Нужны быстрые решения: в Литве объявили режим ЧС из-за мигрантов

Литовские власти объявили в стране чрезвычайное положение из-за того, что поток мигрантов, прибывающих из Белоруссии, растет, сообщает LRT. Отмечается, что начальником Управления по чрезвычайным ситуациям назначена глава МВД Агне Билотайте.

По данным СМИ, Билотайте подчеркнула, что принятие такого решения властей республики не говорит о возросшей угрозе. По ее словам, это необходимо для того, чтобы действовать быстрее как логистически, так и финансово.

«Это не та ситуация, когда мы не справляемся с огромными проблемами, но нам важно иметь такую правовую систему и инструменты, <...> которые позволили бы нам быстро принимать решения в соответствии с возникающими проблемами», — сказала министр на заседании правительства.

В то же время премьер-министр Ингрида Шимоните подтвердила, что объявление экстремальной ситуации необходимо для решения логистических проблем.

«Одна из самых серьезных проблем связана с ситуацией пандемии, что прибывающие люди должны быть помещены в карантин», — пояснила она, призвав не драматизировать происходящее.

С конца мая власти Литвы заявляют, что поток нелегальных мигрантов в республику возрос. Сообщения об этом последовали после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в необходимости сдерживания мигрантов и нелегального трафика наркотиков. Вильнюс счел это заявление угрозой.

Литва усилила охрану на границе с Белоруссией, увеличив численность пограничников. Помимо этого, к работе привлекли сотрудников европейского агентства Frontex.

Незадолго до этого Билотайте высказала подозрение в том, что белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам пересекать границу с Литвой. Тогда же глава МВД республики отметила, что нужно принимать долгосрочные решения. Например, установить системы наблюдения на всем участке границы Литвы с Белоруссией. По ее словам, на начало июня этого года системы наблюдения охватывали только 38% протяженности границы.

28 июня глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил власти Белоруссии в «гибридной атаке» на границы страны — создании наплыва нелегальных мигрантов. По его словам, Минск таким образом ответил Европе на санкции, которые были расширены 21 июня в связи с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

«Незаконная миграция, отправка мигрантов из Ирака и Сирии в Литву — это ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом. Опыт Турции в сдерживании нелегальной миграции будет очень важен для разрешения этого искусственного кризиса», — сказал министр после переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

При этом днем ранее — 27 июня — представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что белорусские власти не помогают литовским пограничникам в расследовании случаев проникновения в Литву нелегальных мигрантов.

В частности, он рассказал, что за 2021 год на границе с Белоруссией задержали более полутысячи нарушителей границы. Это почти в 7 раз больше, чем за весь прошлый год. Больше всего мигрантов прибыло из Ирака — 361 человек, на втором месте беженцы из Ирана — 46, а на третьем — из Сирии — 45 человек.

Мишутис заметил, что белорусские пограничники проинформированы о каждом задержании. Литовские коллеги предлагают им «провести совместное расследование, но ответную реакцию можно охарактеризовать как вялую».