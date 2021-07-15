Санкции или бомбардировки: в США решают, что делать с Кубой

Бомбардировка Кубы армией США могла бы стать одним из многочисленных вариантов решения проблемы с «Островом свободы», заявил мэр Майами Фрэнсис Суарес. По словам политика кубинского происхождения, если НАТО разбомбило Югославию, то США вполне могли бы «разобраться» с режимом коммунистов в сотне километров от Флориды. Сенатор США Линдси Грэм в свою очередь предложил ужесточить санкции против Кубы.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес объяснил свои слова об американских бомбардировках Кубы. В эфире телеканала MSNBC он заявил, что сейчас военные США обсуждают возможные действия в связи с массовыми протестами на Кубе, и исключать какие-либо варианты вмешательства нельзя. По его словам, сам он не выступает за какую-либо конкретную стратегию и военным экспертом никогда не был.

«Я не являюсь американским военным. У меня нет разведданных или сведений о возможностях армии. Такие решения принимали бы военные. И я уверен, предаются ли они огласке или нет, но такие обсуждения, вероятно, ведутся в настоящее время», — отметил он.

Перед этим Суарес также заявил, что администрации президента Джо Байдена стоит рассмотреть создание коалиции для военной интервенции на Кубу.

«Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его», — отметил он. Политик также напомнил, что такую операцию уже проводило НАТО – против Югославии.

«Соединенные Штаты вовлекались в самые разные ситуации по всему миру, трудно представить, что сейчас не будет никакого вмешательства со стороны США, когда события происходят в 90 милях [от американского побережья]», — отметил мэр.

В Майами и в штате Флорида живет много выходцев с Кубы, покинувших «Остров свободы» после революции и прихода к власти режима Кастро. Мэр Суарес сам является кубинцем по происхождению.

Легкое замешательство

США пока не решили, что делать в связи с массовыми протестами на Кубе. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила 14 июля, что Вашингтон будет корректировать политику на кубинском направлении в зависимости от происходящих на острове событий.

«Нет никаких сомнений, что протесты и события последних дней являются значительными. Мы наблюдаем самые масштабные протесты на Кубе за последнее время. Очевидно, что это будет влиять на то, как мы будем действовать», — сказала она.

По словам Псаки, США не будут торопиться и намерены придерживаться «комплексного подхода». Она заявила, что кубинцам важно осознавать поддержку от Соединенных Штатов. Репрессии в отношении протестующих США будут учитывать при разработке своего подхода к отношениям с Гаваной.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм намерен подать на рассмотрение законопроект об ужесточении санкций в отношении руководства Кубы и предлагает также изучить возможность кибератак против «коммунистического режима». «Я внесу законопроект о «Свободной Кубе», который выведет санкции против коммунистического режима на новый уровень. Думаю, мы должны рассмотреть возможность кибератак против режима, который использует киберсферу для подавления кубинского народа», — передает его слова ТАСС.

Грэм также раскритиковал действующую администрацию США, состоящую из демократов, за нерешительность в отношении нового кубинского кризиса.

Одновременно с этим трое сенаторов США инкогнито предложили назначить американского посла на Кубу на фоне протестов. Разрыв дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной продолжался с 1961 по 2015 годы, посол до сих пор не назначен. Интересы двух стран представляют временные поверенные.

Назначение посла в Гавану позволило бы усилить американское влияние на Кубе, считают сенаторы. Кроме того, если дипломат сам будет кубинцем, то у США появится рычаг давления на власти острова. Отдельным плюсом будет, если у кандидата окажутся права на имущество, национализированное революционерами в 1960-х, заявляют американские законодатели.

Если кубинское руководство откажется принять посла, то Гавана окажется в неудобном положении и продемонстрирует нежелание сотрудничать.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что американское руководство предостерегает власти Кубы от насильственного подавления акций протеста, начавшихся на острове.

«США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свои общечеловеческие права», — написал Салливан в своем Twitter.

Он также сообщил, что Вашингтон беспокоят «призывы к оружию» президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Тот в своем воззвании ранее обратился ко «всем коммунистам и защитникам революции», заявив о необходимости «выйти на улицы Кубы и отреагировать на провокации».

При этом сам президент Байден заявил 13 июля, что Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего.

«Мы поддерживаем народ Кубы и их настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима», — приводит слова президента США Белый дом.

Говорит Гавана

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в свою очередь заявил, что США напрямую вовлечены в организацию протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали «лица с криминальным прошлым и маргинальные элементы».

Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил в свою очередь, что множество сторонников властей получили ранения в столкновениях с «контрреволюционерами». Он добавил, что участники беспорядков «продвигают ненависть» и призывают «линчевать защитников Революции».

Как сообщает РИА «Новости» в качестве исключительной меры власти разрешат пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства, сообщил премьер-министр Мануэль Марреро в эфире государственного телевидения, где члены правительства обсуждали решение проблем, которые привели к протестам в минувшее воскресенье.

Протесты против действующего руководства Кубы начались 11 июля на фоне роста заболеваемости COVID-19, перебоев с подачей электроэнергии и нехватки продовольствия в магазинах. В этот день в стране было отмечено рекордное количество новых случаев коронавируса. По данным французских СМИ демонстранты наводнили улицы Гаваны и других городов, выступая против коммунистической диктатуры. Среди их лозунгов — «Свободу», «Долой коммунизм», «Родина и жизнь» и призывы дать людям лекарства, еду и вакцину от коронавируса.