«Я не боюсь»: бывший президент ЮАР отказывается садиться в тюрьму

Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума, приговоренный к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к Конституционному суду (КС), заявил, что не сдастся полиции. По его словам, пока у него будут оставаться возможности доказывать в суде свою невиновность, он продолжит делать это. При этом, как он сам заявляет, его не страшит перспектива оказаться за решеткой.

«Я не боюсь попасть в тюрьму за свои убеждения, так как во время эпохи апартеида провел десять лет в заключении в тяжелых условиях. Все, что я прошу, так это справедливости и последовательности в отношении меня. Я не являюсь врагом верховенства закона, но буду отстаивать свою позицию, используя мирные методы», — сказал он, выступая перед сторонниками, которые собрались перед воротами его поместья в городе Нкандла в центральной части провинции Квазулу-Наталь. Его слова приводит местный телеканал ENCA.

Дело о неуважении к КС

Зуму судят не впервые — до этого уголовные дела в отношении него были связаны с коррупционными скандалами.

На этот раз его обвинили в неуважении к Конституционному суду ЮАР. 29 июня Зума был признан виновным и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.

Таким образом КС удовлетворил иск сформированной правительством летом 2018 года спецкомиссии по расследованию дела о захвате государства под председательством заместителя верховного судьи ЮАР Раймонда Зондо. Эта комиссия обвинила Зуму в отказе предстать перед ней для дачи показаний, а также в неуважении к обязавшему экс-президента сделать это Конституционному суду. Сам Зума утверждал, что неоднократно игнорировал повестки с требованием явиться для дачи показаний, потому что не доверяет Зондо.

Согласно постановлению КС, Зума до конца дня 4 июля должен был явиться в полицию и сдаться властям, после чего его отправили бы в тюрьму. В случае отказа его должны арестовать в течение последующих трех дней.

При этом Зума сдаваться не намерен: 2 июля он подал в КС ходатайство об отмене решения о его тюремном заключении. В качестве основание для этого он привел свое плохое здоровье.

КС согласился рассмотреть ходатайство на своем заседании 12 июля, однако позже 79-летний Зума, обращаясь к своим сторонникам, объявил, что его состояние не было принято судьями во внимание.

«Решение [судей] было эмоциональным. Мой возраст и самочувствие, а также другие смягчающие обстоятельства не были учтены при принятии решения о лишении меня свободы», — обратил внимание политик.

Обвинения в коррупции

Зума стал президентом ЮАР в мае 2009 года, а пять лет спустя его переизбрали на второй срок, до конца которого он не дотянул: в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением обвинений в коррупции. Ему предъявили обвинения по 700 эпизодам мошенничества и отмывания денег в период его президентства.

В том же году правительство сформировало комиссию, которая среди прочего занималась расследованием обвинений в причастности Зумы к заговору олигархической семьи Гупта, которая, как утверждают следователи, планировала «захват государства». Комиссия выявила факты коррупции в государственных ведомствах, способствовавших обогащению Гупты.

Отдельное расследование против экс-президента связано со сделками на поставку боевых кораблей, заключенными правительством ЮАР с компанией Thales. В центре разбирательств — контракт на $2,5 млрд, подписанный в 1990-е годы. Зуму заподозрили в получении от компании ежегодной взятки в размере 500 тыс. рандов ($30 тыс.) за покровительство.

В случае признания виновным ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Экс-президент настаивает на своей невиновности и называет судебный процесс политически мотивированным. Thales также не признала вину.

Вылиться во что-то масштабное таким обвинениям в период президентства Зумы не давал его сильный аппарат силовиков, рассказала «Газете.Ru» политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова. При этом она обратила внимание, что на бывшего главу государства еще во время его правления оказывалось международное давление.

«Теперь, когда он потерял власть и стал более уязвимым, шанс, что международные группы, которые занимаются расследованием коррупционных преступлений, «дожмут» его, стал намного выше», — полагает эксперт.

Поддержка народа

Вместе с тем важно понимать, что Зума пользуется популярностью у жителей ЮАР, говорит Наталия Пискунова. В частности, на прошлой неделе сообщалось, что вокруг резиденции Зумы в городе Нкандле собирались несколько тысяч человек, в том числе воины из церемониальных подразделений короля зулусов, известных как полки амазулу. Группы сторонников Зумы 4 июля вышли в Нкандлу из крупнейшего города Квазулу-Наталь — Дурбана, блокируя по ходу движение по автодорогам, связывающих южную часть провинции с севером страны.

Собравшиеся у дома бывшего президента пообещали защищать Зуму с оружием в руках от ареста и перевода в тюрьму.

По данным ENCA, между полицией и активистами произошло несколько столкновений после того, как в середине дня 4 июля полиция ЮАР заблокировала дороги, ведущие к поместью Зумы.

Сам бывший президент призвал своих сторонников вести себя мирно и не прибегать к насилию.

«Я всегда использовал лишь мирные методы для поиска выхода из различных ситуаций», — подчеркнул он.

Поддержку со стороны граждан Наталия Пискунова объяснила тем, что за время своего правления Зума многое сделал для страны.

Эксперт отметила, что при нем ЮАР начала выходить на хорошие показатели экономического прироста, власти хорошо переструктурировали секторы экономики, начали больше вкладываться в коммуникации, в сферу услуг, уменьшать долю безработицы, с которой в ЮАР была огромная проблема. К тому же, при Зуме была реализована концепция «радужной нации», направленной на борьбу с расизмом, что также благотворно повлияло на восприятие его политики.

«Если его и дальше будут поддерживать большие группы населения, то тут два варианта развития ситуации: либо дела против него будут просто долго идти, либо это просто закончится. Пока ситуация не радикальная», — считает африканист.