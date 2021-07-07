«Литва больше всех раздражает Белоруссию»: как Минск высылает дипломатов

Белорусский МИД объявил о намерении Минска сократить до минимума диппредставительство Литвы на своей территории. Как пояснили в Белоруссии, решение будет в силе до отмены Вильнюсом недружественных инициатив.

Такой шаг был вполне ожидаем, так как Белоруссия сейчас рассматривает Литву в качестве одного из вражеских государств, уже не скрывая этого, пояснил «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он допустил и дальнейшее обострение двусторонних отношений. По его словам, Литве есть, чем ответить — например, перекрыть транзит всех грузов, которые движутся через территорию Литвы из Белоруссии. «Это был бы очень эффективный удар по [Александру] Лукашенко», — подчеркнул эксперт.

Официальная причина высылки литовских дипломатов из Минска связана с экс-кандидатом в президенты Белоруссии и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая после президентских выборов в августе прошлого года выехала в Литву. Минск требует от Вильнюса выдать ему Тихановскую, но литовская сторона отказывается это сделать.

Более того, 5 июля стало известно, что офису Тихановской в Литве был предоставлен дипломатический статус.

По мнению белорусского Министерства иностранных дел, этим решением Вильнюс продолжил серию предпринятых в последнее время «нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество».

Вызванной в МИД временной поверенной в делах Литвы в Белоруссии Асту Андияускене указали на категорическую неприемлемость заявлений руководства литовского внешнеполитического ведомства «о наделении неких эфемерных структур» официальным дипломатическим статусом.

Отношения продолжают накаляться

Решение Минска о сокращении литовского диппредставительства возмутило президента прибалтийской республики Гитанаса Науседу.

«Такие попытки изолироваться, дистанцироваться от внешнего мира обычно заканчиваются печально, плохо для самой страны и ее народа», — предупредил он. Как отметил Науседа, это значит, что интересы белорусского народа и гражданского общества — «предмет, наименее интересующий белорусский режим».

«Режим заботится только о своем выживании любой ценой», — убежден литовский президент.

Между тем спор с участием дипкорпуса возникает между странами не впервые — в октябре прошлого года Литва по требованию белорусских властей отозвала из Минска пять своих дипломатов. До этого для консультаций был отозван литовский посол в Белоруссии. «Он как уехал, так и не вернулся», — отметил Дмитрий Болкунец.

Помимо этого, у Минска и Вильнюса есть и другие причины для разногласий. Например, из-за спора о нелегальных мигрантах литовские власти готовы перейти от нематериальных барьеров с Белоруссией к физическим и установить стену на границе с республикой.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов.

По данным литовского управления пограничной безопасности, с начала этого года в республике задержали свыше 1,4 тыс. мигрантов, в основном из стран Азии. Как сообщалось, они проникли с территории Белоруссии. При этом миграционный поток увеличился в 17,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает политику Белоруссии по отношению к Литве более умеренной, чем у Литвы к Белоруссии.

«Белоруссия вводит определенные ограничения для дипломатической деятельности Литвы, но все-таки на своей территории радиостанции и всевозможные интернет-ресурсы, призывающие к свержению литовского правительства она воздерживается организовывать, в отличие от Вильнюса», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, уверен, что Белоруссия вынуждена предпринимать подобные шаги, потому что Литва проводит недружественную политику по отношению к ней. По его словам, любые действия Литвы и других стран Евросоюза в отношении Белоруссии нельзя расценивать иначе, кроме как «вмешательство во внутренние дела».

Не только Литва

Минск ранее сократил до 1 сотрудника представительство Латвии. В мае МИД страны сообщил, что латвийское посольство в белорусской столице на неопределенное время прекращает выполнение консульских функций в связи с выдворением дипломатов.

Причиной высылки дипломатов стал инцидент, произошедший в латвийской столице во время чемпионата мира по хоккею. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, 24 мая заменили около одной из гостиниц в центре города государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. В указанном отеле проживали участники ЧМ.

Чиновники таким образом якобы выразили поддержку народу Белоруссии.

После этого послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста, белорусский МИД предложил ему и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов.

Внешнеполитическое ведомство Латвии в ответ вызвало временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам республики до нормализации отношений.

Минск может продолжить такую политику и с другими странами

Такая политика Белоруссии, конечно, будет продолжаться, убежден Дмитрий Болкунец. По его мнению, она может проявиться в том числе и в отношении Польши. С Киевом Минск, как он отметил, пока ведет себя более деликатно, потому что существенная часть торговых потоков завязана на Украине, а лишать себя дохода и там белорусские власти вряд ли станут.

«В политическом и информационном плане, конечно, перепалки какие-то будут, будут летать стрелы. Но, думаю, до серьезных обострений с Украиной и Латвией не дойдет. С Польшей, возможно, в каком-то виде. Но Литва пока больше всех раздражает Белоруссию», — полагает эксперт.

Дальнейший разрыв отношений Минска с соседями будет зависеть от того, насколько недружественную политику они будут проводить, считает Владимир Брутер.

По его мнению, следующей страной, с которой у Белоруссии возникнут подобные конфликты, может стать Польша, если она будет действовать точно так же, как Литва.

Продолжения подобной политики Минска в отношении соседей не исключил и Владимир Жарихин. При этом он отметил, что Литва все же наиболее активно предпринимала попытки по расшатыванию власти в Белоруссии.

«Я думаю, что по отношению к Польше могут быть такие действия, потому что она тоже активный участник протестных мероприятий в Белоруссии. Кстати, Литва и Польша — инициаторы в ЕС принятия решения о наложении санкций на Белоруссию», — напомнил он.