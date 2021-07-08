«Это просто пиар»: выдаст ли Москва экс-президента Киргизии

Киргизия объявила в международный розыск сразу двух бывших президентов республики — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Об этом в четверг, 8 июля, заявил председатель госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.

Следствие также устанавливает возможную причастность двух других экс-лидеров страны — Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. «Если что-то выйдет, они будут привлечены к ответственности», — отметил Ташиев.

Высокий статус фигурантов

Бакиев сейчас является гражданином Белоруссии, а Акаев — проживает в Москве с российским паспортом. По оценкам экспертов, статус обоих столь высок, что ни одна из сторон не выдаст Бишкеку экс-президентов Киргизии.

«Скорее, этот демарш Киргизии незначительно, но подпортит атмосферу в отношениях Москвы и Минска с Бишкеком. Действующая в республике власть использует такой сильный ход для внутреннего пиара, пытаясь удержать свой электорат и сохранить некоторое влияние в обществе», — полагает востоковед, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Александр Князев.

По его словам, крупный бизнес в Киргизии выстроен так, что «просто не может не быть коррумпированным» — в любом масштабном проекте неизбежно фигурируют фамилии и подписи высших чиновников, включая первых лиц государства. При этом нынешняя власть ведет «выборочную борьбу с коррупцией» — устраняются фигуры, которые могли бы быть политическими оппонентами, в то же время других участников сделки не трогают.

«Вряд ли Ташиев или президент Садыр Жапаров на самом деле рассчитывают, что завтра Бакиев и Акаев предстанут перед судом, но эта тема громко звучит и позволяет поддерживать авторитет власти, хотя и недолго. При этом нельзя исключать, что Бишкек может попытаться использовать методы «выкрадывания оппонентов», практикуемые различными спецслужбами», — отметил Князев.

Суть дела

Месторождение Кумтор находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его разработка началась в 1990-е годы инвесторами из Канады. За это время власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с партнерами. В мае 2021 года руководство республики ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию «Центерра» от управления месторождением. Стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства.

«Следствием был проведен глубокий анализ всей хронологии событий, связанных с реализацией проекта и определены следующие направления расследования: в 1992-1994 годы произошло заключение генерального соглашения с компанией, по которому к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением привлечен бывший президент Акаев, он объявлен в розыск», — заявил Ташиев. Он добавил, что некоторые чиновники дали согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности.

«Это означает, что они признали вину», — подчеркнул председатель ГКНБ.

По его словам, по аналогичным обвинениям за заключение более поздних соглашений подозревается в коррупции и объявлен в розыск экс-президент Курманбек Бакиев.

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 годы и был отстранен от должности в результате так называемой «тюльпановой революции». В ходе переворота потерял власть и Бакиев, руководивший страной в 2005-2010 годах. Впоследствии за совершение ряда преступлений, в том числе коррупционных, Бакиева заочно приговорили к высшей мере наказания — пожизненному заключению. Бишкек неоднократно требовал его экстрадиции из Белоруссии, но каждый раз получал отказ.