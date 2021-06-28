По понятиям: Лавров осудил позицию США после саммита в Женеве

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал заявления, которые США делают после саммита в Женеве президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. Его статью опубликовали одновременно газета «Коммерсантъ» и журнал «Россия в глобальной политике».

«Практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки», — заявил российский министр. При этом, напомнил Лавров, на встрече в Швейцарии Путин и Байден договорились предметно обсуждать стратегическую стабильность, констатировали недопустимость ядерной войны и решили консультироваться по ряду прочих вопросов, связанных с безопасностью.

Президент РФ, по словам Лаврова, четко обозначил – плодотворным этот диалог может быть лишь в случае нахождения баланса интересов. «Все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Москва «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», — добавил министр.

По мнению Лаврова, страны Запада хотят дать понять, что они сейчас едины как никогда, и намерены диктовать свою волю остальному мировому сообществу. Он отметил, что западные державы пытаются продвигать миропорядок, основанный на «правилах», но объяснить эти правила Запад отказывается.

Глава МИД сравнил это с «понятиями», которыми руководствовались в «лихих» 1990-х годах. По его словам, нет ничего плохого в правилах – таковые, к примеру, изложены в Уставе ООН. Однако правила не должны быть результатом «междусобойчика».

«Кстати, интересная деталь: в русском языке «право» и «правило» — однокоренные слова. Для нас настоящее, справедливое правило неотделимо от права. В западных языках иначе. В английском, например, право — «law», а правило — «rule». Чувствуете разницу? «Rule» — это больше не про право (в смысле общепризнанных законов), а про то, какие решения принимает тот, кто правит, управляет», — пишет Лавров.

Он добавил, что Запад со своей концепцией правил хочет выстроить всех в одну шеренгу.

Лавров также напомнил западным странам о колониальном прошлом, которое они хотят «наспех прикрыть изобретенными церемониями, типа преклонения колен перед спортивными состязаниями». По его словам, Запад использует «правила», установленные им самим, что является политикой двойных стандартов в чистом виде.

«Когда выгодно – абсолютным «правилом» признается право народов на самоопределение. В этом ряду – Мальвины за 12 тысяч километров от Великобритании, сохраняющиеся у Парижа и Лондона вопреки многим решениям ООН и Международного суда отдалённые бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать, а также «независимое» Косово – в нарушение резолюции СБ ООН», — пишет российский министр.

Лавров также заявил, что Запад недоволен заступничеством Москвы за страны, которые стали «жертвами западных авантюр и подверглись нападению международного терроризма». При этом РФ обвиняют в агрессии, хотя она лишь борется с «ультрарадикальными и неонацистскими» тенденциями.

Что касается внутренней политики, то министр иностранных дел заявил, что современные граждане РФ могут «без подсказок из-за границы» оценивать действия государства. Лавров добавил, что россияне «славились всегда зрелостью, чувством самоуважения, собственного достоинства и национальной гордости, способностью мыслить самостоятельно при открытости остальному миру на равноправных взаимовыгодных началах». Министр считает, что эти качества граждан страны стали фундаментом современной российской внешней политики после «разброда и шатаний 1990-х».

По его словам, те граждане страны, на которых «ставит Запад», и критикующие РФ за «антизападничество» — абсолютно маргинальны. Запад же насаждает в мировых делах тоталитаризм, отказываясь вести разговор с другими странами без высокомерия. При этом здравомыслящие европейские и американские политики, считает Лавров, «понимают тупиковость» дискурса, не предусматривающего компромисса.

«Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других — по сравнению с западными — форм организации общества, принять как данность, уважать их», — резюмирует глава российского МИДа.

Статья Путина

22 июня немецкая газета Zeit опубликовала статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Текст был приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем российский президент пишет о том, что Москва строила свои отношения с европейскими странами в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами. Путин подчеркивает, что и Россия, и ЕС «многое сделали на этом пути», однако этому процессу помешало расширение Североатлантического альянса, который представлял собой «реликт холодной войны».

Как считает Путин, многие страны после расширения НАТО были поставлены перед ультиматумом — быть с коллективным Западом или с Россией.

«Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — говорится в статье.