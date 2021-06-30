О чем Путин говорил на «Прямой линии»

О вакцинации

Общение президента России Владимира Путина с россиянами в этот раз стартовало с обсуждения одной из главных тем последних недель — введение обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 для определенных групп граждан в ряде регионов страны.

Комментируя соответствующий вопрос, глава государства заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию, но местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите населения от 1998 года.

«Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения», — отметил президент.

Он также добавил, что на данный момент у России есть четыре вакцины, которые достаточно безопасны и эффективны — процент повторно заболевших колеблется в районе 2,5%.

При этом попытки под угрозой увольнения заставить вакцинироваться людей, у которых есть медицинские противопоказания от прививок, Путин назвал незаконными.

«Это незаконно — сразу могу сказать. Значит, если есть медотвод — отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», — указал президент.

Путин также признался, что лично он делал вакцину от коронавируса вакциной «Спутник V». «Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», — пояснил он свой выбор.

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О росте цен в России

Президенту задали целый ряд вопросов о росте цен. Во время прямой линии главе государства с помощью видео провели экскурсию по супермаркету, спросив, почему российская морковь стоит дороже банана из Эквадора. В ответ Путин указал, что подобная ситуация связана с целым рядом причин, в том числе с ковидными последствиями.

«По этому поводу мы объяснялись с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет — по сдерживанию цен на продукты питания. Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — первая мера. Вторая — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные», — пояснил президент.

По его словам, скачок цен также связан с нехваткой урожая, пришлось закупать, к примеру, картофель и морковь за рубежом. По оценке главы государства, россиянам в прошлом году не хватило около 1 млн т картофеля, не исключено, что в этом году такой ситуации удастся избежать из-за хорошего урожая.

Отвечая на вопрос о росте цен на стройматериалы, президент заверил, что власти России принимают необходимые меры для их стабилизации. Тут повышение, по его словам, связано с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках.

«На мировых рынках резко поднялась цена на металл. Выросли цены на мировом рынке на металл, значит, здесь стараются поднять до мирового уровня, соответственно и все, что с этим связано, сразу начинает дорожать», — указал Путин.

При этом граждан также взволновал рост цен на российских курортах, в условиях частичного закрытия доступа к отдыху за границей. Эту ситуацию глава государства объяснил перегрузкой инфраструктуры из-за неопределенности с правилами посещения зарубежных туристических направлений.

«Цены завышены — это тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны сегодня тем не менее закрыты, несмотря на то, что кто-то открывается. Люди побаиваются ездить за границу, и на самом деле правильно делают, потому что там каждый день меняются правила. В Греции сегодня были одни правила, а завтра другие. Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут [вверх] цены. Во всей рыночной экономике это происходит», — отметил президент.

Правительство ведет работу по увеличению возможностей России по этому направлению, заверил Путин, так как долгое время государство не вкладывалось в туристическую отрасль — стоит задача развития туристической инфраструктуры.

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О выпадах Запада

Отдельный пласт вопросов на «Прямой линии» традиционно касался взаимодействия России с другими государствами. Так, президента спросили о появлении британского эсминца Defender у берегов Крыма и о том, мог ли жесткий ответ Москвы начать «третью мировую войну».

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань Третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее», — ответил Путин.

По его мнению, инцидент был очевидной провокацией со стороны не только Великобритании, но и США, поскольку эсминец действовал вместе с американским самолетом-разведчиком. При этом президент отметил, что весной западные страны переживали за военные учения России у границ Украины и Москва их прекратила, а в ответ они «приперлись» к российской границе.

«Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего все это делалось? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации, что они там чего-то не признают? Ну, хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?» — добавил Путин.

Он также заверил, что какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, страна все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Он также указал, что у Москвы есть чем ответить на санкционное давление, но она не будет действовать себе во вред, в том числе отказываться от поставок ракетных двигателей или титана в США.

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Об Украине

Спрашивали главу государства и о соседних государствах, в том числе об Украине. В частности, почему украинская сторона не включена в список недружественных стран на фоне общей антироссийской риторики Киева. В ответ Путин заявил, что украинский народ не является недружественным для России.

«Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ. Мы единое целое! Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело», — пояснил президент, также добавив, что напишет статью об исторических связях России и Украины.

Глава государства также отметил, что его беспокоит военное освоение украинских территорий западными странами. Хотя по конституции Украины создавать иностранные базы в стране нельзя, но можно открывать учебные центры или пользоваться какими-то другими формами сотрудничества в военной сфере.

«Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, — это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать», — добавил Путин.

При этом президент подтвердил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но сначала нужно понять, о чем с ним говорить. По мнению Путина, президент Украины отдал свою страну под полное внешнее управление.

«Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», — указал глава государства.

Он также напомнил о подавлении украинской оппозиции, в частности о давлении со стороны Киева на одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По словам президента, на это никто не обращает внимания.

«Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе и на путях строительства нормальных отношений с Россией. У них нет никаких шансов. Подавляют на корню. Кого-то сажают в тюрьму, кого-то — под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Ну что встречаться с Зеленским?» — подчеркнул Путин.

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О преемнике и «Единой России»

Еще одной темой «прямой линии» стали вопросы, касающиеся внутренней политики России, в том числе наличия возможного преемника на посту президента у главы государства. Как заявил Путин, Борис Ельцин ему власть не передавал — он занял пост исполняющего обязанности президента как премьер-министр, в соответствии с Конституцией.

«Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина, Россия», — добавил президент.

С точки зрения главы государства, в целом политические решения должны приниматься на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые шаги. По его словам, отчасти поэтому он поддерживает «Единую Россию» как партию, которая может принимать не очень популярные, но необходимые решения, даже себе во вред.

«Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное — как сеятель, который на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти», — отметил Путин.

К слову, отвечая на вопрос о том, кем он будет работать после отставки с поста главы государства, президент в шутку спросил: «Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть».

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Об экономике

Традиционно в рамках «Прямой линии» поднимались и экономические вопросы, в том числе о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях продолжения пандемии коронавируса. Так, Путин указал, что по этому треку предпринимается немалое количество различных мер, но изменение условий кредитования малого и среднего бизнеса в России может подорвать банковскую систему.

«Чтобы организовать вот такую работу, беззалоговую, — это такая тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами — дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система к нас, слава богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту финансовую платформу, вещь опасная», — пояснил глава государства.

При этом годовая инфляция в России, по оценке президента, сейчас находится на уровне 5,9% и снизить ее до докризисного показателя за 2021 год не удастся — власти будут стремиться прийти к показателю в 5%.

«Конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. И рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели — к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но, думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться», — добавил Путин.

Кроме того, президент указал и на рост безработицы до 5,9%, хотя до эпидемии этот показатель находился на уровне 4,6-4,7%. По мнению главы государства, безработица уже постепенно снижается.

«Уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7%, и такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо ее сохранить», — подчеркнул Путин.

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О социальном

Большой пласт вопросов к президенту также был завязан на различных социальных вопросах. Люди просили помочь с постройкой новых школ, дорог, устранением проблем с мусорными свалками, грязной водой и аварийными зданиями. Одним из них стало обращение женщины, получающей зарплату около 12,7 тыс. рублей и отдающей на кредит 11,2 тыс. рублей из этой суммы.

«Что касается кредитов. По инициативе «Единой России» был принят закон, я его вчера подписал, согласно которому, если у человека остается сумма ниже этого предела, прожиточного минимума, не могут с него сниматься деньги, в том числе по кредитам», — пояснил Путин, выразив надежду, что это «элемент защиты», которым воспользуются многие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Отдельное внимание президент также уделил информации о мошенниках, которые представляются сотрудниками банка или других организаций, и действуют в отношении ветеранов и пожилых людей.

«Это просто подонки — те люди, которые совершают такие преступления <…> К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный — 25%. Создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода незаконный оборот личных персональных данных», — отметил президент.

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Еще одним важным элементом «прямой линии» стали многочисленные обращения об отсутствии бесплатной газификации, на что президент пообещал связаться с руководством регионов, из которых поступали жалобы. «Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается внутри участка, этим мы займемся отдельно», — заверил президент.

При этом поговорил президент и об экологии, в особенности ситуации с загрязнением воздуха в Омске, отчасти поддержав идею о переводе крупных компаний в город для того, чтобы они оценили экологическую обстановку в нем.

«Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве», — указал Путин.

Не упустил глава государства и вопрос о возможной блокировке социальных сетей западных компаний в РФ, объявив, что таких планов у властей на данный момент нет. По его словам, российская сторона будет работать с этими компаниями, но ведут они себя неправильно.

«Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. И когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит. Ну это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам», — подчеркнул президент.