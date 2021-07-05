«Мы ничего не боимся»: кто пойдет в Госдуму от «Новых людей»

В Москве прошел съезд партии «Новые люди» — на нем был одобрен список кандидатов для участия в выборах в Госдуму восьмого созыва. В федеральную часть списка вошли двое — глава партии Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. По одномандатным округам выдвинуты 215 кандидатов.

«Мы ничего не боимся и быстро всему учимся. В прошлом году мы выдвинули кандидатов в региональные заксобрания, гордумы. Нам удалось сформировать свои фракции в парламентах четырех областей: в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской. В этом году мы идем в Госдуму, не собирая подписи», — сказал Нечаев в ходе съезда.

Кандидаты-одномандатники выдвигаются почти во всех регионах страны, отметил глава партии. «Это люди неравнодушные — профессионалы своего дела. Они много сделали для районов, городов, областей, в которых они живут. В прошлом году мы сказали: изберутся кандидаты в заксобрания или нет, они будут продолжать помогать людям. И мы видим, что кандидаты, не выигравшее выборы, никуда не делись — они продолжают общественную работу», — заявил он.

Хотя партия и идет в Госдуму, местные выборы игнорировать не собирается. Они уверены - обновление страны невозможно без работы на местах.

«Мы выдвигаем кандидатов и списки в 32 регионах на выборах в Законодательные собрания. Кроме того, «Новые люди» выдвигают кандидатов в губернаторы Хабаровского края и Ульяновской области.

В любом законодательном органе даже маленькая фракция, но умная и злая, может очень многое. Потому что когда ты предлагаешь разумные, но непопулярные решения, остальные депутаты прислушиваются и поддерживают.

Пусть ты не большинство, но если ты предлагаешь точечное и грамотное решение, очень сложно с него съехать», — сказал глава «Новых людей».

За почти полтора года работы партия открыла 72 региональных отделения, запустила более 600 избирательных штабов.

«Мы создали около 2 тыс. политических отрядов — такого в России еще не было. Это команды людей, которые действительно болеют своей малой родиной. Они понимают, что политика — это инструментарий. Они не боятся ее», — подчеркнул Нечаев.

Ряд кандидатов-одномандатников партия вырастила в рамках первого политического реалити-шоу «#ДебатыКандидаты». Одна из них — Клеопатра Орлова, психолог из Подмосковья, финалистка шоу.

«Когда я три месяца назад пришла на шоу, думала, что политика это не про меня. Когда кто-то называл меня политиком, я считала это оскорблением. Мне не хотелось быть звеном в цепочке действий, к которым ты не имеешь отношения, считала, что политике такие люди, как я — честные и дерзкие — не нужны. Потом было много испытаний в рамках шоу: мы общались с людьми, придумывали решения проблем, влюблялись. Я поняла, что политика — это про честность. Не важно, как ты выглядишь, какого ты вероисповедания, национальности, политических взглядов.

Пока другие политики принимают законы об экологии, мы сажаем деревья, пока они думают, как сделать жизнь лучше, мы каждый день помогаем людям получить новое жилье.

Мы — люди действий. Стать политиком — это реально. Я своим примером доказывают это», — сказала Орлова.

Ее коллега — кандидат-одномандатник на предстоящих выборах в ГД от Ставрополья Стас Киреев — стал победителем «#ДебатовКандидатов». «Нужно каждому человеку доказать, что его голос действительно что-то решает. Это наша задача, так давайте ее реализуем», — сказал он, выступая перед делегатами съезда.

В Госдуму от «Новых людей» пойдет и бывший следователь по особо важным делам Руслан Калимуллин из Подмосковья. Став депутатом, он планирует сделать все для того, чтобы следствие в России стало более открытым.

«Я пришел в партию и увидел там много единомышленников. Необходимо поменять суть системы и создать новые политические правила. Мы можем это сделать. Я хочу, чтобы люди нам доверяли, для этого нужны три вещи: искренность, твердый характер и уважение к людям», — заявил он.

С Калимуллиным согласен специалист в области медиакоммуникаций Денис Терехов из Красноярского края — он также выдвигается в Госдуму от «Новых людей».

«Быть честным должно быть таким же обыденным делом, как и почистить зубы, сходить в туалет. Если каждый из нас будет бумажки подбирать на улице, мир станет чище, если каждый будет говорить правду, мир станет лучше», — отметил Терехов.

К социальным проектам партии подключаются и известные медиаперсоны. Так, телеведущая Елена Летучая помогает с экологическими инициативами. Сделать из мусорных полигонов зеленые парки, как в Европе, объяснить россиянам, что мусороперерабатывающие заводы могут быть безопасными, наладить раздельный сбор отходов — те немногие задачи, которые она старается реализовать с «Новыми людьми».

«Мы уже провели несколько совместных экологических акций в Кирове, Калуге. Сейчас я готовлюсь к новой экологической акции на Камчатке.

Кроме того, партия уже приняла решение создать организацию «Гражданский экологический надзор». То есть работа станет более систематичной», — сказала Летучая в видеообращении, записанном ко съезду делегатов.

Ее единомышленница — журналистка Юлия Барановская. Она также обратила внимание на добрые дела, которые делает партия, и решила подключиться.

«Я работаю на телевидении и каждый день говорю истинную правду. Нам поступают письма, и многие из них начинаются с фразы: «вы наша последняя надежда, помогите». Недавно была чудовищная история: к нам в студию приехала женщина с картонным куском своего дома в Новосибирске. 20 лет рушился дом, а власти просто заклеили его картоном. После нашей программы, конечно, начали шевелиться. Но неужели мы должны везде ездить, чтобы власть заработала?

Я узнала о «Новых людях» через их дела. Я нашла близких мне людей. Мне близко то, что вы слышите крик людей. С вами можно поговорить, вы близки, на расстоянии вытянутой руки.

Мне всегда казалось, что политика — это для людей, а не против них. Мне бы так очень хотелось. У меня есть такой мир, и я хочу так все это видеть. И я вижу, что вы разделяете мои взгляды. Надеюсь, вы выиграете на выборах», — сказала телеведущая в ходе съезда.

Ее на сцене сменила Сардана Аквсеньтева — в 2018 году она одержала победу на выборах мэра Якутска, обойдя кандидата от «Единой России». Глава ЦИК Элла Памфилова тогда назвала победу Авксентьевой сюрпризом.

«В нашей стране очень много космонавтов. И я говорю о чиновниках. Они превратились в космонавтов: поднялись над землей и наблюдают за нами через иллюминаторы. Я побывала в массе городов-милиоонников, и на всех встречах люди рассказывали о проблемах, которые не решаются годами. Счастливчикам удается раз в год дозвониться до президента на прямой линии. Все остальные дни люди остаются один на один со своими проблемами. Люди ждут перемен, и мы должны стать катализатором изменений в нашей стране», — сказала Авксеньтева.

Она убеждена, что властям нужно оставлять как можно больше денег в регионах.

«Нужно возвращать прямой диалог власти и общества — чиновники должны перестать разговаривать с людьми, как с подростками, нарушившими правила. Это должен быть равноправный, серьезный диалог», — подчеркнула она.

Эти и другие инициативы лягут в основу партийной программы. ее утвердят 22 августа — на второй части третьего съезда.

«Страна ждет, что жизнь изменится. Конечно, люди хотят стремительных изменений. Однако они могут нести в себе опасность. Наши кандидаты знают, что быстро ничего не поменяешь. Тем не менее надежду людей на улучшение жизни подвести нельзя», — завершил съезд председатель «Новых людей».