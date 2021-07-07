«Это так не работает»: Украине не гарантируют вступление в НАТО

Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО. Об этом в среду, 7 июля, заявил специальный представитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай.

«Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — сказал он.

По его словам, реформы важны, но выполнения поставленных условий недостаточно: не только Киев должен быть готов к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев ждет приглашения в НАТО и не намерен просить об этом. По его оценкам, Украина заслуживает быть полноправным членом альянса «среди мощных стран».

Зеленский добавил, что в отношениях с НАТО Киев выбрал «политику желанного гостя».

На саммите в Брюсселе в июне 2021 года лидеры Североатлантического альянса поддержали право Украины и Грузии на присоединение, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в НАТО. «Украина станет членом альянса с Планом действий по членству как неотъемлемой частью процесса и правом Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику, без вмешательства извне», — говорится в решении.

При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. По оценкам ряда экспертов, Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

План действий по членству в НАТО

Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины. В июне 2017 года в Киеве назвали вступление в НАТО целью внешней политики страны. С этого момента Украина и НАТО начали официальные дискуссии о введении Плана действий по членству страны в альянсе.

План действий по членству в НАТО — программа по принятию новых членов. Она предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами альянса.

Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов альянса, по всем основным направлениям (политическому, экономическому, военному, правовому и т.д.).

Кризис на Украине

Одним из камней преткновения является наличие действующего вооруженного конфликта на территории страны, констатируют политологи. В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.

Украина обвинила самопровозглашенные республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.