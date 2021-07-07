«Отвратительный закон»: Брюссель просит Венгрию не быть похожей на Россию

В Еврокомиссии (ЕК) раскритиковали принятый в Венгрии закон об ограничении пропаганды ЛГБТ. Он вступит в силу в четверг, 8 июля, и запрещает демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола в учебных материалах и телепередачах, предназначенных для лиц моложе 18 лет, передает РБК.

7 июля председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала «отвратительными» принятые в Венгрии меры и призвала власти к их отмене или корректировке.

«Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия задействует доступные ей средства для защиты принципов и основополагающих договоренностей», — заявила она.

Право на свободу самовыражения

Этот закон может противоречить праву человека на свободу самовыражения, отметила, в свою очередь, вице-президент ЕК Вера Юрова. Кроме того, эти меры могут идти вразрез с директивами о распространении аудиовизуального контента на территории Евросоюза, а также с правом на беспрепятственную торговлю товарами и услугами, добавила она.

По словам Юровой, ЕК уже получила письмо от властей Венгрии с ответами на претензии и занимается его изучением.

О конкретных мерах, которые могут применить в отношении Будапешта, официальные лица пока не сообщали. В то же время ЕК уже приостановила рассмотрение заявки правительства Венгрии на получение грантов от ЕС на сумму €7,2 млрд, проинформировал румынский депутат Европарламента Дачан Чолош. Эти средства планировалось выделить для помощи в восстановлении от последствий пандемии. Однако, как пишет газета Politico, промедление с одобрением заявки в данном случае связано с беспокойством Брюсселя по поводу «угрозы коррупции в Венгрии».

У «красной» черты

В свою очередь, евродепутаты уже подготовили резолюцию, осуждающую закон о ЛГБТ-пропаганде. Ожидается, что ее примут 8 июля. В документе введенные Будапештом меры сравнили с законом, принятым в России в 2013 году.

«Европейский парламент выражает обеспокоенность тем фактом, что закон похож на так называемый закон о пропаганде ЛГБТ в России, который нанес серьезный ущерб ЛГБТ-коммьюнити в России», — отмечается в проекте резолюции.

Парламентарии призывают Евросовет рассмотреть возможность введения ограничений против Венгрии в рамках статьи 7 Союзного договора, которая предусматривает санкции в отношении государств, нарушающих ценности ЕС — вплоть до лишения права голоса представителя правительства государства-участника в Европейском совете.

Дачан Чолош отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «заступал за красную черту и ранее, но закон против пропаганды ЛГБТ стало новым дном».

На этом фоне появляются предположения, что Венгрию могут даже лишить членства в ЕС. «Санкции последовать могут, но на фоне Brexit это только продолжит углублять кризис внутри Европейского союза. Эти события доказывают, что, видимо, Великобритания была не последней, кто вышел из ЕС. Сам по себе Евросоюз — это просто искусственное образование», — приводят «Известия» мнение доцента факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко.

Реакция Будапешта

В Венгрии считают критику со стороны ЕС несправедливой. По словам Виктора Орбана, в Еврокомиссии ведут себя «как колониалисты». «Они хотят диктовать нам, какие законы должны приниматься в других странах и как мы должны жить», — указал он.

В заявлении офиса международных связей правительства Венгрии назвали критику Еврокомиссии «позором».

«Недавно принятый венгерский закон защищает права детей, гарантирует права родителей и не распространяется на права сексуальной ориентации лиц старше 18 лет, поэтому он не содержит никаких дискриминационных элементов», — отмечается в тексте.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что обвинения ЕС — часть «глобальной кампании по распространению фейковых новостей» против его страны, а министр юстиции Юдит Варга отметила, что Европа попала под давление «либерального катка».

Запрет «пропаганды гомосексуализма» в России

В июне 2013 года Госдума приняла закон, дополняющий КоАП статьёй 6.21, устанавливающей ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Закон вступил в силу 2 июля 2013 года.