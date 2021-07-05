«Прямая линия» президента, судьба Черчесова, уход ректора ВШЭ: что пишут телеграм-каналы

Начнем с главного события прошлой недели.

Интересно, что Владимир Путин на «Прямой линии» отправил геополитический месседж США, но не «за все хорошее против всего плохого», а на предмет возобновления сотрудничества по самым разным направлениям, пишет Никита Крический в своей «Антискрепе».

Период гегемонии прошел. Вот, какие бы санкции не были, Россия развивается. Азия развивается. Сегодня ВВП Китая 120% от ВВП США, а не так давно был всего 20%. Объем торговли Европы с Китаем превысил объем торговли с США. Отсюда угрозы и деструктивное поведение США, так как они хотят сохранить гегемонию. Надеюсь, что осознание меняющегося мира приведет к тому, что мировое устройство примет более благообразный характер. Россия не будет отвечать на санкции себе во вред. К этому сводится смысл сказанного главой государства.

«По сути, это не просто констатация факта, а недвусмысленный сигнал к широкоформатному возрождению отношений между нами и Америкой. Тем более, что экономическая фактура по прошлому году говорит о том, что с одной стороны, наша экономика остается условно сырьевой (сырьевое благословение), но с другой стороны, в этом залог ее долговременной устойчивости, — рассуждает профессор. — Если по странам G20 падение ВВП в прошлом году достигло почти 5%, то в России удалось удержать на уровне 3%. Заслуга в этом как правительства Михаила Мишустина, кабинет отработал как часы, так и, что куда более важно, самого гаранта, а именно его умения разбираться в людях и делать правильный кадровый выбор».

«Когда премьер-министр и подобранная им команда этатистов в деталях разбираются в хитросплетениях реальной экономики, а не витают в спекулятивных облаках, успех антикризисной кампании и последующего восстановления экономического роста становится предопределённым. Весь мировой опыт говорит об этом», — приходит к выводу Кричевский.

В конце недели довольно быстро разрешилась интрига с тем, кто придет на место ушедшего накануне в отставку ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова. Исполняющим обязанности ректора вуза назначен Никита Анисимов, отмечает «Доктор прописал».

«С 2016 года он возглавляет Дальневосточный федеральный университет. Кроме того, является председателем приморского отделения общества «Знание».

До того много лет работал на различных постах в ректорате МГУ имени Ломоносова, был исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (МАМИ). В общем, административного и научного опыта предостаточно.

Что это означает для «Вышки»? Надо полагать, перемены будут в структуре вуза и организации учебного процесса. Но едва ли радикальные», — предполагает канал.

Теперь немного наблюдений телеграм-каналов, связанных с борьбой против IT-гигантов: события на этом фронте встречаются все чаще в новостных заголовках.

Лига безопасного интернета, которая ранее стала инициатором проверки Юрия Дудя на пропаганду запрещённых веществ, направила обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok из-за материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих. В организации считают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует. В приложении к письму Лига направила более тысячи ссылок.

«Сложная тема, — описывает ситуацию РИАN. — С одной стороны, можно понять такую крупную соцсеть — модерировать каждый ролик, который попадает в ленты, весьма и весьма трудно. С другой, ответственность за распространение запрещённого контента нести необходимо, особенно в случае с TikTok, аудитория которого по меньшей мере на 13% состоит из детей в возрасте от 12 до 17 лет».

«Очевидно, что когда крупным IT-компаниям необходимо разработать очередной искусственный интеллект для коммерческих целей, с этой задачей они справляются быстро. А вот когда дело доходит до модерации — энтузиазма с их стороны не наблюдается. Грустно это», — сетует канал.

Тем временем сам Роскомнадзор сообщил, что намерен оштрафовать WhatsApp за нелокализацию данных россиян на сумму до 6 млн рублей. Facebook и Twitter тоже грозит штраф, но больший по размеру - до 18 млн рублей на каждого – так как это повторное нарушение со стороны данных соцсетей.

