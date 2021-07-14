«Должны договориться»: правительство Афганистана может поделиться властью с талибами*

Группа влиятельных афганских политиков 16 июля направится в Доху, чтобы встретиться там с представителями движения «Талибан»*. Власти республики заявили, что ожидают важных шагов в мирных переговорах в ближайшие несколько дней. Москва готова к продолжению конструктивного взаимодействия с Вашингтоном по афганскому урегулированию, указал, в свою очередь директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Ожидается, что делегацию возглавят бывший президент Афганистана Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, а всего в ее состав войдут 11 человек. Как передает телеканал TOLOnews, при этом пока неизвестно, кто будет представлять талибов (организация запрещена в России).

«Скоро вы станете свидетелями возобновления конструктивных мирных переговоров», — сказал Хамид Карзай. Он отметил, что продолжающийся конфликт в Афганистане имеет глубокие корни во вмешательстве мировых держав в течение последних двух столетий.

Напомним, представители талибов посетили Москву 8-9 июля.

Россия призывает власти Афганистана и талибов начать содержательные переговоры, которые должны привести к созданию коалиционного переходного правительства сроком на два-три года. Об этом в среду, 14 июля, в интервью РИА «Новости» заявил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

«Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем избрана — это предмет договоренности двух противоборствующих сторон», — сказал Кабулов.

На состоявшихся в Москве переговорах РФ указала на неприемлемость намерения талибов восстановить исламский эмират в Афганистане. И представители движения согласились, выразив готовность к переговорам. По словам Кабулова, талибы также дали гарантии, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, в том числе России и государств Центральной Азии.

Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане, указал Кабулов. «Семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов. Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия», — сказал он, добавив, что без этих контактов вести диалог сейчас было бы затруднительно.

Хаос в республике

Москва обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ (организация запрещена в России), которые являются «непримиримыми врагами» талибов. Военные успехи последних лишают террористов почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии, указал Кабулов.

При этом захват талибами значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику и что власти в Кабуле рискуют быть свергнутыми. «Ситуация подводит к моменту истины: это последствия американо-натовского присутствия, которые каждый год кормили нас заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию. И вот мы видим, что в итоге они подготовили», — сказал Кабулов.

Дождавшись победы Байдена

Власти Афганистана рассчитывали, что новый президент США Джо Байден изменит решение своего предшественника о выводе войск, и ждали победы демократа на выборах. При этом предложения о межафганских переговорах в Кабуле по сути проигнорировали, поэтому момент для предотвращения нынешней эскалации конфликта в регионе был упущен, констатировал российский дипломат.

Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии. В 2020 году представители администрации Дональда Трампа и «Талибана» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире, предусматривающее уход иностранного контингента из республики.

Белый дом обещает завершить вывод контингента до 11 сентября. При этом талибы уже захватили более половины уездов (из более чем 400) и развернули наступление на крупные города. Им противостоят правительственные силы.

Как будет развиваться ситуация

По прогнозам России, активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца.

«Талибы могут взять под контроль несколько провинций. Но это не означает, что они становятся полновластными хозяевами Афганистана», — отметил Кабулов.

Москва готова к продолжению конструктивного взаимодействия с Вашингтоном по афганскому урегулированию. Интересы сторон совпадают, добавил спецпредставитель президента РФ, указав, что планирует принять участие в международной конференции в Ташкенте, на которой также ожидается спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.