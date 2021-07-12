«В интересах Саакашвили и России»: кого власти Грузии винят в беспорядках из-за гей-парада

Грузинские оппозиционеры устроили потасовку в парламенте с коллегами из провластных фракций. Представители оппозиции требуют объявления импичмента правительству. Они считают премьер-министра виновным в массовых беспорядках, которые привели к отмене гей-парада. При этом в ходе беспорядков пострадали журналисты, одним из которых был оператор Лексо Лашкарава — спустя несколько дней он скончался в собственном доме.

Грузинские оппозиционеры объявили бойкот парламенту. Депутаты фракций «Единое национальное движение» и «Лело» заявили, что требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

«Мы не будем дальше участвовать в этом рутинном процессе, который происходит в этом лицемерном, фальшивом парламенте. Мы будем с гражданами и журналистами Грузии», — заявила член партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

Она предупредила, что ее коллеги по фракции не будут участвовать в процессе законотворчества, за исключением объявления вотума недоверия правительству Грузии. «Мы также будем участвовать только в голосовании по конституции Грузии, что означает переход к пропорциональной системе», — добавила политик.

С подобным заявлением выступил и глава фракции «Лело» Бадри Джапаридзе. Он подчеркнул, что депутаты от его партии не будут работать в парламенте, пока власти не объявят об отставке правительства.

«Единое национальное движение» возглавляет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Это самая крупная оппозиционная партия, у нее 32 депутата в парламенте (из 150), а у «Лело» — четыре.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, уверен, что массовые беспорядки, которые помешали 5 июля провести гей-парад и в которых пострадали журналисты, были выгодны Саакашвили.

«Тут задавали вопросы, какая связь была у организованного мероприятия ЛГБТ-сообщества конкретно с Саакашвили. Одним из организаторов и сторонников указанного мероприятия была организация «Стыдно» (поддерживает ЛГБТ), которая полностью управляется организациями Саакашвили. Это подтвержденный факт, друзья», — сказал он в понедельник на заседании правительства.

По его мнению, активное продвижение ЛГБТ-мероприятий организациями Саакашвили было нацелено на то, чтобы спровоцировать сторонников традиционных ценностей.

При этом Гарибашвили утверждает, что беспорядки в Грузии были выгодны и России. «Указанные факты насилия не входили в интересы ни правительства, ни церкви. Соответственно, мы должны сказать, что это входило в интересы одного человека (Саакашвили) и реваншистской политической группы. Конечно же, довольно свободно можно сказать, что это также было и в интересах России», — сказал он, не упомянув недавние призывы представителей грузинской православной церкви помешать проведению ЛГБТ-парада.

Премьер-министр назвал события 5 июля «очередным безуспешным заговором против государства», который был запланирован антигосударственными и антицерковными силами.

Из-за чего весь сыр-бор?

1 июля началась неделя мероприятий, организованных ЛГБТ-сообществом при поддержке различных НКО. Завершающим должен был стать гей-парад на главной улице города. Но против марша выступили сторонники традиционных ценностей. С самого утра они устроили в грузинской столице беспорядки.

К вечеру местные правоохранители сообщили, что пострадали более 50 журналистов. Их покалечили в драках противники ЛГБТ. Агрессивно настроенные люди посчитали, что представители СМИ поддерживают квир-сообщество.

Одним из пострадавших стал оператор телеканала TV Pirveli Лексо Лашкарава. Его госпитализировали и 8 июля уже выписали из больницы. Однако 11 июля мужчину нашли мертвым в собственном доме. МВД Грузии в качестве одной из версий рассматривает предположение, что Лашкарава мог быть пьян во время беспорядков. Об этом якобы свидетельствуют записи видеонаблюдения. Тем не менее результаты экспертизы еще неизвестны.

Его смерть привела к тому, что на улицы Тбилиси вышли люди, чтобы выразить свой протест правительству и премьер-министру. Они считают, что именно его слова о нецелесообразности прайда привели к негативной реакции со стороны жителей.

Они дали время правительству: министры должны были подать в отставку до утра понедельника, 12 июля. Но политики требование не выполнили. Тем не менее конфликт вышел на новый уровень: в парламенте днем произошла драка между оппозиционными и провластными депутатами. Первые настаивали, что в парламент необходимо пустить всех, кто пришел к зданию. Инцидент в прямом эфире транслировал телеканал «Рустави 2».

Представители СМИ и оппозиционеры пытались попасть в парламент, чтобы обсудить трагедию, которая произошла накануне. Их не пускали в здание парламентские приставы, но им удалось прорваться в зал заседания. Завязалась драка, сессия была прервана.