Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Внешняя политика

close

«Новые факты подлога»: в России указали на нестыковки в «отравлении» Навального

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Россия потребовала от ОЗХО разъяснений по поводу поездки экспертов по «делу Навального»

Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия сообщил, что направил группу экспертов для оказания помощи Германии в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа – в день, когда Алексея Навального госпитализировали в Омске. Постпред РФ Александр Шульгин поставил перед ОЗХО вопрос — как такое вообще возможно?

Скопировать ссылку

Россия будет добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу того, как эксперты могли быть направлены в Германию в день инцидента с Алексеем Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

По итогам состоявшейся в Гааге очередной сессии исполнительного совета ОЗХО Шульгин указал на «новые факты подлога и нестыковки».

В частности, при подготовке проекта доклада ОЗХО о выполнении Конвенции о запрещении химического оружия в 2020 году Техсекретариат сообщил, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа – в день, когда Навального госпитализировали в Омске.

«Что же это получается — в то время как Навальный почувствовал первые признаки недомогания на борту рейса Томск — Москва, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно», — рассказал Шульгин.

По его словам, ранее фигурировали иные даты отправления специалистов в Германию — 4-5 сентября 2020 года.

Что известно об инциденте с Навальным

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой подтвердили у него интоксикацию.

Журнал Spiegel позднее сообщил, что Навальный подвергся воздействию варианта боевого химического оружия «Новичок». Кабмин ФРГ заявил, что три лаборатории в ЕС подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального.

В МИД России ранее отмечали, что Москва продолжает ждать от Германии ответ на запрос Генпрокуратуры по данному делу.