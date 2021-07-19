«Мишустину удобнее»: округа будут курировать вице-премьеры

Во время «Прямой линии» 30 июня Владимир Путин поручил правительству закрепить за каждым вице-премьером один из федеральных округов. В Кремле отметили, что они займутся экономическими проблемами территорий, в то время как полпреды президента решают иные вопросы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов регионов страны из числа вице-премьеров. Об этом говорится на сайте правительства.

Они будут реализовывать свои новые полномочия во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Поручение закрепить за каждым вице-премьером кураторство над одним из округов страны дал в ходе «Прямой линии» президент России.

Справка — Виктория Абрамченко — Сибирский федеральный округ, Читать дальше

Координацией их действий, по словам Мишустина, займется правительственная комиссия по региональному развитию. Возглавит структуру вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

«Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей», — отметил глава кабмина.

Виктория Абрамченко, которая в настоящее время отвечает в правительстве за недропользование, лесное хозяйство и экологию, будет курировать Сибирский федеральный округ.

Один из источников РБК отметил, что назначение Абрамченко «позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно». «Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать», — добавил собеседник издания.

По словам источника, все назначения оправданы. Например, Татьяну Голикову назначили куратором Северо-Западного федерального округа, так как в этом регионе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также основные вузы страны. Вице-премьер сейчас отвечает за здравоохранение и образование.

Юрий Борисов, который сейчас занимается промышленностью и оборонкой страны, будет курировать Уральский федеральный округ. Это назначение также оправдано: экономика этого региона во многом состоит сфер, за которые отвечает Борисов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Мишустин заранее предупредил главу государства о планах закрепить за вице-премьерами кураторство над округами.

Представитель Кремля добавил, что функции полномочных представителей президента в федеральных округах и кураторство вице-премьеров не подменяют друг друга — в данном случае речь о разделении функций.

«У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов», — пояснил он.

Замглавы фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Кущак выразил мнение, что полпреды и вице-премьеры не будут конфликтовать. «Очевидно, Мишустину так удобнее управлять, поэтому имеет право. У нас есть и представительство президента [в округах], и вот — кураторы при премьер-министре. Оперативно будут решаться вопросы», — сказал он в комментарии Daily Storm.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова призналась в беседе с изданием, что не совсем понимает, как кураторы и полпреды будут взаимодействовать в округах. Она предположила, что «полномочные представители президента не обладают уровнем [решения задач], может быть, финансовых каких-то потребностей [регионов]».

По ее мнению, речь, прежде всего, идет о проблемах в здравоохранении и образовании, так как они «идут наравне». Среди главных трудностей она назвала переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса и дефицит школьных учреждений и детских садов. Так, в регионах СЗФО, по ее словам, не хватает средств для решения этих проблем.