские чиновники и депутаты потребовали увольнения Хэнкока за нарушение социальной дистанции.

ТАСС указывает, что в тот момент в Британии действовали правила, предписывающие людям, не живущим под одной крышей, соблюдать социальную дистанцию. Среди британцев это правило было широко известно как «запрет на объятия», а на его соблюдении горячо настаивал сам Хэнкок, заявлявший, что не станет в этой ситуации обнимать «даже собственного отца».

Депутаты-консерваторы Дункан Бейкер и Кристофер Чоп заявили, что чиновник должен уйти. По их словам, последние 24 часа их засыпали яростными жалобами избиратели. Чоп сказал, что его избиратели «возмущены», а партийная ассоциация единогласно проголосовала за то, чтобы призвать Хэнкока немедленно уйти в отставку, что, по его мнению, отражает настроение большей части общественности Британии.

Экс-госсекретарь Эстер Маквей также заявила, что уволилась бы на месте Хэнкока. Лейбористская партия и группа представителей семей погибших из-за коронавируса также призвали уволить министра, пишет «Би-би-си».

При этом, представитель Даунинг-стрит сказал, что премьер-министр Борис Джонсон принял извинения Хэнкока, добавив, что глава государства полностью доверяет министру здравоохранения.

Тем не менее, на фоне общественного давления 42-летний министр решил уйти с поста.

«Мы всей страной усердно боролись с пандемией. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы моя личная жизнь отвлекала внимание от работы, которая выведет нас из этого кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через это», — сказал Хэнкок.

Он также признался, что поступил нетактично по отношению к британцам.

«Мы в долгу перед людьми, которые многим пожертвовали во время этой пандемии, если быть честным, мы подвели их, я нарушил правила», — заявил он.

Джонсон же сказал, что ему жаль потерять Хэнкока и что он «должен покинуть свой пост, гордый тем, чего страна достигла не только в борьбе с пандемией», но и ранее, до того, как COVID-19 поразил Британию.

Лидер лейбористов Кейр Стармер сказал, что Хэнкок «сделал правильный шаг, уйдя в отставку, но Джонсону следовало его уволить».

Были также опасения, что Хэнкок столкнется с полицейским расследованием из-за нарушения правил по COVID-19. Но через несколько минут после того, как Хэнкок ушел в отставку, столичная полиция подтвердила свою позицию, согласно которой, бывший министр здравоохранения не станет фигурантом расследования, сообщает The Guardian.

Место Хэнкока займет Саджид Джавид, работавший ранее в командах премьеров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

В политических кругах ходили слухи о том, что Хэнкок сказал своей жене – остеопату Марте Миллар — о том, что уходит от нее после 15 лет брака только после публикации фотографий в СМИ, до этого женщина понятия не имела о его романе.

Коладанджело — давняя подруга Хэнкока, в прошлом они работали на студенческой радиостанции в Оксфордском университете. Она также покидает свой пост в департаменте здравоохранения после вопросов о том, как она получила эту должность и какое имела влияние в офисе Хэнкока.

Известно, к примеру, что начале июня Хэнкок ездил в Оксфорд на встречу министров здравоохранения G7 с Коладанджело. Источники подтвердили, что Департамент здравоохранения и социального обеспечения — и, следовательно, налогоплательщики — оплатил все эти расходы.

Коладанджело также является директором и крупным акционером лоббистской фирмы Luther Pendragon, которая предлагает клиентам «глубокий анализ механизма государственного управления».

Компания может похвастаться заключением выгодных контрактов во время пандемии с компаниями British Airways и Accenture на £2,5 млн на помощь в создании приложения National Health Service для отслеживания распространения COVID-19.

В мае прошлого года Хэнкок сказал, что эпидемиолог Нил Фергюсон правильно поступил, когда ушел из правительственной научно-консультативной группы после того, как выяснилось, что он нарушил правила изоляции, пригласив к себе домой женщину, с которой состоял в отношениях.