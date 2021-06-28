«Гибридная атака»: зачем Лукашенко открыл нелегалам путь в Европу

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил руководство Белоруссии в «гибридной атаке» на границы страны — создании наплыва нелегальных мигрантов. По его словам, этот искусственный кризис является ответом Минска на европейские санкции.

«Незаконная миграция, отправка мигрантов из Ирака и Сирии в Литву — это ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом. Опыт Турции в сдерживании нелегальной миграции будет очень важен для разрешения этого искусственного кризиса», — объявил Ландсбергис по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ухудшение ситуации с нелегалами на белорусско-литовской границе, преимущественно из стран Ближнего Востока, в Литве отмечают уже не первый раз. В частности, представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис 27 июня сообщил, что Минск не торопится помогать литовским пограничникам расследовать случаи проникновения в страну нелегальных мигрантов.

По его информации, с начала 2021 года в Литве задержали более 550 нелегалов на границе с Белоруссией, что почти в семь раз больше, чем за весь прошлый год. Больше всего мигрантов прибыло из Ирака — 361 человек, на втором месте беженцы из Ирана — 46, а на третьем — из Сирии — 45 человек.

«После каждого задержания, без чего, как правило, не обходится и дня, мы информируем о случившемся белорусских коллег и предлагаем провести совместное расследование, но ответную реакцию можно охарактеризовать как вялую», — отметил Мишутис.

За прошлые сутки на границе было задержано 39 человек, среди которых, кроме граждан Ирака, оказались мигранты из Гамбии, Гвинеи и Марокко — беженцы из этих стран оказались на литовской границе впервые в текущем году. При этом ситуация с нелегалами обострилась после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе.

«В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков <…> Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» — подчеркивал белорусский лидер.

Проблемы для соседей

Литовский МИД считает кризис на границе искусственным, подозревая в его формировании белорусские власти. По оценкам ведомства, поток нелегалов постепенно увеличивается из-за чего в городе Пабраде уже появился палаточный городок на 350 человек — в конце июня на его территории вспыхнули беспорядки, которые удалось остановить только после применения слезоточивого газа.

Рукотворный характер наплыва мигрантов литовские власти объясняют информацией о том, что ряд частных белорусских авиакомпаний якобы напрямую занимаются поставкой мигрантов из арабских стран, которым за деньги обещают доставку на территорию Европы. При этом документальных свидетельств, подтверждающих подобные заявления, в Литве пока не приводят.

Опрошенные «Газетой.Ru» сходятся на том, что ситуация на белорусско-литовской границе действительно может быть местью Лукашенко за санкции против Белоруссии. Так, белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что Минск пытается воздействовать на своих соседей, а переброска мигрантов из арабских стран в Белоруссию действительно может иметь место.

«Лукашенко хочет создать конфликты на границе, которые уже есть, и в целом дополнительные проблемы для Литвы. Вильнюс же сталкивается с дополнительными расходами для экономики, и, естественно, мигранты могут представлять определенную опасность, как мы помним по истории с сирийскими беженцами (запустившими миграционный кризис в ЕС в 2015 году — «Газета.Ru»). Конечно, поток мигрантов не такой большой, но Лукашенко отправляет по 450 человек в день, что за неделю доходит до значительного объема — он может выходить за рамки возможностей инфраструктуры соседних государств», — добавил эксперт.

С этим согласен и политолог Андрей Суздальцев, по его словам, кризис на границе является очень эмоциональной реакцией Лукашенко на давление Запада после инцидента с посадкой самолета Ryanair.

«Чем-то серьезным на западные санкции он ответить не может, потому что все, что Белоруссия поставляет на европейский рынок, вполне заменимо, и разница в ценах не слишком большая. Однако Лукашенко отличается желанием всем отомстить, причем в такие моменты он не считается ни с чем», — отметил эксперт.

«Путь шантажа»

При этом эксперты по-разному оценивают последствия возможного участия белорусских властей в создании кризиса с мигрантами на границе. По мнению политолога Дмитрия Болкунца, литовская инфраструктура не готова к такому наплыву нелегалов, но вряд ли Лукашенко остановиться на этом.

«Скорее всего, он перейдет к более жестким методам шантажа европейцев. В частности, он может пойти на откровенный шантаж какими-то угрозами, связанными с безопасностью белорусской атомной электростанции — самый опасный объект в Белоруссии, который вызывает очень много вопросов у соседних государств», — указал эксперт.

В то же время, политолог Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко играет против себя, потому что с таким государством Европа разговаривать не будет. По его словам,

президент Белоруссии рассчитывает, что ЕС испугается мигрантов и пойдет к нему договариваться.

«Лукашенко хочет задавить их мигрантами и заставить отменить санкции, то есть идет по пути (ливийского диктатора Муаммара) Каддафи. Тем самым он в очередной раз подставляет Россию. Вероятно, Лукашенко делает это сознательно, потому что чем больше будет конфликтов между Востоком и Западом, тем ему будет легче», — резюмировал эксперт.