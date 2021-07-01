«Великий кризис»: кто поддержит КНДР в случае вспышки COVID-19

Спустя почти 18 месяцев после начала пандемии COVID-19 Корейская Народная Демократическая Республика почти признала, что коронавирус дошел и до нее, написала британская газета The Guardian 1 июля.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын объявил о «великом кризисе» — его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На заседании политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК) он отчитал высших должностных лиц за неудачи в противоэпидемической работе. Как отметил северокорейский лидер, в рамках общенациональных противоэпидемических усилий произошел серьезный инцидент, который породил «угрозу безопасности народа и страны» и подвел страну к кризису. Вместе с тем в отчете о заседании не указано, с чем именно связан «кризис». Он также предупредил, что чиновников ждут «серьезные последствия».

«Генеральный секретарь серьезно раскритиковал повсеместно обнаруживаемые у высокопоставленных чиновников экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление», — сообщает ЦТАК.

«Если коронавирус в КНДР действительно обнаружится, Ким будет наказывать виновных высоких руководителей, причем в этот раз очень жестко, и принимать меры по изоляции тех районов, где, возможно, обнаружены зараженные»,

— сказал «Газете.Ru» руководитель Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. По его словам, это традиционная и уже опробованная методика.

Но пока прогосударственные северокорейские СМИ не сообщают о каких-либо случаях заражения COVID-19, как и сами властные структуры. Причем такими же данными оперирует и Всемирная организация здравоохранения, которая накануне заявила РИА «Новости», что в КНДР до сих пор не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции.

«Согласно последней обновленной информации о COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством (по состоянию на 24 июня), в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19», — отметили в пресс-службе.

По мнению Александра Жебина, Ким признает наличие коронавируса в КНДР, только если масштабы заражения будут большими и ситуация выйдет из-под контроля.

Пока официально КНДР сталкивается с проблемами только от ограничений. В середине прошлого месяца северокорейский лидер в ходе выступления на пленуме ЦК ТПК заявил о возможной нехватке продовольствия в стране. «Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием», — приводил его слова японский телеканал NHK, ссылаясь на на публикацию газеты «Нодон синмун».

Ким Чен Ын обратил внимание, что продление введенных в стране из-за коронавируса карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем». Также сообщалось, что он призвал партию и народ Северной Кореи быть готовыми к новому «трудному походу» — так в истории КНДР называется период 1990-х годов, когда страна переживала тяжелый экономический кризис и массовый голод.

Закрылись от мира

Из-за близости с Китаем, где произошла вспышка инфекции, в КНДР приняли экстренные меры в начале прошлого года. Они резко ограничили трансграничное движение и торговлю, запретили въезд из-за рубежа и отправили домой дипломатов и сотрудников гуманитарных организаций.

Но в успешность защиты от коронавируса, выстроенной северокорейским правительством, верят далеко не все. В декабре прошлого года занимавшая тогда пост министра иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва поставила под сомнение утверждения КНДР, что в стране нет ни одного зарегистрированного случая. Сестра северокорейского председателя Ким Е Чжон в ответ предупредила, что Кан Ген Хва «как следует заплатит» за свои «безрассудные» высказывания.

Впрочем, по мнению аналитиков, которых цитирует The Guardian, на заседании политбюро ТПК Ким говорил именно о коронавирусе и послал зашифрованный запрос о помощи извне.

И ответ пришел довольно оперативно — крупнейший торговый партнер и донор Северной Кореи — Китай — сразу же выразил готовность вмешаться и помочь своему соседу, в том числе поставкой вакцин. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, при необходимости Китай даже окажет КНДР противоэпидемическую помощь.

«Китай и КНДР — дружественные соседи. Китайская сторона уважает предпринимаемые Северной Кореей меры в борьбе с эпидемией <…> У Китая и КНДР есть давняя традиция помогать друг другу, поддерживать в трудную минуту», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Сотрудничество в борьбе с коронавирусом Пхеньяну, судя по заявлениям Кан Ген Хва, предлагал и Сеул, но, как она утверждает, северокорейская сторона не хочет отвечать на эти предложения.

«В принципе, Пхеньян может обратиться за международной помощью, но все будет зависеть от того, насколько удастся локализовать распространение вируса. Кто знает, может, у северокорейцев уже есть вакцина. Например, они приобрели китайскую без излишней рекламы именно для таких случаев, чтобы локализовать ситуации, которые оказались не под контролем», — сказал Александр Жебин.

Напомним, ранее японские СМИ даже утверждали, что КНДР уже закупила российскую вакцину «Спутник V». Однако в Российском фонде прямых инвестиций эту информацию опровергли.

Россия готова помочь

Российские политики, тем временем, сообщили «Газете.Ru» о готовности помочь Северной Корее преодолеть коронавирус, если это потребуется.

Как отметил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Россия готова и уже помогает более чем 70 странам мира — туда отправляется российская вакцина. В их числе и те, где ситуация действительно тяжелая. По словам Чепы, он не сомневается, что Россия поможет Северной Корее, если распространение COVID-19 в КНДР подтвердится.

О том, что Россия при необходимости помогает всем, кто обращается за помощью и признает «Спутник V» как эффективную вакцину, сказала и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, если это будет нужно, «Россия всегда готова подставить плечо».

«Но сейчас у нас идет активная вакцинация нашего населения, и «Спутник V» очень популярен, особенно после того, как об этом сказал президент. Думаю, что сейчас его популярность еще возрастет. Поэтому сначала нужно помочь самим себе, а потом помогать всему миру — это мое абсолютное убеждение», — подчеркнула депутат.

Помощь со стороны России может быть в форме консультации по лечению, поставки лекарств для лечения коронавируса и трех вакцин, уже находящихся в обороте, могут даже быть направлены бригады врачей, отметил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Но в настоящее время ситуация у нас сложилась очень непростая, в некоторых регионах дефицит медицинских кадров. Но вообще Россия — это страна, которая будет стараться оказывать помощь другим, даже если у нее самой есть проблемы», — подчеркнул парламентарий.

Помимо помощи со стороны других стран, Северная Корея также может рассчитывать на поддержку от программы COVAX по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса, так как она входит в число 92 стран с низким уровнем благосостояния. В марте сообщалось, что в рамках этой международной программы она получит около 1,7 млн доз вакцин.