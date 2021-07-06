«Пойман с поличным»: за что ФСБ задержала консула Эстонии

Федеральная служба безопасности России объявила о задержании эстонского консула в Санкт-Петербурге.

«Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Правоохранители подчеркнули, что деятельность Лятте «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». В ЦОС добавили, что к дипломату применят меры, соответствующие нормам международного права.

Так, дипломаты обладают неприкосновенностью в той стране, где они работают. Если они нарушают закон принимающего государства или совершают враждебные действия, их можно выслать на родину, объявив персоной нон грата. Согласно Венской конвенции, страна пребывания дипломата может в любое время уведомить аккредитующее государство о том, что нахождение его диппредставителя неприемлемо.

В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что Лятте во время задержания был на рабочей встрече в Петербургском политехническом институте. Пресс-секретарь ведомства Аари Леммик заявила изданию Delfi, что обвинения против Лятте не имеют оснований, а улики — фальсификация.

«Это еще очередной пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседями», — добавила она, подчеркнув, что «Эстония осуждает подобную провокацию».

«Консул был задержан ФСБ на полтора часа, когда уходил с заседания», — добавил Леммик изданию Postimees.

Всего в Генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге служат шесть консулов, включая Марта Лятте.

Это не первое задержание дипломата в Санкт-Петербурге. 17 апреля стало известно о противозаконных действиях украинского консула Александра Сосонюка.

«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — говорилось в заявлении ЦОС.

Тогда в ФСБ сказали то же самое, что сейчас о деятельности эстонского консула: она несовместима с дипломатическим статусом и имеет явный враждебный характер по отношению к России.

Сотрудники спецслужбы опубликовали видеозапись, которая свидетельствует об интересе Сосонюка к закрытым базам автономеров, базе ФСБ и базе уголовных дел. Об этом рассказал свидетель.

Кроме того, на кадрах видно, как проходило задержание дипломата: сотрудники ФСБ зашли в одно из кафе Санкт-Петербурга, когда Сосонюк получил электронное устройство.

Сотрудник спецслужбы сказал дипломату, что его задерживают за противоправные действия. В частности, ему инкриминировали шпионаж и сбор засекреченных данных.

21 апреля украинский консул Александр Сосонюк покинул Россию. В этот же день территорию Украины покинул старший дипломат из посольства России в Киеве Евгений Черников. Его объявили персоной нон грата в ответ на высылку сотрудника украинского Генконсульства в Санкт-Петербурге.

По мнению МИД России, это не симметричный ответ Украины, так как украинский консул хотел использовать закрытые данные о частных лицах для подготовки политических репрессий против своих же граждан, у которых есть двойное гражданство: России и Украины.