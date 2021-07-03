«Учения прямо у Гонолулу»: Япония пугает США российскими военными маневрами

Замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма считает, что российские военные учения в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность.

«Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор <…> Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью», — приводит его слова Daily Express.

Нападение вооруженных сил Японии на американские военные базы 7 декабря 1941 года чиновник упомянул во время своего выступления в Гудзоновском институте США. «Если вы посмотрите на новости от российских военных, то увидите, что они прямо сейчас проводят учения прямо у Гонолулу. Там боевые корабли, ядерные подлодки, большие самолеты. Они проводят учения перед западной частью Гонолулу», — отметил он.

Напомним, 70 лет назад японские ВС при атаке Перл-Харбора потопили или повредили 8 американских линкоров, 8 крейсеров, 29 эсминцев, 5 подводных лодок и 188 самолетов. Погибли, как минимум 2,4 тыс. американских военных.

Накаяма заявил, что Россия и Китай неоднократно вторгались в территориальные воды и воздушное пространство Японии. Он призвал сдерживать Китай, который, по мнению замминистра, проводит учения в координации с Россией. Японский чиновник считает, что холодная война «все еще продолжается».

«Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана <…> Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять свои маневры, не нарушая международного права», — заключил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что корабли Тихоокеанского флота вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят учебные маневры в центральной части Тихого океана. Учения стартовали 10 июня на расстоянии 4,6 тыс. км от российских Курильских островов, часть которых Япония считает своей территорией.

В учениях приняли участие 20 кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. Кроме того, российские военные задействовали примерно 20 летательных аппаратов.

«В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника», — говорится на сайте российского оборонного ведомства.

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси также заявил, что обеспокоен военными учениями России. По его словам, что Россия «активно продолжает свою [военную] деятельность на Дальнем Востоке».

Свое беспокойство японцы высказывали и на фоне инцидента с британским эсминцем Defender, который ранее, как отметили в Минобороны РФ, нарушил российские границы в Черном море возле Крыма.

Президент России Владимир Путин выразил ранее мнение, что ситуация с иностранным кораблем была провокацией. По его словам, Запад пошел на это, чтобы показать свое неуважение к выбору крымчан.

«Даже если мы бы потопили этот корабль, мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне, — это очень важная вещь», — сказал он.

В ответ на это японские пользователи интернета писали, что слова Путина направлены по отношению не только к Британии, но и «против Японии». «Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», — уверен nekozamurai.

Пользователь sab добавил, что новому альянсу QUAD, в котором состоит и Токио, «в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России!» «Дело становится опасным!» — подчеркнул пользователь.

При этом сами японцы проводят совместные учения с США в непосредственной близости от российских восточных границ - у острова Хоккайдо. На это, в частности, обращал внимание МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила эти учения как «беспрецедентные» по масштабу.

«Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области. Будем внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования», — говорится в Telegram-канале официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Японо-американские учения «Восточный щит» проводятся с 24 июня по 11 июля.