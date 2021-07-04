«Талибан*» деградировал и ослаб»: чего ждут от Афганистана в соседних странах

«Учения в школах и закрытие моста»

Узбекистанский блогер и редактор издания Repost.uz Али Каххоров отметил, что «Талибан (организация запрещена в России)» контролирует около 20 из 34 провинций Афганистана, но распределены они неравномерно. По его словам, чем ближе боевики начали подходить к северным рубежам страны, где как раз проходит граница с Узбекистаном и Таджикистаном, тем больше росло волнение в узбекском правительстве.

«Когда началось продвижение талибов к приграничным территориям Узбекистана, закрыли мост в Термине. Тот самый, по которому в 1979 году были введены советские войска в Афганистан, по нему же они покинули эту страну в 1989-м. По официальной информации, его закрыли из-за карантина, ничего не сказав об афганской ситуации. Кроме того, минобороны Узбекистана проводит учения на приграничных территориях, а президент призвал к введению уроков военной подготовки в школах», — рассказал Каххоров.

То есть внутренняя обеспокоенность из-за ситуации вокруг талибов есть, и Узбекистан выступает посредником в переговорах между «Талибаном» и правительством Афганистана, продолжил журналист, вскоре ожидается визит афганского президента Ашрафа Гани, также было несколько встреч узбекских представителей с российской стороной и лидерами «Талибана».

«Однако глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что мы не считаем «Талибан» террористической организацией, что удивило многих внутри страны. По сути, сейчас власть пытается договориться, поскольку видит в Афганистане большой рынок и не исключает, что афганское правительство может не удержать власть», — добавил Каххоров.

Ухудшение позиций правительственных сил в Афганистане различные СМИ фиксируют с начала лета. По информации ряда пакистанских телеканалов, с 3 по 4 июля «Талибан» взял под контроль сразу 13 районов Афганистана и в настоящее время удерживает 110 из 370 районов страны. А по версии Tolo News, талибы контролируют уже около 50% территорий государства.

Особое внимание привлекают северные провинции Афганистана, где местные СМИ указывают на перехват приграничных рубежей с Таджикистаном и Узбекистаном со стороны талибов. Более того, таджикистанские и узбекистанские пограничники с июня 2021 года фиксируют массовые попытки афганских военных перейти границу, а CNN и WSJ пишут об отступлении солдат и сдаче территорий талибам без боя.

«Выстрелы в приграничных районах»

Как обратил внимание политолог Шерали Ризоен из Таджикистана, проблема талибов в Афганистане обсуждается в таджикском обществе. По его словам, у таджиков в чем-то уникальная ситуация, так как они понимают жителей Афганистана без перевода — в обеих странах говорят на фарси, многие смотрят афганские телеканалы и соцсети.

«Проблема талибов в основном обсуждается в экспертном сообществе, для простого населения это не так серьезно, потому что Афганистан всегда оставался нестабильным государством. То есть особых опасений у людей нет, в какой-то степени люди в Таджикистане привыкли жить с фактором Афганистана. По сути, этот вопрос серьезно волнует только жителей приграничных районов Таджикистана, потому что там слышны выстрелы и прочее», — пояснил Ризоен.

Что касается обеспокоенности со стороны властей и мер по усилению границы, то они принимаются еще с лета прошлого года, продолжил политолог, а именно с момента захвата северных районов афганской провинции Бадахшан со стороны различных группировок, аффилированных с «Талибаном».

«В июне 2020 года было проведено экстренное заседание Совета безопасности Таджикистана во главе с президентом. Тогда были даны поручения по усилению государственной границы, то есть подготовка Таджикистана к возможному негативному сценарию и потенциальным вызовам из Афганистана идет давно. Этот вопрос всегда остается на повестке дня и под пристальным вниманием главы государства», — уточнил политолог.

При этом собеседник «Газеты.Ru» указал, что текущая ситуация с наступление талибов в северных провинциях Афганистана была вполне ожидаема, поскольку еще в 2014 году экстремисты с востока страны были переброшены на север, в регионы, где «Талибан» не имел серьезного влияния.

«Если говорить об угрозе, которую «Талибан» может нести другим государствам, то здесь есть ряд моментов. Во-первых, одним из условий мирного соглашения между талибами и США стало то, что «Талибан» не будет использовать территорию Афганистана для ведения боевых действий против третьих стран. Во-вторых, государства, у которых есть постоянные интересы в Афганистане, — это все-такие не северные соседи страны. Тут больше интересов у Пакистана, Ирана. И в-третьих, мы видим, что в ОДКБ, ШОС и СНГ есть понимание ситуации, страны, входящие в эти организации, показывают свою заинтересованность в том, чтобы не допустить дестабилизации территорий государств, граничащих с Афганистаном», — подчеркнул Ризоен.

«Радость в Узбекистане»

Узбекистанский блогер, автор Telegram-канала «Наблюдения под чинарой» Ферузхан Якубходжаев же отметил, что у населения Узбекистана также есть определенные опасения из-за «Талибана». По его словам, они касаются не возможного вторжения, а угрозы очередного полыхающего очага в регионе, в непосредственной близости от границ страны.

«Граждане достаточно уверены в узбекской армии, которая в состоянии сдержать попытки вторжения, да и полноценное вторжение «Талибана», который у нас (в Узбекистане. — «Газета.Ru») почему-то не запрещен, выглядит маловероятным.

Талибы не настолько могущественная сила, которую должен бояться весь регион. Они не в состоянии держать в страхе несколько государств. Им бы в своей стране как-то захватить и удержать власть, не факт, что у них получиться это сделать, так как раньше они были кадрово гораздо качественнее и умнее. Сейчас «Талибан» сильно деградировал и ослаб, поэтому посмотрим, что у них получится в Афганистане»,

— указал Якубходжаев.

Неприятно, когда у тебя под боком орудует радикальная сила, но, в целом, какого-то страха из-за этого в Узбекистане нет, добавил блогер, однако продвижение «Талибана» в Афганистане — это тема номер один, говорят об этом постоянно.

«Есть даже люди, которые рады успехам талибов. Они думаю, что «Талибан» каким-то образом сможет распространить шариатское влияние на Узбекистан. Такие мнения появляются, в основном, в комментариях в соцсетях, и пишут их очень подозрительные профили, похожие на троллей — либо не живущие в Узбекистане, либо не показывающие свои лица», — обратил внимание Якубходжаев.

Что касается усиления безопасности границ, то уже несколько раз были проведены внезапные проверки боеготовности военных частей, авиации и сил специального назначения, утверждает блогер. Он также подчеркнул, что на уровне слухов известно о переброске дополнительных сил на границу с Афганистаном, но официально это пока не подтверждено.

О радости некоторых представителей узбекского общества от «успехов талибов» говорит и журналист издания Repost.uz Али Каххоров. По его мнению, сейчас в Узбекистане настроение некоторых религиозных деятелей и людей нельзя отличить от того, чему следует «Талибан».

«То есть они говорят соразмерные вещи, что мы отошли от ислама и живем неправильно. На самом деле, очень сильно влияние религиозного большинства, многие его представители малообразованы. Радикализация ощущается очень сильно, она заметна. И никто не знает, что будет дальше. У нас есть военные возможности как-то отстоять и защитить наши границы, но мы проигрываем внутреннюю борьбу за радикализацию. Не исключено, что если не «Талибан» придет в Узбекистан, то внутри государства возникнут собственные экстремистские организации. Выступление одного блогера уже привело к тому, что в центре Ташкента начали кричать «Аллах, акбар», — резюмировал Каххоров.

*Организация запрещена в России.