Деревянный рубль, затяжка реформ, дефицит. Кудрин назвал причины развала СССР

Распад всей страны в конце 1980-х годов считался катастрофическим, но возможным сценарием. Тогда никто не понимал, что произойдет дальше. О том, как можно было бы избежать катаклизмов и какие варианты развития событий рассматривали экономисты за несколько лет до развала Советского Союза, рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В конце 1980-х годов в экспертных кругах обсуждали, что СССР следует перейти от плановой экономики к рыночной. При этом сценарий развала Советского Союза присутствовал в дискуссиях как один из возможных вариантов развития событий. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Казалось возможным, но никто не прогнозировал

По его словам, никто не прогнозировал развал СССР в таком виде, как это произошло в 1991 году, но сам факт прекращения существования советского государства допускался.

«Такое казалось возможным, если какие-то силы будут растаскивать его, прежде всего национальные окраины, которые будут стремиться к своей самостоятельности», — указал он.

Не знали, что произойдет дальше

По его словам, сложно было учесть особенность Советского Союза как многонациональной страны, роль республик и разрывы плановых связей.

«Мы предполагали, что какой-то будет переход от плана к рынку, и мы даже сценарии писали. Но что это произойдет в условиях развала СССР… Мы же не знали, что произойдет дальше, что останется Россия как самостоятельное государство», — отметил Кудрин, добавив, что распад всей страны считался катастрофическим сценарием.

Развал был предопределен

Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики, пояснил глава Счетной палаты РФ.

«То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием. Советский Союз не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что СССР перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни. Мы должны сейчас сделать из этого выводы», — подчеркнул Кудрин.

Деревянный рубль

Каждый гражданин страны знал, что такое «деревянный рубль», констатировал глава Счетной палаты РФ.

«И каждый советский человек понимал, что даже в конце 80-х—начале 90-х рубль оставался деревянным. Да и, пожалуй, все 90-е. Я мечтал, когда станет полноценный конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово «деревянный». Вот это произошло, у этого даже есть дата. Но мало кто это ощущает, потому что это скорее специалисты знают. Это 1 июля 2006 года, когда мы сняли ограничения на движение капитала внутри России и вне. Это ключевое», — указал Кудрин.

Кто скучает по Советскому Союзу

Он также отметил высокий уровень социального неравенства в современной России, который беспокоит людей. В этом, по оценкам главы Счетной палаты, заключается основная причина, по которой россияне до сих пор скучают по временам СССР.

«Во-вторых, конкуренция, то есть за это нужно биться. В Советском Союзе твоя зарплата была более или менее гарантирована. Кто-то мог там не хватать звезд с неба, но в общем ты оставался в зоне какого-то более или менее реалистичного потребления. Несмотря на то, что мы ждали годами, например, холодильник, не говоря уже об автомобиле. Жили очень уравнительно. Страна работала в значительной степени на армию, если смотреть с точки зрения перераспределения», — отметил Кудрин.

Производство ради производства

Он также привел точку зрения ряда экономистов о том, что если бы Советский Союз подумал о перераспределении структуры производства в пользу народного потребления, как это частично сделали в Восточной и Центральной Европе, то катаклизмов удалось бы избежать.

«У нас количество товаров народного потребления было очень ограничено. Это были очень типовые продукты, очень некачественные. Помните, как за сапогами за чешскими стояли в очередях? А где товары-то были? Все выражалось в громадном производстве так называемых средств производства. Закупалось в год для армии несколько сот, а то и тысяча самолетов, танков и прочее, которые никогда бы не были использованы. Мы на это тратили потенциал Советского Союза», — констатировал Кудрин, добавив, что одним из главнейших достижений СССР можно назвать образование.