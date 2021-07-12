«Тотальный дефицит»: на Кубе начались протесты из-за голода

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американское руководство предостерегает власти Кубы от насильственного подавления акций протеста, начавшихся на острове. Об этом чиновник написал в своем Twitter.

«США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свои общечеловеческие права», — сказал Салливан.

Он также сообщил, что Вашингтон беспокоят «призывы к оружию» президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Тот в своем воззвании ранее обратился ко «всем коммунистам и защитникам революции», заявив о необходимости «выйти на улицы Кубы и отреагировать на провокации».

Протесты против действующего руководства Кубы начались 11 июля на фоне роста заболеваемости COVID-19, перебоев с подачей электроэнергии и нехватки продовольствия в магазинах. В этот день в стране было отмечено рекордное количество новых случаев коронавируса. По данным французских СМИ,

демонстранты наводнили улицы Гаваны и других городов, выступая против коммунистической диктатуры. Среди их лозунгов — «Свободу», «Долой коммунизм», «Родина и жизнь» и призывы дать людям лекарства, еду и вакцину от коронавируса.

По данным кубинского гостелевидения, в некоторых городах произошли беспорядки, были разгромлены магазины — полки даже нетронутых магазинов остаются практически пустыми. На улицах Гаваны появились военные и полицейские автомобили с пулеметами. По словам президента Диас-Канеля, «власти не позволят контреволюционным наймитам, продавшимся империи американцев, устроить провокации и дестабилизацию ситуации».

Кроме того, глава Кубы заявил, что «это те янки, которые всегда поддерживали блокаду, требуют «гуманитарной интервенции» и сеют слухи, что правительство не справляется с эпидемией».

«Пока есть ром и сигары»

На Кубе наблюдается «тотальный дефицит», написал ранее в личном Telegram-канале главред издания Baza Никита Могутин, побывавший недавно на «острове свободы».

«Вы покидаете отель, но вас заранее просят: вы не могли бы перед отъездом оставить свои лекарства нам? Вы удивляетесь: ну зачем вам мои таблетки? А вам отвечают: «На Кубе очень тяжело достать лекарства, аптек мало и там маленький выбор, нет даже необходимых лекарств». Поэтому все русские передают по цепочке одну и ту же фразу: «Ребят, оставляйте лекарства в отелях местным – им реально нужно», — говорится в одном из его постов о ситуации на Кубе.

Проблемы на острове наблюдаются, по словам Могутина, и с продовольствием.

«Сидя в отеле на Кубе, ты жалуешься на скудную еду – рыба, тыква, курица, сосиски, рис. Ты приезжаешь в Гавану, заходишь в магазин, видишь зубные щетки и тебе снова становится стыдно. Можно, конечно, купить продукты на черном рынке – но нужны знакомые. <...> Особенно тяжело, говорят, стало во время изоляции. Очень многие остались без средств к существованию, на улицах стало больше нищих и пьяных людей», — пишет журналист.

Практически везде, добавил он, наблюдается продуктовый дефицит. «Очереди – пожалуй, это первое, на что обращаешь внимание, когда выезжаешь за пределы курортных зон на Кубе. Очереди везде. Стоят в продовольственные и обувные, стоят за одеждой, иногда стоят просто так, – даже не зная, за чем именно», — отмечается в постах Могутина.

Сейчас на Кубе действует комендантский час — он наступает в 21:00 по местному времени. На улицах появляются военные патрули и полицейские блокпосты.

«Местные русские часто повторяют одну и ту же мантру: «Коммунисты держатся, пока есть ром и сигары». И добавляют: «Но скоро все изменится». Все уверены, что в стране полным ходом идет перестройка по российскому сценарию: все, что есть государственного – тайком раздадут ближнему кругу, откроют рынок и дадут людям повариться в собственном соку под чутким контролем силовиков», — сообщил также Могутин.

Новая экономическая модель

В апреле на Кубе сменилось руководство — о своем уходе в отставку объявил 89-летний Рауль Кастро. Его преемнику Мигелю Диас-Канелю досталась страна с ВВП, упавшим за минувший год на 11%. Кубинская экономика серьезно пострадала от введенных администрацией 45-го президента США Дональда Трампа экономических санкций — несмотря на некоторое потепление отношений при президенте Бараке Обаме.

Доцент экономического факультета РУДН Магомед Кодзоев ранее заявил «Газете.Ru», что повлияли на благосостояние Кубы не только санкции Трампа, но и пандемия коронавируса.

«Главный удар пришелся по туристической отрасли, второй статье доходов кубинского бюджета (после медицинского обслуживания). После учащения случаев заболеваний в конце прошлого года стало понятно, что пока Кубе рано открывать двери туризма», — отмечал он. Восстанавливаться отношения с США при Джо Байдене будут долго, предположил Кодзоев, но здесь дело в подходе демократов к Латинской Америке — Белый дом при Байдене не считает региональную тему приоритетной.

«По крайней мере, ужесточения санкционной политики в отношении Кубы можно не бояться», — отмечал эксперт в апреле.