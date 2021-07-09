Первый диалог после саммита: о чем говорили Путин и Байден

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели в пятницу, 9 июля, телефонный разговор.

Их беседа длилась около часа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что «был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью». Затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты.

О Сирии

«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после российско-американского саммита, которая привела к единодушному решению возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии», — говорится в заявлении Белого дома.

«С обеих сторон дана позитивная оценка координации усилий России и США по этой проблематике — в том числе в Совете Безопасности ООН», — отмечается в сообщении на сайте Кремля.

О кибератаках

Кроме того, Байден обсудил с Путиным «продолжающиеся атаки с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемые базирующимися в РФ преступниками, которые затронули США и другие страны».

Президент США призвал РФ принять меры в отношении преступных элементов, осуществляющих свою деятельность в киберпространстве, а также заявил, что он привержен дальнейшему взаимодействию по противодействию угрозам, связанным с вирусами-вымогателями.

Кроме того, Байден заявил, что США будут принимать все необходимые действия для защиты своих жителей и инфраструктуры от кибератак.

В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России,

Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам, указали в Кремле.

«Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права», — говорится в сообщении Кремля.

Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов.

Путин также выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы.

Первый после саммита

Это первый разговор Путина и Байдена после саммита, состоявшегося в Женеве 16 июня. Тогда президент РФ отметил, что сложно сказать, возобладают ли в США сторонники или противники развития отношений с Россией.

Американский лидер, в свою очередь, указал, что в течение 6-12 ближайших месяцев станет понятно, получается ли «подлинный диалог» по стратегической стабильности, кибербезопасности и обмену заключенными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что между Россией и США открылось «окно для нормализации отношений» после саммита в Женеве.

Комментируя сегодняшний разговор, Байден отметил, что он оптимистично настроен после беседы с Путиным.

Историческая резолюция

9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии, подготовленный совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией.

Документ продлевает работу пункта единственного пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс, отмечают эксперты. Ранее свой вариант внесли Ирландия и Норвегия, в котором предлагалось продлить работу «Баб-эль-Хавы», а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила свой вариант, который предполагает продление работы только «Баб-эль-Хавы» на шесть месяцев.

Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел утром в пятницу дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст. Его принятие является историческим моментом, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету, — подчеркнул он. — Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и ближневосточный регион, но и весь мир в целом».

Кризис в Сирии

Небензя отметил, что в резолюции впервые делается акцент на развитии поставок через линии соприкосновения. «Таким образом, члены Совета дали зеленый свет на то, чтобы трансграничный механизм постепенно дополнялся, а затем и заменялся через линию соприкосновения», — подчеркнул он.

Постпред России также выделил важность того, что за работой механизма трансграничной помощи будет установлен плотный контроль. По его словам, террористы продолжают действовать в районе Идлиба, но говорить о том, что в Сирии идет война, нельзя.

«Идлиб не под контролем сирийского правительства, но там не идут активные боевые действия», — сказал он. — Есть провокации со стороны террористов. Они действуют там, но я не думаю, что сейчас в Сирии идет война».

Противостояние хакерам

Если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи, указала ранее Псаки. Она добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

Как сообщил Bloomberg, на прошлой неделе хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США. Отмечается, что авторы кибератаки состоят в группировке, известной как АРТ29 и Cozy Bear. Её деятельность связывают с российской внешней разведкой. В 2016 году группировку обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии. В начале 2021 года американские власти обвинили её в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Как ранее сообщил телеканал NBC, базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя

Недружественная страна

США остаются главной недружественной страной для России — такие оценки приводят социологи. Так, 31% респондентов Фонда «Общественное мнение» указали, что относятся к Америке плохо, 17% — хорошо, 44% — безразлично.

Отношение россиян к США снова заметно ухудшилось за последние месяцы, констатируют эксперты.

В то же время участники опроса назвали встречу американского и российского лидеров в Женеве одним из главных событий июня — о ней вспомнили 11%. Лучше всего людям запомнилось, что «Путин стоял за своих, отстаивал интересы страны». Россияне также отметили хороший настрой лидеров «друг к другу и на работу» и пресс-конференцию президента РФ — «он умеет сказать».