Россия готова делиться своими антикризисными наработками. О чем говорил Путин на саммите АТЭС

Принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей. От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, указал президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров форума АТЭС. Он напомнил, что в России разработаны и применяются уже четыре «безопасные и надежные» вакцины против коронавируса.

Экономические последствия пандемии в России в целом преодолены. Об этом в пятницу, 16 июля, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По его оценкам, экономика страны в общем восстановилась. Он обратил внимание на то, что принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей.

Путин напомнил, что на фоне пандемии в стране был реализован «целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям». При этом он заверил, что Россия готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.

О макроэкономике

Ситуация с распространением коронавируса серьезно ударила по всем экономикам АТЭС. Как заметил российский лидер, на территории объединения число заболевших COVID-19 в общей сложности превысило 53 млн человек, погибших — 1,4 млн человек.

«Совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9%», — констатировал Путин.

О вакцинах

По его словам, Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире.

«Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам», — указал Путин.

Он добавил, что Россия считает расширение масштабов вакцинации первоочередной задачей в борьбе с пандемией.

«Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», — заявил президент РФ.

От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере, отметил Путин.

Он напомнил, что в России разработаны и применяются уже четыре «безопасные и надежные» вакцины против коронавируса.

«Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее к применению», — добавил российский лидер.

Путин добавил, что Россия активно продвигает и локализацию производства своих препаратов за рубежом на основе трансфера технологий, а с рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС, заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объеме свыше 800 млн доз в год.

Совместная борьба с коронавирусом

Россия поддерживает проект итогового документа онлайн-встречи лидеров АТЭС о необходимости совместной борьбы с коронавирусом.

«Полностью согласен с коллегами, что действовать необходимо только вместе, объединяя усилия, поэтому хотели бы поддержать подготовленный проект итогового документа саммита, в котором четко выражен общий настрой на дальнейшее слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией и ее последствиями», — сказал Путин.

Он добавил, что эпидемическая ситуация в мире остается сложной, ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов. «Не решена и проблема доступности, справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты», — заключил президент РФ.

Иностранные вакцины

Встречные шаги со стороны Запада необходимы для одобрения иностранных вакцин от коронавируса в России, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что россияне сталкиваются с рядом трудностей при путешествиях за границу. Одобрение иностранных вакцин от коронавируса на территории РФ ставит жителей страны в дискредитирующее положение, указал представитель Кремля. По его словам, признание зарубежных сертификатов и вакцин в России напрямую связано с аналогичными действиями со стороны других государств.

О форуме

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также Китай (вступил в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином «экономики».

Суммарно на их долю приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 году вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.

О ситуации с коронавирусом в России

В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за последние сутки, зарегистрировали 799 летальных исходов.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос до 0,99. Впервые с начала июня он держится ниже единицы три дня подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как отмечают социологические службы, 54% россиян пока не готовы сделать прививку от коронавируса, 25% – готовы, 19% ответили, что уже сделали. Доля тех, кто не готов делать прививку сокращается – с 62% в апреле 2021 года до 54% в июне. Наиболее заметен рост числа тех, кто ответил, что уже сделал прививку – с 10% в апреле до 19% в июне.