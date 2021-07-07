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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Украина предложила Белоруссии альтернативу русскому миру

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Глава МИД Украины назвал альтернативу русскому миру для Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил альтернативу русскому миру – Люблинский треугольник. Объединение Литвы, Польши и Украины, по его словам, должно стремиться также к включению в свою орбиту Белоруссии. Это приведет к «свободе, безопасности и процветанию» региона от моря до моря.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что объединение Польши, Литвы и Украины в формате «Люблинского треугольника» представляет собой альтернативу русскому миру. Его слова передает издание Vesti.ua.

«Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «люблинский треугольник», — сказал глава украинского МИДа.

Сейчас Кулеба находится с рабочим визитом в Вильнюсе, там страны треугольника намерены подписать «новые важные документы». В своем Twitter министр заявил, что ключевым пунктом повестки дня является «совместное противодействие вызовам ради свободы, безопасности и процветания региона между Балтийским и Черным морями».

Возрождение империи

В сентябре 2020 года профессор польской Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24 заявил, что Польше может угрожать «новая форма Российской Империи» на восточных границах. Подобная «великодержавная реставрация» может произойти, если интеграция России и Белоруссии будет успешной.

«Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — сказал польский эксперт.

По его словам, именно постсоветские суверенные государства, возникшие на окраинах России после распада Советского Союза, — главный элемент «стабильности» в регионе. Однако для Москвы «характерна гигантская последовательная экспансия», добавил он.

Грохмальский также отметил, что «все большая опасность» грозит Польше и Прибалтике, поскольку граничащий с ними российский Калининград — «важный элемент политического видения» России. Кремль при этом не раз подчеркивал, что Россия не имеет агрессивных намерений и не собирается поглощать Белоруссию.

Люблинская «уния»

В канун августовских выборов президента Белоруссии главу белорусского МИДа Владимира Макея пригласили как «почетного гостя» на встречу министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Эти три страны в конце прошлого июля объявили о создании так называемого «Люблинского треугольника». Это объединение, как отмечают сами дипломаты, направлено на развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно сделать Европу сильнее».

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, польские власти будут пытаться использовать Украину для выхода к Черному морю. «Старая мечта польской элиты времен Пилсудского — «Польша от моря до моря», — заявлял член Совфеда.

Представляя «Люблинский треугольник», министры трех государств открыто говорили о его антироссийском характере. В заявлении участников встречи говорится, что отдельным направлением их деятельности станет «противодействие российской дезинформации», а также «защита международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины».

В январе 2021 года прошло первое заседание представителей «Люблинского треугольника». Туда была приглашена и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступающая против действующего главы РБ Александра Лукашенко.

Запад, таким образом, продолжает оказывать поддержку Тихановской, в чем в особенности заинтересованы Польша и Литва, поскольку являются соседями Белоруссии, говорил «Газете.Ru» декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Привлекая лидера оппозиции, они, в частности, пытаются укрепить и ее политический потенциал внутри республики. Все это, считает эксперт, является частью антироссийской стратегии.

«Запад, на самом деле, таким образом действует в отношении России. Этот весь белорусско-западный спектакль рассчитан на то, что мы в очередной раз клюнем, поверим Лукашенко и Западу, Польша и Литва потребуют деньги США, а Лукашенко потребует деньги Москвы. Это всем выгодно, кроме Москвы», — резюмирует эксперт.