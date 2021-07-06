«Пусть возят через Украину»: Лукашенко нашел чем ответить на санкции ЕС

Ответ на санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкционным мерам в отношении страны поручил обезопасить белорусский народ от их возможных последствий. В качестве одного из вариантов глава государства отдал поручение об ограничении транзита товаров из Германии через территорию Белоруссии.

Лукашенко распорядился сделать так, чтобы, в частности, Германия осуществляла перевозки своих товаров в Россию и Китай через другие страны. Аналогичный опыт антисанкционных мер, по словам президента, у Минска уже был.

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда», — цитирует белорусского президента госагентство «БелТА».

Лукашенко также сравнил вводимые против страны санкции с «экономическим оружием», потребовав от членов правительства предпринять действенные меры, чтобы «они почувствовали, что такое Беларусь». Речь шла в том числе и об иностранных компаниях, осуществляющих свою деятельность в Белоруссии.

«Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас — милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться», — произнес президент на совещании.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам совещания подтвердил, что ограничение транзита станет одним из вариантов противодействия санкциями. При этом политик добавил, что Белоруссия не поддерживает концепцию торговых войн.

«Эта опция [транзита и других маршрутов] имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике. <…> У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну», — подчеркнул Головченко.

Белоруссия против Евросоюза

Требования Лукашенко стали ответом на очередной пакет санкций (всего их четыре) со стороны Евросоюза, которые стали вводиться после прошедших прошлым летом президентских выборов в Белоруссии — страны ЕС не признают их официальные итоги. Среди прочего, на фоне скандала с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair страны Евросоюза отказались от полетов над территорией Белоруссии, параллельно запретив белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве ЕС. Задержанных в результате посадки лайнера Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу правозащитные организации называют политзаключенными, в данный момент оппозиционеры находятся под домашним арестом в Минске.

Также под один из последних запретов попал белорусский экспорт калия и нефтепродуктов, санкции были введены и против крупнейших белорусских компаний (МАЗ, «БелАЗ», Logex, «Новая нефтяная компания» и пр.) реакцией на что стало приостановление Белоруссией участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» и соглашения о реадмиссии — вернуться туда Минск готов только при нормализации отношений.

Четвертый пакет санкции, введенный в июне, по прогнозам экспертов DW, нанесет серьезный ущерб белорусской экономике в размере 7-8% ВВП. Глава МИД Германии Хайко Маас назвал эти дополнительные ограничительные меры «неизбежными».

Реакция России

Возможное ограничение транзита через Белоруссию и то, как это затронет Россию, оценили в Кремле. Так, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, республика столкнулась с «очень агрессивным поведением» со стороны Евросоюза, и стране «приходится очень тяжело». Это привело к тому, что все маршруты товаропотока контролируются и согласовываются по линии правительств.

«Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Что касается возможного влияния на российскую экономику, то Песков не стал исключать, что нарушение экспортно-импортных цепочек действительно может произойти в следствие этой меры. Этот вопрос, по его словам, требует серьезной работы по минимизации последствий.