«В Армении не понимают позицию России»: зачем Пашинян ездил в Москву

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и лично поздравил его с убедительной победой на недавно прошедших парламентских выборах 20 июня. По словам российского президента, благодаря этой победе Пашинян получил главное из того, что необходимо для решения сложных и чувствительных задач, — поддержку народа.

Пашинян в свою очередь поблагодарил Путина за поставки российской вакцины «Спутник V» в Армению, благодаря которым ситуация с коронавирусом в стране остается благоприятной и создает условия для роста турпотока из России. Отметил он также и сложные моменты, касающиеся урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе — по его словам, обстановка в регионе «не очень стабильная».

«Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности», — сказал армянский премьер российскому президенту.

«Альтернативы России нет»

Этот визит в Москву стал первой зарубежной поездкой Никола Пашиняна после прошедших в июне парламентских выборов.

Во время предвыборной кампании Пашинян регулярно говорил о необходимости углубления союзнических отношений с Россией. Сразу же после оглашения их итогов он пообещал расширить сотрудничество с ЕАЭС и ОДКБ.

При этом армянский политик ранее неоднократно критиковал ОДКБ за медленную реакцию на обострение на границе с Азербайджаном.

Тем не менее, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин уверен, что визит Пашиняна в Россию можно считать подтверждением внешнеполитического курса Армении и тесных связей двух стран.

Его армянский коллега, старший преподаватель кафедры политологии Российско-Армянского университета (РАУ) Норайр Дунамалян со своей стороны указывает, что полностью беспроблемными эти отношения назвать нельзя. По его словам, отношение в армянском обществе к России после проигранной Карабахской войны стало более скептическим. Это порождает проблему восприятия роли Москвы, так как меньшее число армян надеются на ее поддержку при конфликте.

Кроме того, отмечает политолог, внутри армянского общества не понимают позицию России по ряду вопросов.

«Например, по российско-азербайджанскому сотрудничеству. Какими видит Москва отношения Баку с интеграционными организациями вроде ЕАЭС и ОДКБ? Далее, отношения между Турцией и Россией — это противостояние или сотрудничество? Эти вопросы порождают неопределенность в отношениях», — говорит он.

Политолог перечисляет ряд непонятных моментов в нынешней внешней политике Еревана.

«В предвыборной программе партии Пашиняна отмечалось, что будет продолжен стратегический диалог с США. Хотелось бы, понять, что это такое — ведь это не партнерство и не сотрудничество. На данный момент просто нет такого формата. США же рассматривают все отношения на Южном Кавказе в комплексе, поддерживают Турцию по ряду вопросов. Так что именно двусторонние отношения Вашингтона и Еревана переживают не лучшие времена. Кроме того, есть еще некое российское давление, чтобы Армения сделала однозначный выбор и отказалась от традиционной многовекторности», — рассуждает политолог.

«При этом ситуация такая, что кроме России у Армении нет другого внешнеполитического ориентира. Ведь проблема обеспечения безопасности никуда не исчезла. Да, власти Армении хотят нормализовать отношения и с Ираном, Грузией, США, Евросоюзом. Но основный вектор во внешней политике завязан на Россию. Вопрос лишь в том, насколько Россия заинтересована в участии в жизни Южного Кавказа», — объясняет эксперт.

В связи с этим Дунамалян уверен: главная задача этого визита для Пашиняна — «сверить часы» с президентом России после выборов в Армении.

Российский эксперт Притчин согласен, что зависимость Еревана от Москвы в последнее время только возросла и ей, по сути, нет альтернативы.

Споры о границах и дороге

Среди наиболее вероятных тем обсуждения двух лидеров Станислав Притчин называет Нагорный Карабах и строительство транзитной дороги через Армению. С ним соглашается Норайр Дунамалян из РАУ.

«Наиболее важным фактором можно считать поствоенную ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Вторым в очереди идет вопрос разблокировки транспортного сообщения из Азербайджана через Армению в Нахичевань. Может быть, еще обсуждалась внутриполитическая повестка в Армении», — выделяет основные темы переговоров армянский политолог.

По сообщению Sputnik Армения, в повестке переговоров Путина и Пашиняна был и вопрос о безопасности в армянских регионах Сюник и Гегаркуник — приграничных с Азербайджаном, где регулярно происходят стычки военных. И.о. премьер Армении действительно акцентировал внимание в приветственной речи на этих проблемах, назвав ситуацию на границе в последние два месяца нестабильной.

Так, накануне, 6 июля, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что два военнослужащих страны получили ранения в результате пограничного инцидента.

Конфликт на границе Армения и Азербайджана обострился 12 мая, когда, по утверждению Еревана, утром 12 мая азербайджанские военные вторглись на три километра вглубь армянской территории около озера Севлич в Сюникской области. Это произошло из-за отсутствия четко оформленной границы в этом районе.

Стоит отметить, что хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и опроверг появившуюся информацию о планах по размещению российских военных на границе Армении и Азербайджана, разговоры об этом продолжаются на самых различных уровнях.

Например, губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян утверждает, что российские военнослужащие будут размещены на армяно-азербайджанской границе после отвода вооруженных сил с обеих сторон. Об этом же говорил и посол России в Армении Сергей Копыркин.

Комментируя информацию о возможном появлении российских военнослужащих на границе Армении и Азербайджана, политолог Дунамалян отмечает высокую вероятность такого сценария.

«Вполне возможно, что в рамках разблокировки и обеспечения безопасности транспортных коммуникаций в упомянутых регионах появятся россияне. Пока непонятно, кто именно именно — миротворцы или представители 102 российской военной базы», — добавляет эксперт.

Притчин из ИМЭМО РАН также подтверждает, что вопрос с увеличением российского контингента на азербайджано-армянской границе рассматривается. По его мнению, такое развитие событий снизит риск провокаций.

Известно, что в Москве стороны также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Для Пашиняна в этой сфере одним из самых острых вопросов считается строительство дороги, которая будет связывать основную территорию Азербайджана с ее эксклавом — Нахичеванской автономной республикой, окруженной территориями Армении, Турции и Ирана, что предусмотрено по условиям подписанного в ноябре 2020 года заявления о прекращении огня.

По словам Станислава Притчина, после победы Пашиняна Ереван наконец может начать имплементацию ноябрьского соглашения о перемирии, так как он заручился доверием народа и получил право на это.

«В первую очередь, это поможет решить вопрос возвращения всех военнопленных, которые остались в Азербайджане. Сейчас их там называют террористами, потому что их поймали уже после соглашения о перемирии. Но этот вопрос переплетен с получением от Армении карт минных полей», — говорит Притчин.

«В случае если воплощение заявления о перемирии произойдет на деле, Ереван и Баку приблизятся к подписанию мирного соглашения», — считает политолог.

По итогам внеочередных парламентских выборов в Армении 20 июня партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала большинство голосов — 53,92%. Ближайший соперник «Гражданского договора», блок «Айастан» экс-президента Роберта Кочаряна получил 21,04%. Теперь партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство страны.