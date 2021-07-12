«Призываю вакцинироваться как можно скорее»: во Франции ужесточают антиковидные меры

Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что в республике наблюдается рост заболеваемости, что вынуждает власти усиливать меры в борьбе с пандемией коронавируса. По словам президента, стоило бы ввести обязательную вакцинацию для всех французов, но он «делает выбор доверять». Поэтому данная мера затронет лишь отдельные категории граждан.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации против коронавируса для медиков и всех, кто помогает им.

«Для медицинских работников, а также немедицинского персонала, который работает в больницах, клиниках, в домах престарелых... будет введена обязательная вакцинация без промедления», — сказал он во время обращения к нации.

Глава государства подчеркнул, что обязательная вакцинация будет распространяться также на волонтеров, которые ухаживают за больными на дому.

Вместе с тем он предупредил, что с 15 сентября власти начнут проверять и штрафовать тех, кто не выполнит это распоряжение.

Макрон пояснил, что такие меры необходимы для борьбы с пандемией коронавируса в условиях роста заболеваемости. «Наша страна столкнулась с сильным возобновлением эпидемии», — подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что в условиях развития эпидемиологической ситуации следует ввести обязательную вакцинацию для всех французов. «Но я делаю выбор доверять. И я официально призываю всех наших граждан, которые не прошли вакцинацию, вакцинироваться как можно скорее», — добавил он.

Глава республики предупредил, что, «начиная с августа, санитарный пропуск будет требоваться в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, а также в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования». Он также понадобится с 21 июля для посещения культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Документ должны предоставлять все люди старше 12 лет.

Санитарный пропуск подтверждает, что житель Франции прошел вакцинацию или получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, или уже перенес инфекцию.

Законопроект о введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения и расширения применения санитарного пропуска будет передан в Государственный совет во вторник, совет министров рассмотрит его 19 июля.

Издание 20 Minutes отмечает, что за две недели среднее число новых выявленных случаев коронавируса в стране выросло почти в два раза: с 1800 до 3300 человек. При сохранении такой тенденции с начала августа можно будет наблюдать 20 000 случаев в день, утверждает французское СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Оливье Верана.

За последние сутки во Франции зафиксировали 1260 новых заболевших. Как пишет 20 Minutes, по большей части это связано с тем, что в выходные многие службы тестирования закрыты.

За время пандемии было установлено свыше 5,8 млн случаев коронавируса. Умерли 111 тыс., выздоровели более 5,6 млн французов. Франция, согласно данным портала Worldometers.info, занимает четвертое место в мире по заболеваемости.

Следом за ней идет Россия с 5,8 млн заболевших и почти 144 тыс. умерших. При этом за сутки в российских регионах медики насчитали более 25 тыс. новых случаев коронавируса. В ряде регионов, в частности в Москве и Подмосковье, введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы услуг, медицины, образования и др.