Лебединая песня ЛДПР? С чем связан уход Игоря Лебедева из политики

«Лебедев за время работы в партии накопил весьма негативный бэкграунд. Чего стоят только многочисленные расследования о зарубежной недвижимости. Жириновский в силу возраста и состояния здоровья, действительно, понимает, что надо думать о будущем бренда ЛДПР, но пока в партии есть серый кардинал в виде его сына сделать это крайне сложно», - говорит генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В марте 2020 года сына Жириновского, зампреда Госдумы и главу фракции ЛДПР в парламенте Игоря Лебедева заподозрили в хищении денег у молодежных организаций собственной партии, писала «Лента.ру». Однако обвинение по популярной у «жириновцев» статье 159 УК РФ предъявили в итоге не ему, а двум рядовым сотрудникам аппарата ЛДПР. Обвиняемые в свою очередь открыто заявили, что деньги либерально-демократических «молодежек» действительно присваивали и тратили, но по прямому указанию и в интересах Лебедева, поэтому потребовали очной ставки с ним. Однако, как писали уже «Ведомости», от участия в очных ставках, как заявили в МВД, сын Жириновского категорически отказался.

До этого «База» опубликовала расследование о зарубежном бизнесе и собственности Лебедева.

По информации издания, «с ноября 2009 года одним из управляющих испанской компанией по управлению недвижимостью Go Evolution был полный тёзка сына Владимира Жириновского Игорь Лебедев. Он занимал пост так называемого доверенного лица apoderado (эта позиция позволяет совершать от лица компании сделки: например покупать недвижимость или заключать кредитные. Интересы компании Игорь Лебедев представлял вплоть до октября 2015-го, хотя ещё в сентябре 2014-го его включили в санкционные списки ЕС из-за присоединения Крыма к России. Можно было бы предположить, что мы ошиблись (на самом деле нет), пишет «База», и в управлении испанской фирмы участвовал не российский парламентарий, а именно его тёзка. В конце концов, мало ли в России Лебедевых… Вот только фамилии почти всех управляющих компанией Go Evolution International 21 Sl странным образом совпадают с фамилиями близких вице-спикеру людей. Так, с апреля по июнь прошлого года единственным директором компании была Галина Лебедева — так же зовут 72-летнюю мать Игоря Лебедева. Дальше ещё интереснее: от Лебедевой управление компанией перешло к Даниилу Бондарю и Сергею Чалышеву. Первый стал директором компании, а второй, как и некогда сам Лебедев, — доверенным лицом. Оба не чужие вице-спикеру люди. Сомневаться в том, что в управлении испанской компанией Go Evolution International 21 SL участвовал сам вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, пожалуй, не приходится».

Впрочем, как выяснила «База», «фирма в Альтее и записанные на неё апартаменты — отнюдь не единственное, что скрывает вице-спикер. В начале января 2018-го Галина Лебедева стала учредителем ещё одной компании — Hotels Europe Daniella Invest SL, которая через свою «дочку» Agua Azul SL владеет трёхзвёздочным отелем Azuline Hotel — Apartamento Rosamar в одном из самых тусовочных мест на земле — Ибице. Правда, меньше чем через полгода у Hotels Europe Daniella Invest SL сменился собственник. Вместо матери вице-спикера им стала 29-летняя бывшая профессиональная баскетболистка, выступавшая за столичное «Динамо» и сборную России, — Надежда Гришаева. По данным испанской прессы, участница Олимпийских игр в Лондоне инвестировала в компанию 7,4 млн евро . А в конце декабря 2018-го Гришаева возглавила ещё одну компанию с похожим названием — Hotels Europe Marcello Invest SL, сфера деятельности которой — управление недвижимостью. При этом по данным «Базы», в августе 2016-го Кутузовский ЗАГС Москвы зарегистрировал брак Лебедева с экс-баскетболисткой столичного «Динамо» и сборной России Надеждой Гришаевой. Брачный союз Игоря Лебедева с молодой и красивой спортсменкой объясняет, почему мать вице-спикера передала ей отель на Ибице. Получается, что Лебедев нарушил закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», который налагает запрет на владение депутатами и их жёнами так называемыми иностранными финансовыми инструментами, к которым относится фирма Гришаевой, владеющая отелем на Ибице», пишут авторы расследования о Лебедеве.

«Учитывая то, как много пишут о баснословном состоянии семьи Жириновского и коммерческой ориентации Игоря Лебедева, его отказ от участия в следующей предвыборной гонке можно воспринимать как долгожданную вольную, - иронизирует Данилин. — Наконец, не надо ничего скрывать – ни недвижимость, ни бизнес».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Жириновский мог принять решение в принципе завершить деятельность партии.

«У таких вождистских проектов нет будущего без лидера. А бессменный вождь ЛДПР ни в силу состояния здоровья, ни в силу возраста не сможет вечно руководить партией», - полагает аналитик.

«Уход из большой политики Лебедева – свидетельство того, что внутри семьи будущее ЛДПР предрешено. Клан Жириновского оставляет проект. Вне зависимости от того, удастся ли продать партию или же придется примириться с тем, кого спустят административные кураторы. Как бы то ни было, ЛДПР перестает существовать, поскольку ЛДПР – это прежде всего, Жириновский. А Жириновский и в силу возраста, и по состоянию здоровья явно очень скоро отправится на пенсию. Ну а Лебедев сможет спокойно заниматься своим зарубежным бизнесом и перестать прятать жену, поскольку в декларациях уже нет необходимости», - уверен Мухин.

Впрочем, аналогичного мнения, судя по всему, придерживается и региональный актив ЛДПР. Уже неоднократно отмечалась тенденция на активный отток сторонников партии по всей России.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий видит в этом закономерность. Конфликты, которые заканчиваются выходом из партии, пояснил эксперт, происходят во многом из-за того, что партийные функционеры заводят в списки ресурсных кандидатов на заведомо проходные места.

«Их идеи, проекты, реальная работа с населением оказываются никому не нужны, когда речь идет о больших деньгах и связях. Сам лидер партии Владимир Жириновский в региональные проблемы не вникает и скорее дистанцируется от них, чтобы не «приклеивать» к себе негатив и оставаться в публичном поле ярким, харизматичным политиком со своим экстравагантным мнением по любому вопросу. Это не отменяет того, что в прессе постоянно муссируются слухи о торговле мандатами в ЛДПР и даже указываются конкретные прайсы. И всё чаще появляются инсайды о смене лидера ЛДПР. И вот тогда не удастся выехать на харизме лидера, кадровый подход станет ахиллесовой пятой партии, и это будет однозначным закатом для ЛДПР», — заключил Кагарлицкий в интервью «Известиям».

Выход из большой политики Лебедева погрузит ЛДПР в состояние еще большей турбулентности, уверен Алексей Мухин.

«Для рядовых активистов это маячок. Как известно, крысы бегут с тонущего корабля. А именно такая ассоциация сейчас больше всего и напрашивается. Так что если раньше мы ждали, что ЛДПР сможет подвинуть КПРФ со второго места, то сейчас возникает вопрос, сможет ли партия в новом внутриполитическом контексте преодолеть хотя бы 5%-ный барьер», — констатировал эксперт.