Свои против своих. Что известно о нападении на украинских пограничников

Оба участника нападения на украинских пограничников в Сумской области отстранены от работы в СБУ на время расследования. Им грозит до 15 лет заключения. Жизни пострадавших ничего не угрожает, табельное оружие удалось вернуть. Подробности происшествия — в материале «Газеты.Ru».

Напавшими на украинских пограничников оказались сотрудники СБУ. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщили в самой Службе безопасности Украины.

Инцидент произошел минувшей ночью в Сумской области на границе с Россией. Как рассказали в МВД Украины, при нападении пострадали двое пограничников. Они находятся в «удовлетворительном» состоянии, добавили в Госпогранслужбе страны.

Хроника происшествия

«Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что

совместными действиями с Национальной полицией оружие удалось вернуть. Злоумышленников объявили в розыск, охрану госграницы усилили.

На место событий прибыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. В пресс-службе возглавляемого им ведомства указали, что нападавшие скрылись на территории Украины, «убежав вглубь страны».

«Безотносительно к должностям и фамилиям»

Позднее стало известно, что к произошедшему причастны сотрудники Службы безопасности Украины.

«СБУ установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия», — отметили в ведомстве.

На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы, добавили в пресс-службе СБУ.

О задержании третьего злоумышленника пока не сообщалось.

В СБУ подчеркнули, что будут сотрудничать со следствием для привлечения виновных к ответственности «безотносительно к должностям и фамилиям».

Что грозит нападавшим

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Как уточнили в МВД республики, речь идет о «похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия, боевых припасов», «угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа».

Отдельные санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Перестреляли друг друга»

Еще один инцидент с участием украинских силовиков произошел 11 июня в районе населенного пункта Голубовское. Луганская народная республика заявила о гибели пяти своих солдат в перестрелке с украинскими силами.

У подконтрольных Киеву войск версия совсем иная — якобы военнослужащие ДНР напились и перестреляли друг друга. «По данным разведки, наемники после длительного употребления алкогольных напитков устроили драку. Она впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один из них нанес своим сослуживцам огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, после чего совершил самоубийство», – говорится в сообщении украинской оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.

Учитывая недавнюю эскалацию ситуации в зоне конфликта на Донбассе, а также отсутствие сколь-нибудь заметного прогресса в переговорах между Москвой и Киевом по путям решения украинского кризиса, любой инцидент на границе двух стран вызывает широкий общественный резонанс.

На этом фоне социологи констатируют резкое ухудшение отношения россиян к Украине. Так, в марте 2021 года половина респондентов относилась к соседней стране хорошо, об обратном тогда заявили 35% участников опроса. К лету ситуация изменилась на противоположную: о своем положительном отношении сказали 33% россиян, а об отрицательном — уже 55% опрошенных. Эти показатели вернулись к уровню начала 2019 года, отмечают эксперты.