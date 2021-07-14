«Подход простой — сдавайтесь»: что ожидает Приднестровье в прозападной Молдавии

Вопрос Приднестровья снова на повестке дня. Эксперты ожидают, что после убедительной победы на парламентских выборах в Молдавии пропрезидентской и прозападной партии, призывы к выводу российского контингента будут звучать увереннее и чаще. По их мнению, ПМР столкнется с давлением со стороны Кишинева и станет разменной монетой в российско-молдавских отношениях.

Депутат Верховного cовета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Василатий в разговоре с «Газетой.Ru» назвал победу пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПДС) консолидацией западных сил в руководстве страны. ПДС, основанная президентом Майей Санду, набрала рекордные 53% и теперь самостоятельно сможет сформировать правительство.

«Ничего неожиданного для приднестровцев в ходе очередных досрочных выборов в Республике Молдова не произошло. Какие-либо оценки давать новому политическому руководству пока рано — мы разделяем предвыборные обещания и реальную политику», — сказал парламентарий.

По словам Василатия, политика Приднестровья по отношению к Молдавии мало связана с тем, «какие геополитические предпочтения у текущей власти в соседнем государстве».

«Мы нацелены на построение добрососедских отношений двух равноправных субъектов международного права. Инструментом для этого выступает переговорный процесс, который реализуется с участником посредников и наблюдателей», — сказал приднестровский депутат. Он также напомнил, что в разное время со стороны Молдавии в переговорах уже участвовали люди с «очень сильно разнящимися политическими взглядами».

Лидер ПМР Вадим Красносельский сразу после молдавских выборов также заявил, что настроен на продолжение переговоров с новым правительством. «Приднестровская сторона готова к продолжению переговоров и рассчитывает на наращивание активности в этом направлении», — сказал лидер ПМР.

Политолог, доктор философии Борис Шаповалов в разговоре с «Газетой.Ru» удивился заявлению главы ПМР о возможности переговоров.

«Надо спросить господина Красносельского, о чем он готов вести переговоры с Санду. У нее подход простой — сдавайтесь, входите в состав Республики Молдова на правах вроде Гагаузской автономии. Скорее всего, это просто красивые слова», — считает эксперт.

За что выступают молдавские власти

Майя Санду выступает против федерализации страны и «мягкого подхода» в переговорах по урегулированию в Приднестровье.

Миротворческую миссию вместо россиян, по словам президента, должны осуществлять представители ОБСЕ. Санду также настаивает, что Москва должна полностью вывести оперативную группу российских войск, которая охраняет склады боеприпасов в селе Колбасна, так как это не регулируется никаким договором.

Упомянутые склады созданы еще в 1940-х годах и были стратегическим арсеналом Западного военного округа. Затем туда свозили боеприпасы и оружие при выводе советских войск из стран соцблока. Сейчас там хранятся примерно 20 тысяч тонн снарядов, авиабомб, мин, причем две трети из них уже просрочены. Санду выступает за утилизацию этих боеприпасов. Примечательно, что в 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Москва готова предоставить для этого необходимое оборудование.

«Вопрос не может решатся поспешно, поскольку уничтожение, к примеру, авиационных бомб требует специальных технологий. Для этого на месте надо создать соответствующие предприятия, а в условиях всевозможных блокад это невозможно», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Игорь Иваненко.

По мнению Бориса Шаповалова, молдавская сторона на различных площадках — ООН, ОБСЕ, Совет Европы — будет требовать вывоза или утилизации боеприпасов.

«Все будут давить на Россию. А затем поднимут и вопрос о замене миротворцев», — уверен эксперт. Он добавляет, что в ПМР выступают против вывоза боеприпасов, потому что «это хоть какая-то гарантия присутствия российский войск».

В целом же, по словам Иваненко, общая тональность отношений Приднестровья и Молдавии вряд ли изменится.

«Новое молдавское правительство будет стремиться обеспечить экономические преференции для себя со стороны России. Критическое значение для Молдовы имеет стоимость российских энергоресурсов, рынок сбыта сельхозпродукции и виноматериалов, возможности трудоустройства мигрантов. Приднестровье будет использоваться как аргумент в этом споре. Власти Молдавии могут плодить проблемы для приднестровцев, а затем «идти на компромисс», добиваясь уступок от России», — говорит политолог о возможной политики Кишинева.

С тем, что молдавские власти могут создать большие проблемы для Приднестровья в логистике и экономике, согласен и Шаповалов. По его словам, сегодня основные товарные потоки Приднестровья идут в сторону Евросоюза.

По словам эксперта, дальнейшее развитие ситуации в Приднестровье зависит от США, Евросоюза и России.

«Молдавия уже вошла под внешнее управление, потому что президент, правительство и парламент — одна сила, которая контролируется извне. Даже посол США Дерек Хоган участвовал и в парламентской, и в президентской кампаниях, открыто агитировал за них, а сама Санду училась в США и работала в фонде Сороса», — аргументирует эксперт.

По его мнению, если США понадобится создать конфликтную горячую точку, то это будет сделано при помощи Украины и Румынии.

«Если же этого им не нужно будет — то ситуация останется такой же еще на четыре года, будет идти якобы вялотекущий переговорный процесс», — уверен политолог.