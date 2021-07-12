«Цель — Россия»: Макей объяснил, зачем из Белоруссии пытались сделать «вторую Украину»

«Вторая Украина»

Одна из тем интервью с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем затронула события в Белоруссии на фоне выборов, в которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Минск придерживается мнения, что организованы «соответствующие действия» в стране были внешними силами.

Макей в свою очередь выразил согласие с мнением, что возможная смена власти в Белоруссии якобы рассматривалась как цель последующего давления на Россию. В частности, глава МИД Белоруссии указал, что «здесь [в Белоруссии] хотели создать вторую Украину.

«Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель — Россия. Почему — потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу. Она фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене. И, конечно же, это не нравится западному миру, который привык к тому, что ситуация развивается по западноцентричному сценарию.

<…> Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время. Должен сказать, что мы прекрасно понимаем это и намерены очень плотно работать с нашими российскими друзьями», — цитирует министра RT.

Мигранты на границе

На прошлой неделе военные Литвы начали устанавливать проволочное заграждение на границе с Белоруссией. Цель литовского МИД — покрыть всю границу (ее общая протяженность составляет 678,8 км) физическим ограждением. Это будет забор, который, по оценкам ведомства, обойдется Литве ориентировочно в €41 млн. Поводом к возведению ограждения стал возросший поток мигрантов. В частности, в Литве заявляют, что Белоруссия через границу нелегально переправляет выходцев из Азии в их страну, что в Вильнюсе рассматривают как «политическое оружие» со стороны Белоруссии.

По словам Макея, Белоруссия не имеет ничего против строительства стены Литвой. В то же время он подчеркнул, что Вильнюс должен понимать, что с ухудшением отношений между странами усиление контроля миграционного потока на границе с Литвой для Минска нецелесообразно.

«Если они прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, если они вводят санкции против Белоруссии, даже отраслевые санкции, чего раньше никогда не было, и это, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, для того чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства.

И, как сказал президент, пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты. Потому что те средства, которые выделялись ранее на, может быть, более жесткую, усиленную охрану границы, мы переведем их на нужды обычного человека, нужды простых людей. Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается», — объяснил дипломат.

Закрытие границы с Украиной

В июле в Белоруссии по поручению президента пограничные войска полностью закрыли границу с Украиной. Свое решение глава государства обосновал перевозкой оружия из соседской страны, а также заявил о причастности Киева к «отрядам самообороны», которые, по его мнению, планировали свержение власти в Белоруссии.

В то же время, как утверждает Макей, закрытие границ с Украиной не повредит бизнесу.

«Для туристов, для обычных граждан границы открыты… Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жесткие меры», — пояснил глава МИДа.

Полеты в Крым

Сейчас в Белоруссии нет как таковых запретов на посещение Крыма, сказал Макей. Сложность для белорусов заключается в том, что для местных авиакомпаний закрыто воздушное пространство Украины. Сейчас Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос об открытии прямых авиарейсов в Крым.

Будет ли это возможно — зависит от нескольких факторов, сообщил Макей.

«Я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, соответствующее решение будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», — подчеркнул он.

Сотрудничество с Россией

Минск, несмотря на многочисленные санкции со стороны Евросоюза, не собирается отказываться от принципа многовекторности во внешней политике. Говоря о приоритетах, глава МИД подчеркнул, что для Белоруссии основной направленностью в партнерстве с другими странами остается экономическая сфера.

Одновременно Белоруссия подчеркивает важность продолжения сотрудничества с Россией, более тесного, чем с остальными государствами.

«Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения. Например, Россия. Это наш сосед. 1300 км границы. Нас связывает общая история, нас связывают общечеловеческие контакты. И веками устоявшиеся связи во всех сферах и областях. Поэтому этот вектор был, есть и останется для нас самым огромным. И мы понимаем, что мы просто обязаны развивать всестороннее сотрудничество с Россией», — считает Макей.