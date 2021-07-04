«Не думаю, что россияне сильно меня любят»: о чем Трамп говорил на митинге

О «Северном потоке — 2»

Основным тезисом Трампа на митинге в Сарасоте (штат Флорида) стала критика действующего президента Джо Байдена. По мнению республиканца, администрация Байдена слишком лояльна к России, принимая решения по «Северному потоку — 2».

Напомним, что правительство США отказалось от введения санкций в отношении компании-оператора проекта. Байден обосновал это тем, что сам он настроен против «Северного потока — 2», но не хочет рисковать отношениями с Германией, и подчеркнул, что на этапе, когда трубопровод практически построен, ограничения стали бы «контрпродуктивными».

Трамп со своей стороны уверен, что именно он остановил строительство «Северного потока — 2», несмотря на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень [Байден] немедленно дал ему зеленый свет», — подчеркнул экс-президент.

О «любви» россиян

Говоря о трубопроводе, Трамп также ответил на обвинения со стороны американских СМИ в «любви к России».

«Говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Они говорят в эфире фейкньюс: «Трамп любит Россию». Я остановил строительство трубопровода, и что-то не думаю, что они [россияне] сильно меня любят», — заявил бывший президент.

Политик подчеркнул, что во время его президентства у США сложились хорошие отношения с Россией и Китаем. Сейчас же правительство Штатов занимает слабую позицию во внешней политике.

«Наши лидеры преклоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем. А другие страны смеются над США, так как у демократов «Америка на последнем месте», — заметил политик.

Об обвинениях в неуплате налогов

За несколько дней до митинга Уголовный суд Манхэттена выдвинул обвинения компании Trump Organization в нарушении налогового законодательства. Топ-менеджеру компании Аллену Вайссельбергу — главному обвиняемому по делу — грозит до 15 лет лишения свободы.

Исход судебного процесса также ставит под угрозу планы Трампа, если он решит баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Сторона Трампа все обвинения отрицает. Как заявил бывший президент на встрече со сторонниками, решения суда продиктованы политической составляющей.

«Это на самом деле называется неправомерным поведением прокуратуры. Это ужасная, ужасная вещь. Они мобилизовали все силы правительства, чтобы преследовать меня, мою семью, моих замечательных сотрудников и мою компанию исключительно из-за политики», — считает он.

Об энергонезависимости США

Еще одно решение администрации Байдена, которое раскритиковал Трамп, — мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений и акцент на развитие ветряных турбин, программа по которым впоследствии была приостановлена судом по требованию республиканцев. Экс-президент уверен, что политика нынешней администрации приведет к тому, что Штаты в скором времени лишатся энергонезависимости от поставок углеводородов из других стран.

Переход к ветряным турбинам, по его словам, станет подарком Германии и Китаю, где эти турбины производят.

«Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми. Нам не нужен был Ближний Восток, нам не нужна была Россия, нам никто не был нужен», — посетовал Трамп, отметив, что он бы смог избавить США от энергетической зависимости в самые кратчайшие сроки.

О планах

В конце встречи Трамп коснулся темы своих ближайших перспектив. Экс-президент не стал ничего говорить о том, собирается ли он баллотироваться в 2024-м, однако дал понять, что от политических амбиций отказываться не намерен, несмотря на проигрыш на прошедших выборах, которые, как уверен политик, не были честными.

Все обвинения в адрес своих сторонников он считает фиктивными, а себя называет жертвой «охоты на ведьм».

«Мы должны бороться, чтобы выиграть промежуточные выборы в палату представителей Конгресса США в 2022 году. Мы должны бороться, как сейчас. И я буду делать именно это. Вероятно, никто из президентов не сделал для страны столько, сколько моя администрация», — утверждает экс-президент.