«Зарубежные платформы продолжают свою стратегию – избегать прямых отказов в требованиях РКН, но всячески оттягивать исполнение положений российского «цифрового» законодательства. Пока что эта стратегия работает, позволяя откупаться смешными для компаний суммами, однако продолжаться вечно это не может: рано или поздно накопится критическая сумма нарушений, которая станет поводом для санкций со стороны РКН. Заблокированный за отказ выполнить аналогичные требования LinkedIn, а также мартовское замедление Twitter из-за его нежелания удалять запрещенный контент - являются прекрасными напоминаниями о том, что терпение России хоть и велико, но отнюдь не безгранично», — напоминает канал.

А вот министерства и госучреждения Германии получили письмо от федерального комиссара по защите данных Ульриха Келбера, предписывающее всем сотрудникам прекратить пользоваться Facebook до конца текущего года.

«Решение знаменует промежуточный финал многолетней тяжбы Евросоюза с американской IT-олигархией, тянущейся вот уже четвёртый год с момента вступления в силу Общего регламента защиты персональных данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR), — напоминает ИА «Стекломой». — Регламент устанавливает правила сбора и обработки личных данных пользователей на всей территории Евросоюза. В Брюсселе особо не скрывают, что инициатива принималась фактически для обуздания бесконтрольной власти американских корпораций над пользователями ЕС: суды стали получать жалобы на «неправомочные» действия Google уже через несколько часов (!) после вступления в силу регламента».

«Берлин с Брюсселем можно понять: полгода назад весь мир стал свидетелем того, как Марк Цукерберг организовал информационную блокаду Австралии, отключив 25-миллионную страну от новостной ленты Facebook просто потому, что ему не захотелось соблюдать поправки к закону о защите прав потребителей.

Другое дело, что гипотетический уход из Facebook всех немецких госучреждений равнозначен выстрелу в ногу: куда немцы денутся с подводной лодки? Всё интернет-пространство Евросоюза зиждется на американских корпорациях: Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, Amazon и так далее и тому подобное. За десятилетия своего существования ЕС так и не удосужился создать конкурентоспособные продукты в IT-отрасли, бездумно положившись на трансатлантического «союзника». Нет у немцев своего «Яндекса», «ВКонтакте» или Ozon, поэтому никуда своенравные немецкие чиновники (вместе с остальными жителями Евросоюза) от коллективного Цукерберга уже не денутся. Поезд ушёл», — констатирует канал.

«Адекват» тем временем размышляет о том, что теперь делать с российской футбольной сборной.

«Уволить Черчесова? Можно. И даже проще всего: крайний найден, меры приняты.

Придет ему на смену Клопп или Гвардиола (или, что несколько вероятнее, условный Карпин или Бердыев). Получит те же самые кадры, потому что другие от смены тренера в огороде не вырастут. Ключевой матч в отборе на ЧМ — 1 сентября, Хорватия. Последний перед этим матчем тур ЧР закончится 29 августа (кто в РПЛ и РФС будет [наказан] за такое планирование?). Двое суток на знакомство с командой и объяснения на пальцах, в какой футбол она теперь играет. Или неделя, если тур, спохватившись, судорожно перенесут. Для нового штаба перед ключевым матчем с заведомым фаворитом - все равно ни о чем.

Поэтому менять тренера прямо сейчас было бы грубой ошибкой, равносильной отказу от задачи отобраться на ЧМ-22. Отборочную группу Черчесову надо дать доиграть до конца. Если задачу решит, дать отыграть ЧМ и принимать решения по его итогам. Если нет, у нового штаба будет от полугода до года (смотря по тому, проиграем ли в стыковых матчах или не попадем в них) без единой спортивной задачи, чтобы попробовать построить что-то свое.

А вот на каком материале строить это новое, вопрос отдельный и самый больной», — подчеркивает канал.

На этом все!

До следующей недели...