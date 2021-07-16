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Политика

«Я встретил реальных шизофреников»: как самовыдвиженцы собирают подписи

Сборщики подписей рассказали о своей работе в пандемию коронавируса

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
В 2016 году около 300 политиков попытались принять участие в выборах в Государственную Думу как самовыдвиженцы, однако регистрацию и статус кандидата получили лишь 23 человека. Большинство из них не смогли преодолеть барьер в виде сбора подписей жителей округа, при этом в этом году число кандидатов-самовыдвиженцев все же не уменьшилось. Корреспондент «Газеты.Ru» посетил точки сбора подписей за трех независимых кандидатов и поговорил со сборщиками об ужесточении правил, трудностях в их работе в период пандемии и давлении со стороны правоохранительных органов.

«Пропагандируете, да?»

Один из политиков-самовыдвиженцев этого года — журналист и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Решение идти на выборы без партийной поддержки по Преображенскому избирательному округу Москвы он объясняет желанием «пройти все этапы и почувствовать запросы избирателей».

Точка сбора подписей за Вассермана, которую в штабе называют «приемной», расположена на входе в ТЦ «Измайловский». Сборщик Николай, как и многие его коллеги, уверяет, что работает волонтером по 4 или 8 часов в день исключительно для получения нового опыта, развития навыков общения и за идею. Но затем в разговоре с куратором сборщиков выяснилось, что это все-таки не совсем так. По ее словам, сборщикам платят по 350 рублей за одну подпись.

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«Вы вот этого, как его… пропагандируете, да? Да у него же такие тараканы в голове, как его можно предлагать?!», — останавливается на полминуты около стенда недовольная пожилая женщина. Переубеждать ее никто не решается.

Николай нисколько из-за этого не расстраивается, объясняя, что «бывают разные люди». По словам штабистов, иногда случаются и другие инциденты с непониманием жителей, вплоть до вызова полиции. Но в итоге все конфликты разрешались благополучно, а большинство граждан настроены к Вассерману нейтрально или положительно.

Рассказывая о программе Вассермана, Николай упоминает, что кандидат периодически лично приходит на точки сборщиков. «Это привлекает больше внимание проходящих людей. Но надолго он там не задерживается, так как у него почти ежедневные встречи с избирателями», — говорит сборщик.

Газета вместо экосумочки

На улице около метро «Преображенская площадь» рядом с агитационным треугольником собрались сборщик Иван, его сменщик Арен и куратор Ольга, которая контролирует их работу. Выпускница ВШЭ получила эту должность, так как имеет опыт сбора на выборах в Мосгордуму в 2019 году, и потому может сравнить изменения, вступившие в силу с тех пор.

Справка
Подписной фильтр и правила сбора подписей ужесточили в 2020 году. После регистрации самовыдвиженцам необходимо собрать подписи не менее 3% избирателей округа (в Москве средняя цифра составляет 15 тысяч). Изменилось также максимально...
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Справка
Подписной фильтр и правила сбора подписей ужесточили в 2020 году. После регистрации самовыдвиженцам необходимо собрать подписи не менее 3% избирателей округа (в Москве средняя цифра составляет 15 тысяч). Изменилось также максимально допустимое количество обнаруженного брака в собранных подписях, которое не может превышать 5% (раньше — 10%). Норму приняли под предлогом перехода к частичному онлайн-сбору подписей на «Госуслугах», однако на выборах в Думу в 2021 году такой способ сбора подписей невозможен (в ЦИК по-прежнему называют эту процедуру экспериментом на региональном уровне). Для уверенного прохождения барьера ряд независимых кандидатов собирают подписи с большим запасом. После окончания сбора их проверяют эксперты-графологи. Кроме того, согласно утвержденным в прошлом году правилам, избиратель лично должен заполнять свои данные в подписном листе. Представители оппозиционных партий еще в 2020 году указывали на дополнительные трудности, которые могут возникнуть из-за этого требования. Сложность задачи самовыдвиженцев признают и в ЦИК.

«Конечно, прежде всего проблемы вызывает то, что теперь избиратель должен заполнять лист сам, не выходя за клеточки и без малейших помарок. Надо стоять над каждым, объяснять. Ну а второе — все-таки условия пандемии. При поквартирном обходе стало значительно тяжелее, потому что люди боятся лишний раз контактировать. А на улице нашим ребятам тяжело весь день в масках работать», — рассказывает она.

На вопрос, насколько сбор подписей сложен как процесс, все опрошенные сборщики отвечали, что условия непростые, но приемлемые. Они также рассказали, какие именно сложности вызывают новые правила. «Если человек пишет «пр.» и затем название проспекта, то мы уже не можем эту подпись принять, так как непонятно, проспект это или проезд. В этом случае ничего не зачеркиваем, а просто просим начать заполнять заново», — объясняют порядок они.

«Дайте мне такую же экосумочку как у вас, пожалуйста», — вдруг останавливается мужчина средних лет. Агитатор в ответ предлагает взять газету с биографией кандидата, на что гражданин просто ретируется.

За пару утренних часов при корреспонденте было собрано четыре подписи. Впрочем, если судить по публичным данным, штаб Вассермана вполне успевает собрать необходимое количество подписей.

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Петр Ковалев/ТАСС

Подписи найдутся

Штаб координатора поисковой группы «Лиза Алерт» Олега Леонова, который идет в Думу самовыдвиженцем в Центральном округе, не ответил на запрос «Газеты.Ru» с предложением осветить работу сборщиков. При этом именно к сборщикам этого штаба в сети предъявляли ряд претензий, начиная от кажущихся нереальным цифрам в начале сбора (1904 подписи за пару суток) и заканчивая приемом подписей граждан без паспорта, которые прописаны в другом городе.

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Решив проверить эту информацию, корреспондент направился к станции метро «Парк Культуры», у выхода из которой расположился бросающийся в глаза оранжевый флагшток с парусом с фамилией Леонова. Сборщик стоит поодаль от выхода, где поток людей уже растворяется.

Агитатор начинает разговор с перечисления заслуг Леонова, в конце добавляя, что сейчас спасатель собирается в Думу и просит поддержки. При этом парень однозначно отказывает на предложение заполнить данные по памяти, и говорит, что завтра и послезавтра будет по три часа работать на этом же месте. На дополнительные вопросы о процессе отвечает без энтузиазма, но благодарит за обещание вернуться.

В следующие 15-20 минут агитатор Леонова лишь увлеченно беседует с сидящим на лавочке юношей. Возможно, так проходила вербовка избирателя, но со стороны диалог похож на общение приятелей. Впрочем, жара, мягко говоря, осложняла активную работу.

«Реальные шизофреники выбивают из строя»

Недалеко от метро «Улица академика Янгеля» корреспондента остановил совсем молодой человек, призывая поддержать независимого кандидата Романа Юнемана, идущего в Госдуму по Чертановскому округу. Узнав, что он общается с журналистом, 18-летний сборщик Григорий немного расстраивается, но все-таки рассказывает о своей работе.

«За пару дней при работе на улице я встретил реальных шизофреников, которые выбивают из строя. Например, вчера остановил женщину, которая уже почти согласилась расписаться. Как вдруг подлетает ее муж; спрашивает, где у меня ксива; начинает распускать руки. Неприятно», — рассказывает он.

За следующие 15 минут два человека согласились оставить свои данные. Отвечая на вопрос о своей мотивации, Григорий говорит, что разделяет национал-демократические взгляды кандидата, ради чего ему не жаль каждый день путешествовать из Красногорска в Чертаново. «Кроме того, весьма неплохо получать по 300 рублей за подпись и дополнительные бонусы за сверхуспешную работу», — добавляет он.

Сборщик Кирилл сидит за небольшим столиком недалеко от коллеги. Ему очень не понравился опыт поквартирного обхода, так как некоторые грубо отказывают из-за двери. В этом году он уже успел поработать и на кандидата от «Яблока» в Мосгордуму Владимира Рыжкова, но потом решил поменять место работы, объясняя это решение симпатией к чертановскому кандидату. «Ромка молодой, да и телефон, как и обещал, он не поменял с выборов в Мосгордуму в 2019», — говорит он.

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Шлагшток до коронавируса доведет

Во время общения со сборщиками в Чертаново появилась информация, что нечто странное происходит в Южном Бутово. Там штаб Юнемана решил впервые за кампанию использовать агитационный куб, предварительно уведомив об этом окружную избирательную комиссию.

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«Приехала полиция, сказала собирать куб, рядом с которым был один человек. Собирать начали втроем, в итоге их забрали, а потом вообще всех сборщиков, кто был в зоне видимости. Семь человек запихали в две машины. В первую четыре человека не помещались, из-за чего парня ударили дверью», — комментировал ситуацию журналистам около ОВД Юнеман. Вскоре сборщиков отпустили под обязательства о явке, им грозят штрафы по ч. 5 статьи 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения акции.

«При этом рядом с нашей стояла агитационная конструкция кандидата, который еще даже не выдвинут. Он никого не заинтересовал», — указал самовыдвиженец на разные подходы правоохранителей.

Московский горизбирком на жалобу о задержании сборщиков подписей заявил, что это могло быть связано с запретом массовых мероприятий из-за коронавируса.

С такими проблемами сталкивается штаб не только Юнемана, но и других кандидатов, в том числе тех, что баллотируются в региональные законодательные собрания. 16 июля стало известно, что глава ЦИК России Элла Памфилова направила обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву по факту подобных инцидентов. По словам главы ЦИК, она хочет, чтобы к кандидатам по сбору подписей «было максимально корректное отношение» со стороны правоохранителей.

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